Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν στο νήμα οι πωλητές - Ανθεκτικές οι 2.500 μονάδες

Γεωπολιτικό «φρένο» στις αγορές – Πρεμιέρα για τη Seanergy Maritime

Κλείσιμο

Ήπιες απώλειες κατέγραψε σήμερα το, το οποίο διόρθωσε μερικώς στον απόηχο της διήμερης ανόδου που προηγήθηκε, υπό την πίεση του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στο εξωτερικό λόγω της νέας έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, οι 2.500 μονάδες αποδείχθηκαν ανθεκτικό σημείο στήριξης και δεν παραβιάστηκαν σε κανένα σημείο των συναλλαγών.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (13/7) ουποχώρησε οριακά κατά 1,15 μονάδες ή -0,05% και έκλεισε στις 2.512,07 μονάδες. Σε περίπου 15 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.501,05 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.516,67 μονάδες. Κέρδη +2,13% σημειώνει το ΧΑ εντός του Ιουλίου, με την απόδοσή του φέτος να ανέρχεται σε +18,45%.Με το «πόδι στο γκάζι» παρέμειναν οι μετοχές των διυλιστηρίων, επεκτείνοντας τα ρεκόρ τους μετά την επάνοδο των τιμών του πετρελαίου, αλλά και το μπαράζ θετικών εκθέσεων από εγχώριους και διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η HELLENiQ ENERGY κατέγραψε άλμα +4% και έφτασε μία ανάσα από τα 12 ευρώ, που αποτελούν ρεκόρ 18,5 ετών (Δεκέμβριος 2007). Άνοδο περίπου +1% κατέγραψε η Motor Oil, διευρύνοντας το ιστορικό ρεκόρ της και φτάνοντας πάνω από τα 48 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Ράλι άνω του +3% για την ΕΥΔΑΠ, η οποία έπιασε τα 12,6 ευρώ και έκλεισε σε νέο υψηλό 18 ετών (Ιανουάριος 2008). Εντυπωσιακή ρελάνς για τη Viohalco, η οποία σημείωσε άνοδο +2% και επανήλθε σε επίπεδα άνω των 18 ευρώ, ενώ νωρίτερα κατέγραφε ισχυρές απώλειες και διαπραγματευόταν πέριξ των 17 ευρώ.Η εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται για ακόμα μια φορά, με άμεσο αντίκτυπο στις αγορές. Η νέα έξαρση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά από εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επαναφέρει τον γεωπολιτικό κίνδυνο στο προσκήνιο, ανατρέποντας το κλίμα αισιοδοξίας που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται για σταδιακή αποκλιμάκωση.Αφορμή για τον νέο γύρο αντιποίνων στάθηκε το αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα ως απάντηση σε ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου με κυπριακή σημαία. Το θερμόμετρο ανέβηκε επικίνδυνα όταν η Τεχεράνη απείλησε με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «μέχρι νεωτέρας», έναν ισχυρισμό πάντως που έσπευσε να υποβαθμίσει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ.Η νευρικότητα αποτυπώθηκε άμεσα στην αγορά εμπορευμάτων, με το πετρέλαιο τύπου Brent να παίρνει ξανά την ανιούσα, πλησιάζοντας το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Σημειώνεται ότι η αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ αυξάνει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου, χωρίς ωστόσο να έχει πυροδοτήσει -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- συνθήκες γενικευμένου πανικού στα χρηματιστηριακά ταμπλό.Συνολικά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι traders θα τηρήσουν στάση αναμονής «ζυγίζοντας» τα επόμενα βήματα των δύο δυνάμεων και αναμένοντας απτά σημάδια εκτόνωσης της κρίσης προτού προχωρήσουν σε νέες τοποθετήσεις.Στο εγχώριο επιχειρηματικό πεδίο, εντός της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor. Η εταιρεία στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων που θα αγγίξουν έως και τα 250 εκατ. ευρώ, με σκοπό να χρηματοδοτήσει ένα εκτενές επενδυτικό πλάνο ύψους 455 εκατ. ευρώ για τα επόμενα έτη. Οι σχετικές διαδικασίες δρομολογούνται άμεσα, μετά και την επίσημη έγκριση που έδωσε η γενική συνέλευση των μετόχων την προηγούμενη εβδομάδα, ανάβοντας το «πράσινο φως» στη διοίκηση.Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση του πενταετούς ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ της Seanergy Maritime. Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 202,8 εκατ. ευρώ και η δημόσια προσφορά καλύφθηκε κατά 2,03 φορές. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών έχει προσδιοριστεί στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία και το επιτόκιο καθορίστηκε σε 4,9%.Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Fais Group χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου υπολογίζεται σε 5,02 εκατ. ευρώ. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 14 Ιουλίου. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής έχει οριστεί η Παρασκευή 17 Ιουλίου.Η AS Company διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,191 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,182 ευρώ ανά μετοχή). Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου.Η Medicon «έκοψε» επίσης μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,1425 ευρώ ανά μετοχή) και η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 17 Ιουλίου.