Άνοδος πάνω από 3% για το πετρέλαιο, άγγιξε τα $78 το βαρέλι εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Άνοδος πάνω από 3% για το πετρέλαιο, άγγιξε τα $78 το βαρέλι εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών συναλλαγών, το Brent διαμορφωνόταν λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι - Η άνοδος σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την επαναφορά του αποκλεισμού σε βάρος του Ιράν
Ισχυρή άνοδο άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent, την ώρα που ο χρυσός συνέχισε την πτωτική του πορεία, καθώς οι μάχες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένουν σε εξέλιξη, εντείνοντας τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.
Κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών συναλλαγών, το Brent διαμορφωνόταν λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επαναφορά του αποκλεισμού σε βάρος του Ιράν.
Η εξέλιξη αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, καθώς η σύγκρουση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη συνεχίζεται.
Αντίθετη ήταν η εικόνα στην αγορά του χρυσού. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε κατά σχεδόν 3%, φθάνοντας στα 4.005,59 δολάρια ανά ουγγιά στις 15:00 ώρα Γκρίνουιτς.
Η νέα πτώση καταγράφηκε παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση, η οποία υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση για τον χρυσό ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.
Οι αγορές παρακολουθούν πλέον στενά τις εξελίξεις στη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν, καθώς οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση ή περιορισμός στις ενεργειακές ροές θα μπορούσε να προκαλέσει νέες, απότομες μεταβολές στις τιμές του πετρελαίου και των πολύτιμων μετάλλων.
Κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών συναλλαγών, το Brent διαμορφωνόταν λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επαναφορά του αποκλεισμού σε βάρος του Ιράν.
Η εξέλιξη αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, καθώς η σύγκρουση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη συνεχίζεται.
Αντίθετη ήταν η εικόνα στην αγορά του χρυσού. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε κατά σχεδόν 3%, φθάνοντας στα 4.005,59 δολάρια ανά ουγγιά στις 15:00 ώρα Γκρίνουιτς.
Νέα πτώση για τον χρυσό
Η νέα πτώση καταγράφηκε παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση, η οποία υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση για τον χρυσό ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο.
Οι αγορές παρακολουθούν πλέον στενά τις εξελίξεις στη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν, καθώς οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση ή περιορισμός στις ενεργειακές ροές θα μπορούσε να προκαλέσει νέες, απότομες μεταβολές στις τιμές του πετρελαίου και των πολύτιμων μετάλλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα