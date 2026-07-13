ΔΝΤ για Ευρώπη: Προειδοποίηση για εκρηκτική αύξηση χρέους στο 130% του ΑΕΠ έως το 2040, αν δεν ληφθούν μέτρα
ΔΝΤ για Ευρώπη: Προειδοποίηση για εκρηκτική αύξηση χρέους στο 130% του ΑΕΠ έως το 2040, αν δεν ληφθούν μέτρα
Νέα μελέτη του Ταμείου προειδοποιεί ότι η Ευρώπη χρειάζεται βαθιές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική προσαρμογή, καθώς οι αυξανόμενες δαπάνες απειλούν τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών
Η δυναμική του δημόσιου χρέους στην Ευρώπη κινδυνεύει να εκτροχιαστεί εάν οι κυβερνήσεις δεν αναλάβουν άμεσα ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών τους, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.
Οι οικονομολόγοι του Ταμείου υποστηρίζουν ότι η αποσπασματική προσέγγιση που ακολουθούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξαντλεί πλέον τα όριά της, καθώς οι δημοσιονομικές πιέσεις εντείνονται από τη γήρανση του πληθυσμού, την ενεργειακή μετάβαση, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τους χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.
Στη μελέτη, που υπογράφουν οι Λικ Ερό, Μαχίκα Γκάντι, Άντριου Χοτζ, Τζάκομο Ματζιστρέτι, Ίαν Στιούαρτ, Μενγκσουέ Γουάνγκ και Τζιάε Γιου, επισημαίνεται ότι, εάν οι μακροπρόθεσμες πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, το δημόσιο χρέος πολλών ευρωπαϊκών χωρών θα μπορούσε να ακολουθήσει «εκρηκτική πορεία».
«Εάν οι μακροπρόθεσμες πιέσεις στις δαπάνες παραμείνουν χωρίς αντιμετώπιση, η δυναμική του χρέους μπορεί να εισέλθει σε εκρηκτική τροχιά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι μικρές παρεμβάσεις δεν αρκούν μπροστά στο μέγεθος της απαιτούμενης προσαρμογής και ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε κόπωση από τις μεταρρυθμίσεις», αναφέρουν οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ.
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Οι οικονομολόγοι του Ταμείου υποστηρίζουν ότι η αποσπασματική προσέγγιση που ακολουθούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξαντλεί πλέον τα όριά της, καθώς οι δημοσιονομικές πιέσεις εντείνονται από τη γήρανση του πληθυσμού, την ενεργειακή μετάβαση, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τους χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.
Στη μελέτη, που υπογράφουν οι Λικ Ερό, Μαχίκα Γκάντι, Άντριου Χοτζ, Τζάκομο Ματζιστρέτι, Ίαν Στιούαρτ, Μενγκσουέ Γουάνγκ και Τζιάε Γιου, επισημαίνεται ότι, εάν οι μακροπρόθεσμες πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, το δημόσιο χρέος πολλών ευρωπαϊκών χωρών θα μπορούσε να ακολουθήσει «εκρηκτική πορεία».
«Εάν οι μακροπρόθεσμες πιέσεις στις δαπάνες παραμείνουν χωρίς αντιμετώπιση, η δυναμική του χρέους μπορεί να εισέλθει σε εκρηκτική τροχιά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι μικρές παρεμβάσεις δεν αρκούν μπροστά στο μέγεθος της απαιτούμενης προσαρμογής και ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε κόπωση από τις μεταρρυθμίσεις», αναφέρουν οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ.
Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο Newmoney.gr
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