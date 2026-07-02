Morgan Stanley: Θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες πριν τα αποτελέσματα β’ τριμήνου

Διατηρεί σύσταση overweight για την Alpha Bank, τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ παραμένει equal-weight για την Εθνική Τράπεζα και την CrediaBank - Παραμένουν ελκυστικές οι αποτιμήσεις - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στόχοι