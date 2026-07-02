Ανάλυση ΕΤΕ: Στο 40% η συμβολή της φορολογικής συμμόρφωσης στην αύξηση των εσόδων
Ανάλυση ΕΤΕ: Στο 40% η συμβολή της φορολογικής συμμόρφωσης στην αύξηση των εσόδων
Ο ΦΠΑ είχε την πιο σημαντική συνεισφορά, με τις εισπράξεις από το συγκεκριμένο φόρο να αυξάνονται κατά 10% ετησίως το 2025 και 12% ετησίως, κατά μέσο όρο, την περίοδο 2022-2025
Η Ελληνική Οικονομία κατέγραψε ισχυρότατες δημοσιονομικές επιδόσεις και το 2025, για 4ο συνεχόμενο έτος, επιτυγχάνοντας πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ − το υψηλότερο ιστορικά με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και το μεγαλύτερο στην ΕΕ για το 2025. Η μέση υπεραπόδοση έναντι των (ανοδικά αναθεωρημένων) ετήσιων στόχων που είχαν ενσωματωθεί για την περίοδο 2022-25 στα αντίστοιχα Προγράμματα Σταθερότητας και τις Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου, προσέγγισε το 2,0% του ΑΕΠ ετησίως, ενισχύοντας τη δημοσιονομική αξιοπιστία σε ένα εξαιρετικά ασταθές διεθνές περιβάλλον.
Η Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ επιχειρεί να διερευνήσει τους βασικούς παράγοντες που στήριξαν αυτές τις ισχυρότατες επιδόσεις και να αξιολογήσει τις δημοσιονομικές προοπτικές για το 2026, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Από την ανάλυση για τις βασικές κατηγορίες φορολογικών εσόδων, προκύπτει συνδυαστικά ότι σχεδόν το 40% της αύξησης των εσόδων από τον ΦΠΑ και τους φόρους εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, την περίοδο 2022-25, αντανακλά βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα.
Συγκεκριμένα, τα φορολογικά έσοδα διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο, ερμηνεύοντας περίπου τα 2/3 της σωρευτικής υπεραπόδοσης κατά την προηγούμενη τετραετία. Εξαιρουμένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά €22 δισ., ανερχόμενα στο ιστορικό υψηλό 28,4% του ΑΕΠ (αύξηση κατά 2,2% του ΑΕΠ, σωρευτικά, τα τελευταία τέσσερα έτη).
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Η Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ επιχειρεί να διερευνήσει τους βασικούς παράγοντες που στήριξαν αυτές τις ισχυρότατες επιδόσεις και να αξιολογήσει τις δημοσιονομικές προοπτικές για το 2026, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Από την ανάλυση για τις βασικές κατηγορίες φορολογικών εσόδων, προκύπτει συνδυαστικά ότι σχεδόν το 40% της αύξησης των εσόδων από τον ΦΠΑ και τους φόρους εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, την περίοδο 2022-25, αντανακλά βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα.
Συγκεκριμένα, τα φορολογικά έσοδα διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο, ερμηνεύοντας περίπου τα 2/3 της σωρευτικής υπεραπόδοσης κατά την προηγούμενη τετραετία. Εξαιρουμένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά €22 δισ., ανερχόμενα στο ιστορικό υψηλό 28,4% του ΑΕΠ (αύξηση κατά 2,2% του ΑΕΠ, σωρευτικά, τα τελευταία τέσσερα έτη).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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