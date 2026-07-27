Ολοι μιλούν για την «Οδύσσεια»: Πώς το οικονομικό όφελος για την Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει τον τουρισμό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοι μιλούν για την «Οδύσσεια»: Πώς το οικονομικό όφελος για την Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει τον τουρισμό

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Ολοι μιλούν για την «Οδύσσεια»: Πώς το οικονομικό όφελος για την Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει τον τουρισμό
Λίγες κινηματογραφικές παραγωγές καταφέρνουν να εξελιχθούν σε παγκόσμια πολιτιστικά γεγονότα. Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μία από αυτές. Η ταινία κυριαρχεί στις συζητήσεις, στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στις ψηφιακές πλατφόρμες, ανανεώνοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το ομηρικό έπος και στρέφοντας τα βλέμματα εκατομμυρίων θεατών στην Ελλάδα.

Το προφανές οικονομικό όφελος είναι η τεράστια τουριστική προβολή.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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