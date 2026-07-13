Η ΕΚΤ εκπέμπει SOS για την AI – Επιστολή Μπουχ στους CEOs των τραπεζών
Η ΕΚΤ εκπέμπει SOS για την AI – Επιστολή Μπουχ στους CEOs των τραπεζών
Οι τράπεζες καλούνται να αποδείξουν ότι έχουν κατανοήσει τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η τεχνητή νοημοσύνη και ότι είναι έτοιμες να προσαρμόσουν άμεσα την αμυντική τους στρατηγική - Οι 5 άμεσες προτεραιότητες
Με επιστολή της προς τους διευθύνοντες συμβούλους των συστημικών τραπεζών η επικεφαλής του SSM Claudia Buch καταγράφει ως ληκτική ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου του 2026 προκειμένου οι τράπεζες να καταρτίσουν και να ενημερώσουν τον επόπτη σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης τους για την αντιμετώπιση των νέων κυβερνοαπειλών που δημιουργεί η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Μέσα από την επιστολή καταγράφονται σαφώς οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρωζώνης στον τομέα αυτόν αλλά και τις μεγάλες επενδύσεις που πρέπει αυτά να πραγματοποιήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα για να καλύψουν τα κενά.
Πρόκειται για μία από τις πιο ξεκάθαρες παρεμβάσεις της τραπεζικής εποπτείας τα τελευταία χρόνια, καθώς η Φρανκφούρτη θεωρεί ότι τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αλλάζουν ήδη τους κανόνες του παιχνιδιού στον κυβερνοχώρο, επιτρέποντας στους επιτιθέμενους να εντοπίζουν αδυναμίες στα πληροφοριακά συστήματα και να αναπτύσσουν επιθέσεις με πρωτοφανή ταχύτητα.
Η επιστολή της προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του SSM, Claudia Buch, προς τους διευθύνοντες συμβούλους των εποπτευόμενων τραπεζών δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.
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Μέσα από την επιστολή καταγράφονται σαφώς οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρωζώνης στον τομέα αυτόν αλλά και τις μεγάλες επενδύσεις που πρέπει αυτά να πραγματοποιήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα για να καλύψουν τα κενά.
Πρόκειται για μία από τις πιο ξεκάθαρες παρεμβάσεις της τραπεζικής εποπτείας τα τελευταία χρόνια, καθώς η Φρανκφούρτη θεωρεί ότι τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αλλάζουν ήδη τους κανόνες του παιχνιδιού στον κυβερνοχώρο, επιτρέποντας στους επιτιθέμενους να εντοπίζουν αδυναμίες στα πληροφοριακά συστήματα και να αναπτύσσουν επιθέσεις με πρωτοφανή ταχύτητα.
Η επιστολή της προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του SSM, Claudia Buch, προς τους διευθύνοντες συμβούλους των εποπτευόμενων τραπεζών δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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