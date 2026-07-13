Αγορές: Πετρέλαιο, Στενά του Ορμούζ και Fed πιέζουν μετοχές και ομόλογα, άνοδος για τις πετρελαϊκές

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Η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις στην Ιαπωνία και την Αυστραλία.Παράλληλα, το δολάριο ενισχύθηκε έναντι όλων των βασικών νομισμάτων της ομάδας G10, καθώς οι αγορές προεξοφλούν πλέον ότι η Federal Reserve ενδέχεται να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων εάν οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας τροφοδοτήσουν νέο κύμα πληθωρισμού.Οι αγορές παραγώγων προεξοφλούν πλέον περίπου 40 μονάδες βάσης πρόσθετων αυξήσεωνέως το τέλος του έτους, έναντι περίπου 15 μονάδων βάσης στις αρχές Ιουνίου.Η ενίσχυση του δολαρίου και των αποδόσεων περιόρισε το ενδιαφέρον για τα πολύτιμα μέταλλα. Ουποχώρησε περίπου 1,3%, στα 4.065 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ πτώση κατέγραψαν επίσης τοΑπώλειες σημείωσε και η αγορά κρυπτονομισμάτων, με τονα υποχωρεί περισσότερο από 2%, στα περίπου 62.700 δολάρια, συμπαρασύροντας το σύνολο του κλάδου.