Ολοι μιλούν για την «Οδύσσεια»: Πώς το οικονομικό όφελος για την Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει τον τουρισμό
Ολοι μιλούν για την «Οδύσσεια»: Πώς το οικονομικό όφελος για την Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει τον τουρισμό
Πώς πολιτιστικά σύμβολα συνεχίζουν να παράγουν αξία δεκαετίες μετά τη δημιουργία τους - Το μοντέλο του Ηνωμένου Βασιλείου και το παράδειγμα της Νέας Ζηλανδίας
Λίγες κινηματογραφικές παραγωγές καταφέρνουν να εξελιχθούν σε παγκόσμια πολιτιστικά γεγονότα. Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν είναι μία από αυτές. Η ταινία κυριαρχεί στις συζητήσεις, στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στις ψηφιακές πλατφόρμες, ανανεώνοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το ομηρικό έπος και στρέφοντας τα βλέμματα εκατομμυρίων θεατών στην Ελλάδα.
Το προφανές οικονομικό όφελος είναι η τεράστια τουριστική προβολή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το προφανές οικονομικό όφελος είναι η τεράστια τουριστική προβολή.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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