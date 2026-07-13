Πειραιάς-Αθήνα στην παγκόσμια ελίτ της ναυτιλίας: Στην 9η θέση των ισχυρότερων ναυτιλιακών κέντρων του κόσμου

Η νέα έκθεση Xinhua–Baltic επιβεβαιώνει τη διεθνή βαρύτητα του ελληνικού ναυτιλιακού cluster – Η πρώτη δεκάδα, οι ανακατατάξεις και οι νέες προκλήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού