REMAX Ελλάς: Μία στις δύο κατοικίες που πουλήθηκαν το 2025 ήταν έως 100 τ.μ.

Στροφή των αγοραστών στα μεσαίου μεγέθους ακίνητα για οικονομία και λειτουργικότητα - Η διαφοροποίηση της Θεσσαλονίκης - Πιο ισορροπημένη η εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα