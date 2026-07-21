Ηλεκτροκίνηση: Πότε σταματούν οι αιτήσεις μετά την παράταση στο Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ
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Κινούμαι Ηλεκτρικά

Ηλεκτροκίνηση: Πότε σταματούν οι αιτήσεις μετά την παράταση στο Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ

Το «Κινούμαι Ηλεκτρικά - γ’ κύκλος» ενισχύεται με επιπλέον 10 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό στα 76 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026

Ηλεκτροκίνηση: Πότε σταματούν οι αιτήσεις μετά την παράταση στο Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ
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Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», ενώ παράλληλα ενισχύεται ο προϋπολογισμός του κατά 10 εκατ. ευρώ.

Η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 115362/14.07.2026, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 4349). Με την αύξηση αυτή, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης διαμορφώνεται πλέον στα 76 εκατ. ευρώ.

Πώς κατανέμονται οι πόροι

Από το συνολικό ποσό, 48 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στα φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα, 45,39 εκατ. ευρώ αφορούν την επιδότηση για αυτοκίνητα κατηγορίας Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e, ενώ 2,61 εκατ. ευρώ προορίζονται για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Για τις επιχειρήσεις προβλέπονται συνολικά 28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 27,64 εκατ. ευρώ διατίθενται για αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e και 360.000 ευρώ για ηλεκτρικά ποδήλατα.

Αιτήσεις έως το τέλος του έτους

Η προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Ωστόσο, το υπουργείο επισημαίνει ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εφόσον εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η ενίσχυση του προϋπολογισμού αποτυπώνει τη βούληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να διασφαλίσει τη συνέχιση του προγράμματος, εξασφαλίζοντας επιπλέον χρηματοδότηση για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.
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