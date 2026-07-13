Τζεφ Μπέζος: Το τέλος του «κανόνα με τις δύο πίτσες» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Τζεφ Μπέζος: Το τέλος του «κανόνα με τις δύο πίτσες» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Η τεχνητή νοημοσύνη επαναφέρει τη συζήτηση για το ιδανικό μέγεθος των ομάδων εργασίας - Στελέχη της τεχνολογίας θεωρούν ότι ο κανόνας με τις «δύο πίτσες» του Τζεφ Μπέζος δεν ανταποκρίνεται πλέον στη νέα πραγματικότητα
Η γνωστή αρχή του Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με την οποία κάθε ομάδα εργασίας θα πρέπει να είναι αρκετά μικρή ώστε να μπορεί να τραφεί με δύο πίτσες, φαίνεται πως αμφισβητείται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο κανόνας με τις «δύο πίτσες», που καθιερώθηκε στην Amazon, αποτέλεσε για χρόνια σημείο αναφοράς τόσο για τις συσκέψεις όσο και για τη διαμόρφωση μικρών, ευέλικτων ομάδων εργασίας.
Η AI αλλάζει το ιδανικό μέγεθος των ομάδων
Σήμερα, όμως, οι ομάδες εργασίας γίνονται ακόμη μικρότερες. Ο Ντέιβιντ Παν, Field CTO της εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού AI Cursor, συνόψισε τη νέα πραγματικότητα με μια χαρακτηριστική ανάρτηση στην πλατφόρμα X:
«Αναπαύσου εν ειρήνη, ομάδα των δύο πιτσών».
Όπως ανέφερε, ο Μπέζος δημιούργησε «μία από τις καλύτερες μεταφορές όλων των εποχών», η οποία επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονταν οι ομάδες μηχανικών για περισσότερες από δύο δεκαετίες.
«Είχε δίκιο για τις μικρές ομάδες. Όμως, στην εποχή της AI, δύο πίτσες είναι… υπερβολικά πολλές», έγραψε χαρακτηριστικά.
Από τις δύο πίτσες στις… τρεις φέτες
Η ανάρτηση άνοιξε συζήτηση μεταξύ χρηστών, οι οποίοι πρότειναν νέες, πιο «λιτές» εκδοχές του κανόνα.
Άλλοι μίλησαν για «ομάδα του ενός τετάρτου πίτσας», ενώ κάποιοι πρότειναν την «ομάδα των τριών κομματιών πίτσας», θέλοντας να δείξουν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν πλέον σε πολύ λιγότερους ανθρώπους να παράγουν το ίδιο ή και μεγαλύτερο έργο.
Η Amazon εξακολουθεί να υποστηρίζει επίσημα τη φιλοσοφία των μικρών ομάδων. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ιδανικό μέγεθος είναι λιγότερα από 10 άτομα, καθώς έτσι περιορίζονται οι γραμμές επικοινωνίας, μειώνεται η γραφειοκρατία και επιταχύνεται η λήψη αποφάσεων.
Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι ομάδες αυτές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους πελάτες, πειραματίζονται συχνότερα και καινοτομούν πιο αποτελεσματικά.
Ο κανόνας με τις «δύο πίτσες», που καθιερώθηκε στην Amazon, αποτέλεσε για χρόνια σημείο αναφοράς τόσο για τις συσκέψεις όσο και για τη διαμόρφωση μικρών, ευέλικτων ομάδων εργασίας.
Η AI αλλάζει το ιδανικό μέγεθος των ομάδων
Σήμερα, όμως, οι ομάδες εργασίας γίνονται ακόμη μικρότερες. Ο Ντέιβιντ Παν, Field CTO της εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού AI Cursor, συνόψισε τη νέα πραγματικότητα με μια χαρακτηριστική ανάρτηση στην πλατφόρμα X:
«Αναπαύσου εν ειρήνη, ομάδα των δύο πιτσών».
