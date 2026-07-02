Διήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο: Ξεπέρασε τις 2.500 μονάδες - Σε νέο υψηλό 17 ετών
Διήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο: Ξεπέρασε τις 2.500 μονάδες - Σε νέο υψηλό 17 ετών
Ο Γενικός Δείκτης έριξε ξανά το «φράγμα» των 2.500 μονάδων και έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2009 - Νέα ρεκόρ για Motor Oil, Coca-Cola HBC, ΕΥΔΑΠ, ΑΒΑΞ και Profile
«Πάρτι» έκαναν οι αγοραστές για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να ρίξει εκ νέου το «φράγμα» των 2.500 μονάδων, υπερβαίνοντας ταυτόχρονα το μέχρι πρότινος υψηλό έτους των 2.501,13 μονάδων της 22ας Ιουνίου και κλείνοντας σε νέο υψηλό 17 ετών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (2/7) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 24,04 μονάδες ή +0,97% και έκλεισε στις 2.505,37 μονάδες. Σε περίπου 33 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με υψηλό ημέρας τις 2.517,63 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.484,08 μονάδες. Πρόκειται για το καλύτερο κλείσιμο από τις 18 Νοεμβρίου 2009, όταν είχε βρεθεί στις 2.528,95 μονάδες. Παράλληλα, το Χρηματιστήριο έχει σημειώσει άνοδο +1,85% στο πρώτο διήμερο του Ιουλίου και «τρέχει» με ρυθμό +18,14% φέτος.
Η Motor Oil συνεχίζει να «σπάει τα κοντέρ» πιάνοντας για πρώτη φορά τα 42 ευρώ. Αξιόλογα κέρδη και για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία επανήλθε στα επίπεδα ρεκόρ των 46 ευρώ. Πάνω από τα 11 ευρώ εδραιώνεται η ΕΥΔΑΠ, ανανεώνοντας το υψηλό 18 ετών (Ιούνιος 2008). Το ιστορικό ρεκόρ της διεύρυνε και η Coca-Cola HBC, φτάνοντας μία ανάσα από τα 60 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα 22 δισ. ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η ΑΒΑΞ, η οποία άγγιξε τα 3,7 ευρώ και έφτασε σε επίπεδα που είχε να δει εδώ και 17 χρόνια (Νοέμβριος 2009). Νέο ράλι έκανε η Profile, η οποία υπερέβη τα 8,5 ευρώ, σε νέο ιστορικό υψηλό, με τζίρο άνω των 2 εκατ. ευρώ και κεκτημένη ταχύτητα από την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή που ετοιμάζει η εισηγμένη.
Το σύνθημα για τη διαφοροποίηση έδωσε η Fitch, ο οποίος προχώρησε σε ένα μπαράζ θετικών κινήσεων για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, αντανακλώντας τη βελτίωση του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος και τη θωράκιση των θεμελιωδών τους μεγεθών. Ο διεθνής οίκος αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank στην επενδυτική βαθμίδα BBB (από BBB-) με σταθερό outlook.
Για την Εθνική, η Fitch εξήρε την κορυφαία κεφαλαιακή της επάρκεια στον κλάδο (17,4% CET1), την άριστη ποιότητα ενεργητικού (δείκτης NPE στο 2,5% με κάλυψη άνω του 100%), την ισχυρή κερδοφορία και τη ρευστότητα. Για τη Eurobank, υπογραμμίστηκε η διαφοροποίηση του δικτύου της σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Ο οίκος προβλέπει βελτίωση των λειτουργικών κερδών προς το 3,5% για την περίοδο 2026-2028, με «καύσιμο» την πιστωτική επέκταση και τη συνεισφορά από την εξαγορά της Eurolife, διατηρώντας τα NPEs κάτω από το 3% και τον δείκτη CET1 πάνω από το 14%.
