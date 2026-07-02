Ανάλυση ΕΤΕ: Στο 40% η συμβολή της φορολογικής συμμόρφωσης στην αύξηση των εσόδων

Ο ΦΠΑ είχε την πιο σημαντική συνεισφορά, με τις εισπράξεις από το συγκεκριμένο φόρο να αυξάνονται κατά 10% ετησίως το 2025 και 12% ετησίως, κατά μέσο όρο, την περίοδο 2022-2025