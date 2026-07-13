Η ΕΚΤ εκπέμπει SOS για την AI – Επιστολή Μπουχ στους CEOs των τραπεζών

Οι τράπεζες καλούνται να αποδείξουν ότι έχουν κατανοήσει τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η τεχνητή νοημοσύνη και ότι είναι έτοιμες να προσαρμόσουν άμεσα την αμυντική τους στρατηγική - Οι 5 άμεσες προτεραιότητες