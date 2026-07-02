Morgan Stanley: Θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες πριν τα αποτελέσματα β’ τριμήνου
Morgan Stanley: Θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες πριν τα αποτελέσματα β’ τριμήνου
Διατηρεί σύσταση overweight για την Alpha Bank, τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ παραμένει equal-weight για την Εθνική Τράπεζα και την CrediaBank - Παραμένουν ελκυστικές οι αποτιμήσεις - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στόχοι
Την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών επαναβεβαιώνει η Morgan Stanley, η οποία, στο πλαίσιο της νέας πανευρωπαϊκής έκθεσής της για τον τραπεζικό κλάδο και του επικαιροποιημένου πίνακα αποτιμήσεων των τραπεζών που καλύπτει, διατηρεί θετική στάση για την πλειονότητα των ελληνικών συστημικών τραπεζών.
Παρά το σημαντικό ράλι που έχει προηγηθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος εξακολουθεί να διακρίνει αξία στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές, θεωρώντας ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με την υψηλή κερδοφορία και τις αποδόσεις κεφαλαίων που επιτυγχάνει ο κλάδος.
Ειδικότερα:
•Alpha Bank: τιμή στόχος 4,90 ευρώ, με εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου 24%.
•Τράπεζα Πειραιώς: τιμή στόχος 11,30 ευρώ, επίσης με περιθώριο ανόδου 24%.
•Eurobank: τιμή στόχος 4,90 ευρώ, με ανοδικό περιθώριο περίπου 18%.
•Εθνική Τράπεζα: τιμή στόχος 17,20 ευρώ, με περιθώριο ανόδου περίπου 14%.
•CrediaBank: τιμή στόχος 1,16 ευρώ, με σύσταση Equal-weight.
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Παρά το σημαντικό ράλι που έχει προηγηθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος εξακολουθεί να διακρίνει αξία στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές, θεωρώντας ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με την υψηλή κερδοφορία και τις αποδόσεις κεφαλαίων που επιτυγχάνει ο κλάδος.
Οι νέες αποτιμήσειςΗ Morgan Stanley διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης (Overweight) για την Alpha Bank, τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ παραμένει ουδέτερη (Equal-weight) για την Εθνική Τράπεζα και την CrediaBank.
Ειδικότερα:
•Alpha Bank: τιμή στόχος 4,90 ευρώ, με εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου 24%.
•Τράπεζα Πειραιώς: τιμή στόχος 11,30 ευρώ, επίσης με περιθώριο ανόδου 24%.
•Eurobank: τιμή στόχος 4,90 ευρώ, με ανοδικό περιθώριο περίπου 18%.
•Εθνική Τράπεζα: τιμή στόχος 17,20 ευρώ, με περιθώριο ανόδου περίπου 14%.
•CrediaBank: τιμή στόχος 1,16 ευρώ, με σύσταση Equal-weight.
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