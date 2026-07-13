Αγορές: Πετρέλαιο, Στενά του Ορμούζ και Fed πιέζουν μετοχές και ομόλογα, άνοδος για τις πετρελαϊκές
Αγορές: Πετρέλαιο, Στενά του Ορμούζ και Fed πιέζουν μετοχές και ομόλογα, άνοδος για τις πετρελαϊκές
Ανοδος τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου, όπως Shell, BP, TotalEnergies, βουτιά για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και οι κυκλικές μετοχές, καθώς επανέρχεται το γεωπολιτικό ρίσκο - Κύμα πωλήσεων σε ομόλογα, χρυσό και Bitcoin
Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επανέφερε το γεωπολιτικό ρίσκο στο επίκεντρο των διεθνών αγορών, προκαλώντας ισχυρές πιέσεις στις μετοχές, άνοδο στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Οι επενδυτές εγκαταλείπουν τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι το ενεργειακό σοκ θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Στην Ασία, ο δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε κατά περίπου 1,9%, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η Νότια Κορέα. Ο Kospi κατέγραψε απώλειες άνω του 7,5%, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Η SK Hynix υποχώρησε έως και 13%, ενώ η Samsung Electronics έχασε περισσότερο από 6%, καθώς οι επενδυτές κατοχύρωσαν κέρδη μετά το πολύμηνο ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.
Απώλειες σημείωσαν και οι υπόλοιπες αγορές της περιοχής, με τον Nikkei 225 να υποχωρεί 2,15%, τον Shanghai Composite κατά 1,95%, ενώ ο Hang Seng κινήθηκε οριακά ανοδικά. Στην Ινδία, ο Sensex έχασε 0,28%, καθώς η άνοδος του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινούνταν στις 641,10 μονάδες, με οριακή άνοδο 0,04%, ενώ ο FTSE 100 (Λονδίνο) κινείται στις 10.497,29 μονάδες με άνοδο +0,24%, ο γερμανικός DAX στις 25.067,09 μονάδες (-0,20%), ο CAC 40 στο Παρίσι στις 8.338,97 μονάδες (+0,15%), ο ιταλικός FTSE MIB στις 52.614,17 μονάδες (+0,44%)λκαι ο IBEX 35 στη Μαδρίτη κινείται στις 19.384,70 μονάδες με άνοδο +0,32%.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ενεργειακοί κολοσσοί, καθώς η άνοδος του πετρελαίου βελτίωσε τις προοπτικές κερδοφορίας τους. Η Shell ενισχύθηκε περίπου 1,8%, η BP σημείωσε άνοδο 2,7%, ενώ η TotalEnergies κέρδισε περίπου 2,3%.
Αντίθετα, οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και οι κυκλικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεσή τους σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.
Το Ιράν υποστήριξε ότι το στρατηγικής σημασίας πέρασμα παραμένει κλειστό, ενώ οι αμερικανικές στρατιωτικές και ναυτιλιακές αρχές ανέφεραν ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται μέσω της νότιας διαδρομής.
Η αβεβαιότητα ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο ράλι στις τιμές της ενέργειας.
Το Brent εκτινάχθηκε έως τα 79,55 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 5%, ενώ το αμερικανικό WTI κινήθηκε πάνω από τα 74 δολάρια, με αντίστοιχα κέρδη.
Στην Ασία, ο δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε κατά περίπου 1,9%, ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η Νότια Κορέα. Ο Kospi κατέγραψε απώλειες άνω του 7,5%, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Η SK Hynix υποχώρησε έως και 13%, ενώ η Samsung Electronics έχασε περισσότερο από 6%, καθώς οι επενδυτές κατοχύρωσαν κέρδη μετά το πολύμηνο ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.
Απώλειες σημείωσαν και οι υπόλοιπες αγορές της περιοχής, με τον Nikkei 225 να υποχωρεί 2,15%, τον Shanghai Composite κατά 1,95%, ενώ ο Hang Seng κινήθηκε οριακά ανοδικά. Στην Ινδία, ο Sensex έχασε 0,28%, καθώς η άνοδος του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.
