Ψηφιακό Ευρώ: Ποιοι θα το ελέγχουν και πώς θα λειτουργεί – Αρωμα Ελλάδας στην Task Force
Ψηφιακό Ευρώ: Ποιοι θα το ελέγχουν και πώς θα λειτουργεί – Αρωμα Ελλάδας στην Task Force
Ψηφιακό Ευρώ: Ποιοι θα το ελέγχουν και πώς θα λειτουργεί – Αρωμα Ελλάδας στην Task Force
To 2029 το ψηφιακό ευρώ φαίνεται πως θα είναι πλέον γεγονός, κομίζοντας μια νέα πραγματικότητα στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με το μοντέλο διακυβέρνησης που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ψηφιακό ευρώ θα διοικείται μέσω μιας πολυεπίπεδης δομής, στην οποία την τελική ευθύνη θα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.
Τον στρατηγικό συντονισμό του έργου θα αναλαμβάνει η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για το Ψηφιακό Ευρώ (High-Level Task Force), ενώ την υλοποίηση θα υποστηρίζουν εξειδικευμένες ομάδες εργασίας που θα ασχολούνται με τεχνικά, νομικά, επιχειρησιακά και εμπορικά ζητήματα.
Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή εθνικών κεντρικών τραπεζών, εμπορικών τραπεζών, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, επιχειρήσεων, καταναλωτικών οργανώσεων και ευρωπαϊκών θεσμών, μέσω συμβουλευτικών ομάδων και διαδικασιών διαβούλευσης.
Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΚΤ επιδιώκει να διατηρήσει τον κεντρικό έλεγχο του συστήματος, ενώ παράλληλα να ενσωματώνει την τεχνογνωσία και τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων φορέων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ.
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Σύμφωνα με το μοντέλο διακυβέρνησης που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ψηφιακό ευρώ θα διοικείται μέσω μιας πολυεπίπεδης δομής, στην οποία την τελική ευθύνη θα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.
Τον στρατηγικό συντονισμό του έργου θα αναλαμβάνει η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για το Ψηφιακό Ευρώ (High-Level Task Force), ενώ την υλοποίηση θα υποστηρίζουν εξειδικευμένες ομάδες εργασίας που θα ασχολούνται με τεχνικά, νομικά, επιχειρησιακά και εμπορικά ζητήματα.
Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή εθνικών κεντρικών τραπεζών, εμπορικών τραπεζών, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, επιχειρήσεων, καταναλωτικών οργανώσεων και ευρωπαϊκών θεσμών, μέσω συμβουλευτικών ομάδων και διαδικασιών διαβούλευσης.
Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΚΤ επιδιώκει να διατηρήσει τον κεντρικό έλεγχο του συστήματος, ενώ παράλληλα να ενσωματώνει την τεχνογνωσία και τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων φορέων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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