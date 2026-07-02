REMAX Ελλάς: Μία στις δύο κατοικίες που πουλήθηκαν το 2025 ήταν έως 100 τ.μ.
REMAX Ελλάς: Μία στις δύο κατοικίες που πουλήθηκαν το 2025 ήταν έως 100 τ.μ.
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Μία στις δύο κατοικίες, που αποκτήθηκαν πέρυσι στην Ελλάδα, ήταν επιφάνειας από 51 έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας, βάσει χιλιάδων ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών, που πραγματοποιήθηκαν από το μεγαλύτερο κτηματομεσιτικό δίκτυο της χώρας, τη REMAX Ελλάς.
Από την ανάλυση των δεδομένων, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι αγοραστές ακινήτων στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε κατοικίες μεσαίας επιφάνειας, που συνδυάζουν καλύτερη λειτουργικότητα, προσιτό κόστος απόκτησης και συντήρησης, ευελιξία χρήσης και αξιοποίησης χώρων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ελλάς, «πρωταθλητές» στις αγοραπωλησίες κατοικιών πανελλαδικά αναδείχτηκαν, σε ποσοστό 26,4% επί του συνόλου, τα διαμερίσματα εμβαδού από 51 έως 75 τ.μ., ενώ σε μικρή απόσταση (ποσοστό 25,9%) βρέθηκαν τα ακίνητα εμβαδού από 76 έως 100 τετραγωνικά μέτρα.
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Από την ανάλυση των δεδομένων, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι αγοραστές ακινήτων στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε κατοικίες μεσαίας επιφάνειας, που συνδυάζουν καλύτερη λειτουργικότητα, προσιτό κόστος απόκτησης και συντήρησης, ευελιξία χρήσης και αξιοποίησης χώρων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ελλάς, «πρωταθλητές» στις αγοραπωλησίες κατοικιών πανελλαδικά αναδείχτηκαν, σε ποσοστό 26,4% επί του συνόλου, τα διαμερίσματα εμβαδού από 51 έως 75 τ.μ., ενώ σε μικρή απόσταση (ποσοστό 25,9%) βρέθηκαν τα ακίνητα εμβαδού από 76 έως 100 τετραγωνικά μέτρα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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