Για την Τράπεζα Πειραιώς, η Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση στο BBB-, αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές. Η κίνηση αυτή προεξοφλεί περαιτέρω εξυγίανση του ενεργητικού, σταθερή κερδοφορία και ενίσχυση των εσόδων μέσω της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μια μελλοντική αναβάθμιση θα εξαρτηθεί από τη μείωση του δείκτη προβληματικών παγίων κοντά στο 4%, με ταυτόχρονη διατήρηση του CET1 τουλάχιστον στο 13%. Για τους επενδυτές, η επάνοδος του αγοραστικού ενδιαφέροντος στα τραπεζικά blue chips διαμορφώνει ένα ελκυστικό «παράθυρο ευκαιρίας», επαναφέροντας ωστόσο στο προσκήνιο την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον.
Το μομέντουμ των ελληνικών τραπεζών επιβεβαίωσε σήμερα η Morgan Stanley, η οποία διατηρεί θετική στάση πριν αρχίσουν οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί σύσταση overweight για την Alpha Bank, τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ παραμένει equalweight για την Εθνική Τράπεζα και την CrediaBank.
Τέλος, πρεμιέρα έκαναν σήμερα οι 60,16 εκατ. μετοχές της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, με κωδικό ΟΑΣΗΣ «ADPS» και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης τα 3,2 ευρώ. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60%. Στα 24,66 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εισηγμένης.
Άνοδο καταγράφουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον δείκτη Stoxx 600 να ενισχύεται κατά +1,6%, «σβήνοντας» τις αρχικές απώλειες και ανεβάζοντας ταχύτητα όσο περνά η ώρα. Ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη +2,2%, ο βρετανικός FTSE 100 +1,7%, ο γαλλικός CAC 40 +1,8%, ενώ στην περιφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB κινείται υψηλότερα κατά +1,9% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά +1,7%.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (2/7) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 24,04 μονάδες ή +0,97% και έκλεισε στις 2.505,37 μονάδες. Σε περίπου 33 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με υψηλό ημέρας τις 2.517,63 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.484,08 μονάδες. Πρόκειται για το καλύτερο κλείσιμο από τις 18 Νοεμβρίου 2009, όταν είχε βρεθεί στις 2.528,95 μονάδες. Παράλληλα, το Χρηματιστήριο έχει σημειώσει άνοδο +1,85% στο πρώτο διήμερο του Ιουλίου και «τρέχει» με ρυθμό +18,14% φέτος.
Η Motor Oil συνεχίζει να «σπάει τα κοντέρ» πιάνοντας για πρώτη φορά τα 42 ευρώ. Αξιόλογα κέρδη και για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία επανήλθε στα επίπεδα ρεκόρ των 46 ευρώ. Πάνω από τα 11 ευρώ εδραιώνεται η ΕΥΔΑΠ, ανανεώνοντας το υψηλό 18 ετών (Ιούνιος 2008). Το ιστορικό ρεκόρ της διεύρυνε και η Coca-Cola HBC, φτάνοντας μία ανάσα από τα 60 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα 22 δισ. ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η ΑΒΑΞ, η οποία άγγιξε τα 3,7 ευρώ και έφτασε σε επίπεδα που είχε να δει εδώ και 17 χρόνια (Νοέμβριος 2009). Νέο ράλι έκανε η Profile, η οποία υπερέβη τα 8,5 ευρώ, σε νέο ιστορικό υψηλό, με τζίρο άνω των 2 εκατ. ευρώ και κεκτημένη ταχύτητα από την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή που ετοιμάζει η εισηγμένη.
Οι επενδυτές «ψηφίζουν» τράπεζεςΣε πρωταγωνιστή και βασικό μοχλό ανόδου αναδεικνύεται ξανά ο τραπεζικός κλάδος, επιδεικνύοντας ισχυρά αντανακλαστικά και τάσεις πλήρους αυτονόμησης από το διεθνές κλίμα. Την ώρα που οι ξένες αγορές τηρούν στάση αναμονής, επηρεασμένες από τις γεωπολιτικές αναζωπυρώσεις στα Στενά του Ορμούζ και την επικείμενη χρηματιστηριακή αργία της 4ης Ιουλίου στη Wall Street, στη Λεωφόρο Αθηνών οι αγοραστές έχουν επιστρέψει δυναμικά, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στις τραπεζικές μετοχές.
