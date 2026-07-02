Χρηματιστήριο: Βλέπει ξανά τις 2.500 μονάδες – Επιμένουν για δεύτερη μέρα οι αγοραστές
Χρηματιστήριο: Βλέπει ξανά τις 2.500 μονάδες – Επιμένουν για δεύτερη μέρα οι αγοραστές
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Κέρδη σημειώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τον Ιούλιο να έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς και την εγχώρια αγορά να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ωριμότητα. Ο Γενικός Δείκτης κινείται σταθερά πέριξ του ψυχολογικού ορίου των 2.500 μονάδων, απέχοντας λιγότερο από 1% από το υψηλό έτους των 2.501,13 μονάδων της 22ας Ιουνίου. Τα αμέσως επόμενα υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στον Νοέμβριο του 2009.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (2/7) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,46% και διαπραγματεύεται στις 2.492,83 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.484,08 (χαμηλό ημέρας) και των 2.493,36 μονάδων (υψηλό ημέρας). Η συνολική απόδοση του δείκτη από τις αρχές του έτους ξεπερνά το +17%.
Σε πρωταγωνιστή και βασικό μοχλό ανόδου αναδεικνύεται ξανά ο τραπεζικός κλάδος, επιδεικνύοντας ισχυρά αντανακλαστικά και τάσεις πλήρους αυτονόμησης από το διεθνές κλίμα. Την ώρα που οι ξένες αγορές τηρούν στάση αναμονής, επηρεασμένες από τις γεωπολιτικές αναζωπυρώσεις στα Στενά του Ορμούζ και την επικείμενη χρηματιστηριακή αργία της 4ης Ιουλίου στη Wall Street, στη Λεωφόρο Αθηνών οι αγοραστές έχουν επιστρέψει δυναμικά, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στις τραπεζικές μετοχές.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (2/7) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,46% και διαπραγματεύεται στις 2.492,83 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.484,08 (χαμηλό ημέρας) και των 2.493,36 μονάδων (υψηλό ημέρας). Η συνολική απόδοση του δείκτη από τις αρχές του έτους ξεπερνά το +17%.
Σε πρωταγωνιστή και βασικό μοχλό ανόδου αναδεικνύεται ξανά ο τραπεζικός κλάδος, επιδεικνύοντας ισχυρά αντανακλαστικά και τάσεις πλήρους αυτονόμησης από το διεθνές κλίμα. Την ώρα που οι ξένες αγορές τηρούν στάση αναμονής, επηρεασμένες από τις γεωπολιτικές αναζωπυρώσεις στα Στενά του Ορμούζ και την επικείμενη χρηματιστηριακή αργία της 4ης Ιουλίου στη Wall Street, στη Λεωφόρο Αθηνών οι αγοραστές έχουν επιστρέψει δυναμικά, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στις τραπεζικές μετοχές.
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