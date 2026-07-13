Bloomberg: Τα Εμιράτα αύξησαν την παραγωγή πετρελαίου κατά 80% μετά την έξοδο από τον ΟΠΕΚ
Bloomberg: Τα Εμιράτα αύξησαν την παραγωγή πετρελαίου κατά 80% μετά την έξοδο από τον ΟΠΕΚ
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην απόφαση του Αμπού Ντάμπι να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ στις αρχές Μαΐου, αλλά και στην επιτυχία του να βρει εναλλακτικές διόδους για τα φορτία του έξω από τα Στενά του Ορμούζ
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενημέρωσαν τον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή πετρελαίου τους σημείωσε άλμα της τάξης του 80% τον περασμένο μήνα, καθώς το Αμπού Ντάμπι βρήκε εναλλακτικές λύσεις για να παρακάμψει τα προβλήματα του πολέμου στο Ιράν, ενώ παράλληλα ήταν ελεύθερο να αντλήσει περισσότερα βαρέλια μετά την αποχώρησή του από το καρτέλ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών.
Τα ΗΑΕ ανέφεραν στον Οργανισμό Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ) ότι η ημερήσια άντληση αργού ανήλθε σε 3,8 εκατ. βαρέλια τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg. Το μέγεθος αυτό συνιστά μια αύξηση κατά 1,71 εκατ. βαρέλια την ημέρα σε σύγκριση με τον Μάιο.
Τα στοιχεία του Ιουνίου προηγούνται της πρόσφατης αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και των όποιων επιπτώσεων θα μπορούσε να έχει αυτή στις ροές από τον Περσικό Κόλπο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) στο Παρίσι, ο οποίος λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο των καταναλωτριών κυβερνήσεων, είχε ήδη εκτιμήσει από την περασμένη εβδομάδα ότι η παραγωγή αργού των ΗΑΕ αυξήθηκε κατά 900.000 βαρέλια την ημέρα τον Ιούνιο, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 4,1 εκατ. βαρελιών ημερησίως.
Αυτή η «έκρηξη» της παραγωγής αντανακλά τόσο την απόφαση του Αμπού Ντάμπι να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ στις αρχές Μαΐου, μετά από χρόνια δυσφορίας για τα όρια παραγωγής που επέβαλλε το καρτέλ, όσο και την επιτυχία του να διακινεί «αθόρυβα» φορτία έξω από τα Στενά του Ορμούζ, παρά τις αναταραχές λόγω της σύγκρουσης. Η κατακόρυφη αύξηση των φορτίων συνέβαλε στη δημιουργία πλεονάσματος προσφοράς στην Ασία, γεγονός που ανάγκασε την ηγέτιδα δύναμη του ΟΠΕΚ, τη Σαουδική Αραβία, να προσφέρει σπάνιες εκπτώσεις στα δικά της βαρέλια.
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Τα ΗΑΕ ανέφεραν στον Οργανισμό Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (ΟΠΕΚ) ότι η ημερήσια άντληση αργού ανήλθε σε 3,8 εκατ. βαρέλια τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg. Το μέγεθος αυτό συνιστά μια αύξηση κατά 1,71 εκατ. βαρέλια την ημέρα σε σύγκριση με τον Μάιο.
The United Arab Emirates informed OPEC that its oil production surged by 80% last month as Abu Dhabi found workarounds for the Iran war and was free to pump more barrels after leaving the producer group https://t.co/5sbqYSIqpa— Bloomberg (@business) July 13, 2026
Τα στοιχεία του Ιουνίου προηγούνται της πρόσφατης αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και των όποιων επιπτώσεων θα μπορούσε να έχει αυτή στις ροές από τον Περσικό Κόλπο. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) στο Παρίσι, ο οποίος λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο των καταναλωτριών κυβερνήσεων, είχε ήδη εκτιμήσει από την περασμένη εβδομάδα ότι η παραγωγή αργού των ΗΑΕ αυξήθηκε κατά 900.000 βαρέλια την ημέρα τον Ιούνιο, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 4,1 εκατ. βαρελιών ημερησίως.
Αυτή η «έκρηξη» της παραγωγής αντανακλά τόσο την απόφαση του Αμπού Ντάμπι να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ στις αρχές Μαΐου, μετά από χρόνια δυσφορίας για τα όρια παραγωγής που επέβαλλε το καρτέλ, όσο και την επιτυχία του να διακινεί «αθόρυβα» φορτία έξω από τα Στενά του Ορμούζ, παρά τις αναταραχές λόγω της σύγκρουσης. Η κατακόρυφη αύξηση των φορτίων συνέβαλε στη δημιουργία πλεονάσματος προσφοράς στην Ασία, γεγονός που ανάγκασε την ηγέτιδα δύναμη του ΟΠΕΚ, τη Σαουδική Αραβία, να προσφέρει σπάνιες εκπτώσεις στα δικά της βαρέλια.
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