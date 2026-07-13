Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι ανά Ταμείο
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι ανά Ταμείο
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών
Ο e-ΕΦΚΑ γνωστοποίησε πρόσφατα το χρονοδιάγραμμα καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2026.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες κάθε μήνα, σύμφωνα με τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημερομηνίες κάθε μήνα, σύμφωνα με τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών
-Πληρωμές συντάξεων Αυγούστου 2026Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ). Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, με βάση τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
-Πληρωμές συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και για τις συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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