Μεικτή εικόνα στην ΕυρώπηΟι ευρωπαϊκές αγορές εμφάνισαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς οι ενεργειακές μετοχές απορρόφησαν μέρος των πιέσεων.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινούνταν στις 641,10 μονάδες, με οριακή άνοδο 0,04%, ενώ ο FTSE 100 (Λονδίνο) κινείται στις 10.497,29 μονάδες με άνοδο +0,24%, ο γερμανικός DAX στις 25.067,09 μονάδες (-0,20%), ο CAC 40 στο Παρίσι στις 8.338,97 μονάδες (+0,15%), ο ιταλικός FTSE MIB στις 52.614,17 μονάδες (+0,44%)λκαι ο IBEX 35 στη Μαδρίτη κινείται στις 19.384,70 μονάδες με άνοδο +0,32%.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ενεργειακοί κολοσσοί, καθώς η άνοδος του πετρελαίου βελτίωσε τις προοπτικές κερδοφορίας τους. Η Shell ενισχύθηκε περίπου 1,8%, η BP σημείωσε άνοδο 2,7%, ενώ η TotalEnergies κέρδισε περίπου 2,3%.
Αντίθετα, οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και οι κυκλικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεσή τους σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.
Το πετρέλαιο στο επίκεντροΗ ένταση κλιμακώθηκε μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και τις αντικρουόμενες ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.
Το Ιράν υποστήριξε ότι το στρατηγικής σημασίας πέρασμα παραμένει κλειστό, ενώ οι αμερικανικές στρατιωτικές και ναυτιλιακές αρχές ανέφεραν ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται μέσω της νότιας διαδρομής.
Η αβεβαιότητα ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο ράλι στις τιμές της ενέργειας.
Το Brent εκτινάχθηκε έως τα 79,55 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 5%, ενώ το αμερικανικό WTI κινήθηκε πάνω από τα 74 δολάρια, με αντίστοιχα κέρδη.
Πίεση σε ομόλογα, χρυσό και BitcoinΗ άνοδος του πετρελαίου αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, οδηγώντας σε πωλήσεις κρατικών ομολόγων.
Η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις στην Ιαπωνία και την Αυστραλία.
Παράλληλα, το δολάριο ενισχύθηκε έναντι όλων των βασικών νομισμάτων της ομάδας G10, καθώς οι αγορές προεξοφλούν πλέον ότι η Federal Reserve ενδέχεται να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων εάν οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας τροφοδοτήσουν νέο κύμα πληθωρισμού.
Οι αγορές παραγώγων προεξοφλούν πλέον περίπου 40 μονάδες βάσης πρόσθετων αυξήσεων επιτοκίων έως το τέλος του έτους, έναντι περίπου 15 μονάδων βάσης στις αρχές Ιουνίου.
Η ενίσχυση του δολαρίου και των αποδόσεων περιόρισε το ενδιαφέρον για τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός υποχώρησε περίπου 1,3%, στα 4.065 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ πτώση κατέγραψαν επίσης το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο.
Απώλειες σημείωσε και η αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να υποχωρεί περισσότερο από 2%, στα περίπου 62.700 δολάρια, συμπαρασύροντας το σύνολο του κλάδου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Παράλληλα, το δολάριο ενισχύθηκε έναντι όλων των βασικών νομισμάτων της ομάδας G10, καθώς οι αγορές προεξοφλούν πλέον ότι η Federal Reserve ενδέχεται να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων εάν οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας τροφοδοτήσουν νέο κύμα πληθωρισμού.
Οι αγορές παραγώγων προεξοφλούν πλέον περίπου 40 μονάδες βάσης πρόσθετων αυξήσεων επιτοκίων έως το τέλος του έτους, έναντι περίπου 15 μονάδων βάσης στις αρχές Ιουνίου.
Η ενίσχυση του δολαρίου και των αποδόσεων περιόρισε το ενδιαφέρον για τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός υποχώρησε περίπου 1,3%, στα 4.065 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ πτώση κατέγραψαν επίσης το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο.
Απώλειες σημείωσε και η αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να υποχωρεί περισσότερο από 2%, στα περίπου 62.700 δολάρια, συμπαρασύροντας το σύνολο του κλάδου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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