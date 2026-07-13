Reuters: Η Ευρώπη έχει αποθέματα αεροπορικών καυσίμων για λιγότερο από 30 ημέρες - Ποιες χώρες είναι πιο ευάλωτες

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι περιορισμένες δυνατότητες διύλισης και η αυξημένη ζήτηση προκαλούν ανησυχία για την επάρκεια καυσίμων στην ευρωπαϊκή αεροπορία - Τι δείχνει η ανάλυση του Reuters