Όπως ανέφερε, ο Μπέζος δημιούργησε «μία από τις καλύτερες μεταφορές όλων των εποχών», η οποία επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονταν οι ομάδες μηχανικών για περισσότερες από δύο δεκαετίες.
«Είχε δίκιο για τις μικρές ομάδες. Όμως, στην εποχή της AI, δύο πίτσες είναι… υπερβολικά πολλές», έγραψε χαρακτηριστικά.
Από τις δύο πίτσες στις… τρεις φέτες
Η ανάρτηση άνοιξε συζήτηση μεταξύ χρηστών, οι οποίοι πρότειναν νέες, πιο «λιτές» εκδοχές του κανόνα.
Άλλοι μίλησαν για «ομάδα του ενός τετάρτου πίτσας», ενώ κάποιοι πρότειναν την «ομάδα των τριών κομματιών πίτσας», θέλοντας να δείξουν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν πλέον σε πολύ λιγότερους ανθρώπους να παράγουν το ίδιο ή και μεγαλύτερο έργο.
Η Amazon εξακολουθεί να υποστηρίζει επίσημα τη φιλοσοφία των μικρών ομάδων. Σύμφωνα με την εταιρεία, το ιδανικό μέγεθος είναι λιγότερα από 10 άτομα, καθώς έτσι περιορίζονται οι γραμμές επικοινωνίας, μειώνεται η γραφειοκρατία και επιταχύνεται η λήψη αποφάσεων.
Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι ομάδες αυτές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους πελάτες, πειραματίζονται συχνότερα και καινοτομούν πιο αποτελεσματικά.
Ο κανόνας εξακολουθεί να έχει υποστηρικτές. Ο διευθύνων σύμβουλος της Match Group, Σπένσερ Ρασκόφ, είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι παραμένει ένθερμος υποστηρικτής της συγκεκριμένης προσέγγισης.
Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει και τη δομή των επιχειρήσεων
Ο Ντέιβιντ Παν γνωρίζει καλά τη φιλοσοφία της Amazon, καθώς εργάστηκε στην εταιρεία ως engineering manager από το 2011 έως το 2014.
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο διαφορετικές τάσεις. Από τη μία πλευρά, αρκετοί μάνατζερ επιδιώκουν μικρότερες ομάδες, στις οποίες λιγότεροι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν περισσότερες αρμοδιότητες χάρη στην AI. Από την άλλη, άλλες εταιρείες προτιμούν μεγαλύτερες και πιο επίπεδες οργανωτικές δομές, με λιγότερα διοικητικά επίπεδα, γεγονός που απαιτεί μεγαλύτερες ομάδες συνεργασίας.
Πάντως, αρκετοί χρήστες αντιμετώπισαν τη συζήτηση με χιούμορ, σχολιάζοντας ότι μπορούν εύκολα να καταναλώσουν μόνοι τους τις δύο πίτσες, ακόμη κι αν η ομάδα έχει πλέον… συρρικνωθεί.
www.newmoney.gr
Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει και τη δομή των επιχειρήσεων
Ο Ντέιβιντ Παν γνωρίζει καλά τη φιλοσοφία της Amazon, καθώς εργάστηκε στην εταιρεία ως engineering manager από το 2011 έως το 2014.
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε δύο διαφορετικές τάσεις. Από τη μία πλευρά, αρκετοί μάνατζερ επιδιώκουν μικρότερες ομάδες, στις οποίες λιγότεροι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν περισσότερες αρμοδιότητες χάρη στην AI. Από την άλλη, άλλες εταιρείες προτιμούν μεγαλύτερες και πιο επίπεδες οργανωτικές δομές, με λιγότερα διοικητικά επίπεδα, γεγονός που απαιτεί μεγαλύτερες ομάδες συνεργασίας.
Πάντως, αρκετοί χρήστες αντιμετώπισαν τη συζήτηση με χιούμορ, σχολιάζοντας ότι μπορούν εύκολα να καταναλώσουν μόνοι τους τις δύο πίτσες, ακόμη κι αν η ομάδα έχει πλέον… συρρικνωθεί.
www.newmoney.gr
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