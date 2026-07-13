Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι ανά Ταμείο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Πληρωμές Μισθωτοί Μη μισθωτοί Συντάξεις Αυγούστου Συντάξεις Σεπτεμβρίου Επικουρικές συντάξεις

Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι ανά Ταμείο

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι ανά Ταμείο
Ο e-ΕΦΚΑ γνωστοποίησε πρόσφατα το χρονοδιάγραμμα καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2026.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες κάθε μήνα, σύμφωνα με τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

-Πληρωμές συντάξεων Αυγούστου 2026

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ). Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, με βάση τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

-Πληρωμές συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και για τις συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης