JPMorgan: Ο Τζέιμι Ντάιμον… ζηλεύει τη Revolut και επεκτείνει την Chase στην Ευρώπη

Η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα επενδύει δυναμικά στη λιανική τραπεζική στην Ευρώπη, μετά τη Βρετανία - Στα σχέδια η επέκταση σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία