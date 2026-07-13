Χρηματιστήριο: Στους πωλητές τα ηνία – Απειλούνται εκ νέου οι 2.500 μονάδες

Γεωπολιτικό «φρένο» στις αγορές - Ανοίγει εντός της εβδομάδας το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της ElvalHalcor - Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του 5ετούς ομολόγου της Seanergy Maritime