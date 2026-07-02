Πετρέλαιο: Υποχώρησε σε επίπεδα Φεβρουαρίου, στα $70 δολάρια το Brent

Οι αγορές αξιολογούν θετικά τόσο τη βελτίωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ όσο και τα ενθαρρυντικά μηνύματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν





Το Brent υποχώρησε έως και τα 70,3 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς η σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο ενισχύει τις εκτιμήσεις για αυξημένη παγκόσμια προσφορά.



Οι αγορές αξιολογούν θετικά τόσο τη βελτίωση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ όσο και τα ενθαρρυντικά μηνύματα από τις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.



Αυξάνονται οι ροές μέσω του Ορμούζ Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι μεταφορές αργού πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ ξεπέρασαν πλέον τα 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως, με τη στήριξη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων που διασφαλίζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.



Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν επαναφέρει τις εξαγωγές πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα, αξιοποιώντας εναλλακτικές διαδρομές και λύσεις που επιτρέπουν την ομαλή τροφοδοσία των διεθνών αγορών.



Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από τα 40 εκατ. βαρέλια μετά την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω την προσφορά αργού.



Κλείσιμο Ρωσικό πετρέλαιο και αυξημένα αποθέματα Πρόσθετες πιέσεις στις τιμές ασκούν και οι αυξημένες εξαγωγές από τη Ρωσία.



Οι αποστολές ρωσικού πετρελαίου κινούνται σε επίπεδα-ρεκόρ, συμβάλλοντας στη σημαντική αύξηση των θαλάσσιων αποθεμάτων αργού διεθνώς. Η συσσώρευση φορτίων ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η αγορά ενδέχεται να περάσει σε φάση υπερπροσφοράς τους επόμενους μήνες, εφόσον διατηρηθούν οι σημερινοί ρυθμοί παραγωγής και εξαγωγών.



Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, επισημαίνοντας ότι καταγράφεται πρόοδος στις επαφές των δύο πλευρών.



Παράλληλα, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της διαμεσολαβητικής προσπάθειας.



Σε νέα χαμηλά πολλών μηνών υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου , καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές μέσω του Στενού του Ορμούζ και ενισχύονται οι προσδοκίες για περαιτέρω πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν . Η επιστροφή μεγάλων ποσοτήτων αργού στην αγορά εντείνει τις πιέσεις στις τιμές, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο.Το Brent υποχώρησε έως και τα 70,3 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς η σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο ενισχύει τις εκτιμήσεις για αυξημένη παγκόσμια προσφορά.Οι αγορές αξιολογούν θετικά τόσο τη βελτίωση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ όσο και τα ενθαρρυντικά μηνύματα από τις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι μεταφορές αργού πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ ξεπέρασαν πλέον τα 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως, με τη στήριξη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων που διασφαλίζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν επαναφέρει τις εξαγωγές πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα, αξιοποιώντας εναλλακτικές διαδρομές και λύσεις που επιτρέπουν την ομαλή τροφοδοσία των διεθνών αγορών.Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από τα 40 εκατ. βαρέλια μετά την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω την προσφορά αργού.Πρόσθετες πιέσεις στις τιμές ασκούν και οι αυξημένες εξαγωγές από τη Ρωσία.Οι αποστολές ρωσικού πετρελαίου κινούνται σε επίπεδα-ρεκόρ, συμβάλλοντας στη σημαντική αύξηση των θαλάσσιων αποθεμάτων αργού διεθνώς. Η συσσώρευση φορτίων ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η αγορά ενδέχεται να περάσει σε φάση υπερπροσφοράς τους επόμενους μήνες, εφόσον διατηρηθούν οι σημερινοί ρυθμοί παραγωγής και εξαγωγών.Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, επισημαίνοντας ότι καταγράφεται πρόοδος στις επαφές των δύο πλευρών.Παράλληλα, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της διαμεσολαβητικής προσπάθειας.

Ωστόσο, σημαντικές διαφωνίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Η Τεχεράνη επιμένει ότι επιθυμεί να διατηρήσει τον διοικητικό έλεγχο της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, ζήτημα που παραμένει ένα από τα βασικά εμπόδια για την επίτευξη μιας πιο μόνιμης συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.