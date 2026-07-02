Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας

Αναφορικά με τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, ο υπουργός Ενέργειας, ανέφερε ότι στα μέσα Φεβρουαρίου του 2027 αναμένεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο σημείο στο Ασωπός