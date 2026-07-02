Διήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο: Ξεπέρασε τις 2.500 μονάδες - Σε νέο υψηλό 17 ετών

Ο Γενικός Δείκτης έριξε ξανά το «φράγμα» των 2.500 μονάδων και έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2009 - Νέα ρεκόρ για Motor Oil, Coca-Cola HBC, ΕΥΔΑΠ, ΑΒΑΞ και Profile