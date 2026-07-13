Bloomberg: Τα Εμιράτα αύξησαν την παραγωγή πετρελαίου κατά 80% μετά την έξοδο από τον ΟΠΕΚ

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην απόφαση του Αμπού Ντάμπι να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ στις αρχές Μαΐου, αλλά και στην επιτυχία του να βρει εναλλακτικές διόδους για τα φορτία του έξω από τα Στενά του Ορμούζ