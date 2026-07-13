Πειραιάς-Αθήνα στην παγκόσμια ελίτ της ναυτιλίας: Στην 9η θέση των ισχυρότερων ναυτιλιακών κέντρων του κόσμου
Πειραιάς-Αθήνα στην παγκόσμια ελίτ της ναυτιλίας: Στην 9η θέση των ισχυρότερων ναυτιλιακών κέντρων του κόσμου
Η νέα έκθεση Xinhua–Baltic επιβεβαιώνει τη διεθνή βαρύτητα του ελληνικού ναυτιλιακού cluster – Η πρώτη δεκάδα, οι ανακατατάξεις και οι νέες προκλήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού
Η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα διεθνή «στρατηγεία» του κόσμου. Παρά τον ολοένα και πιο έντονο ανταγωνισμό από την Ασία και τις μεγάλες επενδύσεις που πραγματοποιούν διεθνή ναυτιλιακά hubs, Πειραιάς/Αθήνα παραμένει μεταξύ των κορυφαίων ναυτιλιακών κέντρων του πλανήτη, καταλαμβάνοντας την 9η θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Xinhua–Baltic International Shipping Centre Development Index 2026.
Η φετινή κατάταξη δείχνει μια μικρή υποχώρηση μιας θέσης σε σχέση με το 2025, όταν η ελληνική πρωτεύουσα βρισκόταν στην όγδοη θέση. Ωστόσο, η παρουσία της στην πρώτη δεκάδα για ακόμη μία χρονιά αποτελεί σημαντική επιβεβαίωση της ισχύος που εξακολουθεί να διαθέτει το ελληνικό ναυτιλιακό οικοσύστημα σε διεθνές επίπεδο.
Η συγκεκριμένη έκθεση θεωρείται μία από τις πλέον αξιόπιστες διεθνείς αξιολογήσεις για τα ναυτιλιακά κέντρα και δημοσιεύεται από το China Economic Information Service (Xinhua) σε συνεργασία με το Baltic Exchange. Φέτος αξιολόγησε 43 μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα σε ολόκληρο τον κόσμο, εξετάζοντας όχι μόνο τις επιδόσεις των λιμανιών αλλά και το σύνολο του επιχειρηματικού οικοσυστήματος που αναπτύσσεται γύρω από τη ναυτιλία.
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Η φετινή κατάταξη δείχνει μια μικρή υποχώρηση μιας θέσης σε σχέση με το 2025, όταν η ελληνική πρωτεύουσα βρισκόταν στην όγδοη θέση. Ωστόσο, η παρουσία της στην πρώτη δεκάδα για ακόμη μία χρονιά αποτελεί σημαντική επιβεβαίωση της ισχύος που εξακολουθεί να διαθέτει το ελληνικό ναυτιλιακό οικοσύστημα σε διεθνές επίπεδο.
Η συγκεκριμένη έκθεση θεωρείται μία από τις πλέον αξιόπιστες διεθνείς αξιολογήσεις για τα ναυτιλιακά κέντρα και δημοσιεύεται από το China Economic Information Service (Xinhua) σε συνεργασία με το Baltic Exchange. Φέτος αξιολόγησε 43 μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα σε ολόκληρο τον κόσμο, εξετάζοντας όχι μόνο τις επιδόσεις των λιμανιών αλλά και το σύνολο του επιχειρηματικού οικοσυστήματος που αναπτύσσεται γύρω από τη ναυτιλία.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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