Χρηματιστήριο: Στους πωλητές τα ηνία – Απειλούνται εκ νέου οι 2.500 μονάδες
Χρηματιστήριο: Στους πωλητές τα ηνία – Απειλούνται εκ νέου οι 2.500 μονάδες
Γεωπολιτικό «φρένο» στις αγορές - Ανοίγει εντός της εβδομάδας το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της ElvalHalcor - Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του 5ετούς ομολόγου της Seanergy Maritime
Σε αρνητικό έδαφος κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, διορθώνοντας μετά το διήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε. Η Αθήνα επηρεάζεται από το βαρύ κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές στον απόηχο της νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, απειλείται το κεκτημένο των 2.500 μονάδων για δεύτερη φορά μετά την παραβίασή του στα μέσα της περασμένης εβδομάδας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (13/7) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,45% και διαπραγματεύεται στις 2.501,85 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.501,05 (χαμηλό ημέρας) και των 2.512,21 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται για ακόμα μια φορά, με άμεσο αντίκτυπο στις αγορές. Η νέα έξαρση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά από εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επαναφέρει τον γεωπολιτικό κίνδυνο στο προσκήνιο, ανατρέποντας το κλίμα αισιοδοξίας που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται για σταδιακή αποκλιμάκωση.
Αφορμή για τον νέο γύρο αντιποίνων στάθηκε το αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα ως απάντηση σε ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου με κυπριακή σημαία. Το θερμόμετρο ανέβηκε επικίνδυνα όταν η Τεχεράνη απείλησε με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «μέχρι νεωτέρας», έναν ισχυρισμό πάντως που έσπευσε να υποβαθμίσει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ.
Η νευρικότητα αποτυπώθηκε άμεσα στην αγορά εμπορευμάτων, με το πετρέλαιο τύπου Brent να παίρνει ξανά την ανιούσα, πλησιάζοντας το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Σημειώνεται ότι η αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ αυξάνει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου, χωρίς ωστόσο να έχει πυροδοτήσει -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- συνθήκες γενικευμένου πανικού στα χρηματιστηριακά ταμπλό.
Συνολικά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι traders θα τηρήσουν στάση αναμονής «ζυγίζοντας» τα επόμενα βήματα των δύο δυνάμεων και αναμένοντας απτά σημάδια εκτόνωσης της κρίσης προτού προχωρήσουν σε νέες τοποθετήσεις.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (13/7) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,45% και διαπραγματεύεται στις 2.501,85 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.501,05 (χαμηλό ημέρας) και των 2.512,21 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται για ακόμα μια φορά, με άμεσο αντίκτυπο στις αγορές. Η νέα έξαρση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά από εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επαναφέρει τον γεωπολιτικό κίνδυνο στο προσκήνιο, ανατρέποντας το κλίμα αισιοδοξίας που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται για σταδιακή αποκλιμάκωση.
Αφορμή για τον νέο γύρο αντιποίνων στάθηκε το αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα ως απάντηση σε ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου με κυπριακή σημαία. Το θερμόμετρο ανέβηκε επικίνδυνα όταν η Τεχεράνη απείλησε με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «μέχρι νεωτέρας», έναν ισχυρισμό πάντως που έσπευσε να υποβαθμίσει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ.
Η νευρικότητα αποτυπώθηκε άμεσα στην αγορά εμπορευμάτων, με το πετρέλαιο τύπου Brent να παίρνει ξανά την ανιούσα, πλησιάζοντας το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Σημειώνεται ότι η αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ αυξάνει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου, χωρίς ωστόσο να έχει πυροδοτήσει -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- συνθήκες γενικευμένου πανικού στα χρηματιστηριακά ταμπλό.
Συνολικά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι traders θα τηρήσουν στάση αναμονής «ζυγίζοντας» τα επόμενα βήματα των δύο δυνάμεων και αναμένοντας απτά σημάδια εκτόνωσης της κρίσης προτού προχωρήσουν σε νέες τοποθετήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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