Morgan Stanley: Το νέο στοίχημα της Ευρώπης πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη και το ελληνικό «κλειδί»
Morgan Stanley: Το νέο στοίχημα της Ευρώπης πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη και το ελληνικό «κλειδί»
Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, περίπου 70% της φετινής απόδοσης του δείκτη MSCI Europe έχει προέλθει από το σύμπλεγμα της τεχνητής νοημοσύνης με ημιαγωγούς, επιλεγμένες βιομηχανίες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, μέταλλα, χαλκό και τεχνολογικό εξοπλισμό
Τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των επενδυτών στην Ευρώπη, πέρα από το στενό στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύει η Morgan Stanley στη νέα έκθεσή της για την ευρωπαϊκή στρατηγική μετοχών. Ο οίκος θεωρεί ότι, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία η απόδοση των ευρωπαϊκών αγορών καθοδηγήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εταιρείες που ωφελούνται άμεσα από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι επενδυτές αναζητούν πλέον ευρύτερη έκθεση, με χαμηλότερη μεταβλητότητα και καλύτερη διασπορά κινδύνου.
Η έκθεση δεν περιλαμβάνει αυτόνομη ελληνική μετοχή στη λίστα των 30 ευρωπαϊκών επιλογών που προτείνει η Morgan Stanley, ωστόσο, έχει σαφές ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν για τον οίκο η βασική επιλογή διαφοροποίησης στην Ευρώπη. Στα διαγράμματα της τραπεζικής αποτίμησης εμφανίζονται και οι ελληνικές τράπεζες, όπως η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank, στοιχείο που συνδέει ευθέως το ευρωπαϊκό αφήγημα με το Χρηματιστήριο Αθηνών.
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Η έκθεση δεν περιλαμβάνει αυτόνομη ελληνική μετοχή στη λίστα των 30 ευρωπαϊκών επιλογών που προτείνει η Morgan Stanley, ωστόσο, έχει σαφές ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν για τον οίκο η βασική επιλογή διαφοροποίησης στην Ευρώπη. Στα διαγράμματα της τραπεζικής αποτίμησης εμφανίζονται και οι ελληνικές τράπεζες, όπως η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank, στοιχείο που συνδέει ευθέως το ευρωπαϊκό αφήγημα με το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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