Ο «πατέρας του σκληρού δίσκου» που έκανε την αποθήκευση δεδομένων εμπόρευμα
Ο «πατέρας του σκληρού δίσκου» που έκανε την αποθήκευση δεδομένων εμπόρευμα
Από το πρώτο μηχάνημα βαθμολόγησης εξετάσεων μέχρι τον δίσκο που άλλαξε την εποχή της πληροφορίας, ο μηχανικός της IBM έβαλε τις βάσεις για τον ψηφιακό κόσμο
Πριν από την εποχή του cloud, των smartphones και των τεράστιων κέντρων δεδομένων που αποθηκεύουν καθημερινά δισεκατομμύρια αρχεία, η μεγαλύτερη πρόκληση της τεχνολογίας ήταν πολύ πιο απλή: πώς θα χωρέσει περισσότερη πληροφορία σε λιγότερο χώρο. Ο άνθρωπος που έδωσε μία από τις σημαντικότερες απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα ήταν ο Ρέινολντ Τζόνσον, ένας Αμερικανός μηχανικός που έμεινε στην ιστορία ως «πατέρας του σκληρού δίσκου». Η εφεύρεσή του δεν άλλαξε μόνο την πορεία της πληροφορικής. Μετέτρεψε την αποθήκευση δεδομένων από μια ακριβή και δύσχρηστη διαδικασία σε ένα προϊόν που μπορούσε σταδιακά να φτάσει παντού και να γίνει κτήμα όχι μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με την τεχνολογία.
Πρωτοπόρος της πληροφορικής
Ο Τζόνσον γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου 1906 στη Μινεσότα. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, αλλά από μικρός έδειξε ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά και στις κατασκευές. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, από όπου αποφοίτησε το 1929 με πτυχίο στην ηλεκτρολογία. Το οικονομικό κραχ του 1929 και η Μεγάλη Ύφεση που το ακολούθησε δυσκόλεψε την επαγγελματική αποκατάσταση πολλών νέων μηχανικών εκείνης της εποχής. Ο Τζόνσον εργάστηκε ως καθηγητής φυσικής και μαθηματικών, μέχρι που η πορεία του άλλαξε όταν προσλήφθηκε από την IBM το 1932.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πρωτοπόρος της πληροφορικής
Ο Τζόνσον γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου 1906 στη Μινεσότα. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, αλλά από μικρός έδειξε ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά και στις κατασκευές. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, από όπου αποφοίτησε το 1929 με πτυχίο στην ηλεκτρολογία. Το οικονομικό κραχ του 1929 και η Μεγάλη Ύφεση που το ακολούθησε δυσκόλεψε την επαγγελματική αποκατάσταση πολλών νέων μηχανικών εκείνης της εποχής. Ο Τζόνσον εργάστηκε ως καθηγητής φυσικής και μαθηματικών, μέχρι που η πορεία του άλλαξε όταν προσλήφθηκε από την IBM το 1932.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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