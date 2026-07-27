Ο «πατέρας του σκληρού δίσκου» που έκανε την αποθήκευση δεδομένων εμπόρευμα

Από το πρώτο μηχάνημα βαθμολόγησης εξετάσεων μέχρι τον δίσκο που άλλαξε την εποχή της πληροφορίας, ο μηχανικός της IBM έβαλε τις βάσεις για τον ψηφιακό κόσμο