Άνοδος πάνω από 3% για το πετρέλαιο, άγγιξε τα $78 το βαρέλι εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών συναλλαγών, το Brent διαμορφωνόταν λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι - Η άνοδος σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την επαναφορά του αποκλεισμού σε βάρος του Ιράν