Το σύνθημα για τη διαφοροποίηση έδωσε η Fitch, ο οποίος προχώρησε σε ένα μπαράζ θετικών κινήσεων για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, αντανακλώντας τη βελτίωση του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος και τη θωράκιση των θεμελιωδών τους μεγεθών. Ο διεθνής οίκος αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank στην επενδυτική βαθμίδα BBB (από BBB-) με σταθερό outlook.
Για την Εθνική, η Fitch εξήρε την κορυφαία κεφαλαιακή της επάρκεια στον κλάδο (17,4% CET1), την άριστη ποιότητα ενεργητικού (δείκτης NPE στο 2,5% με κάλυψη άνω του 100%), την ισχυρή κερδοφορία και τη ρευστότητα. Για τη Eurobank, υπογραμμίστηκε η διαφοροποίηση του δικτύου της σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Ο οίκος προβλέπει βελτίωση των λειτουργικών κερδών προς το 3,5% για την περίοδο 2026-2028, με «καύσιμο» την πιστωτική επέκταση και τη συνεισφορά από την εξαγορά της Eurolife, διατηρώντας τα NPEs κάτω από το 3% και τον δείκτη CET1 πάνω από το 14%.
Για την Τράπεζα Πειραιώς, η Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση στο BBB-, αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές. Η κίνηση αυτή προεξοφλεί περαιτέρω εξυγίανση του ενεργητικού, σταθερή κερδοφορία και ενίσχυση των εσόδων μέσω της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μια μελλοντική αναβάθμιση θα εξαρτηθεί από τη μείωση του δείκτη προβληματικών παγίων κοντά στο 4%, με ταυτόχρονη διατήρηση του CET1 τουλάχιστον στο 13%. Για τους επενδυτές, η επάνοδος του αγοραστικού ενδιαφέροντος στα τραπεζικά blue chips διαμορφώνει ένα ελκυστικό «παράθυρο ευκαιρίας», επαναφέροντας ωστόσο στο προσκήνιο την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον.
Το μομέντουμ των ελληνικών τραπεζών επιβεβαίωσε σήμερα η Morgan Stanley, η οποία διατηρεί θετική στάση πριν αρχίσουν οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί σύσταση overweight για την Alpha Bank, τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ παραμένει equalweight για την Εθνική Τράπεζα και την CrediaBank.
Τέλος, πρεμιέρα έκαναν σήμερα οι 60,16 εκατ. μετοχές της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, με κωδικό ΟΑΣΗΣ «ADPS» και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης τα 3,2 ευρώ. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60%. Στα 24,66 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εισηγμένης.
Κέρδη στη Wall Street μετά το Jobs Report – «Άλμα» στις ευρωαγορέςΣε θετικό έδαφος κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς η Wall Street αποτιμά τα νέα στοιχεία για την απασχόληση (Jobs Report). Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν μόλις 57.000 θέσεις εργασίας, πολύ χαμηλότερα από τις προβλέψεις για 110.000-115.000 θέσεις, με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones κινείται ανοδικά κατά +0,8%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq ακολουθούν στο +0,7%.
Άνοδο καταγράφουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον δείκτη Stoxx 600 να ενισχύεται κατά +1,6%, «σβήνοντας» τις αρχικές απώλειες και ανεβάζοντας ταχύτητα όσο περνά η ώρα. Ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη +2,2%, ο βρετανικός FTSE 100 +1,7%, ο γαλλικός CAC 40 +1,8%, ενώ στην περιφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB κινείται υψηλότερα κατά +1,9% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά +1,7%.
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