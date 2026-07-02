JPMorgan: Ο Τζέιμι Ντάιμον… ζηλεύει τη Revolut και επεκτείνει την Chase στην Ευρώπη
JPMorgan: Ο Τζέιμι Ντάιμον… ζηλεύει τη Revolut και επεκτείνει την Chase στην Ευρώπη
Η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα επενδύει δυναμικά στη λιανική τραπεζική στην Ευρώπη, μετά τη Βρετανία - Στα σχέδια η επέκταση σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ολλανδία
Η JPMorgan Chase επιδιώκει να μεταφέρει την κυριαρχία που διαθέτει στη λιανική τραπεζική των ΗΠΑ και στην ευρωπαϊκή αγορά, επενδύοντας δυναμικά στην ψηφιακή τράπεζα Chase και σχεδιάζοντας επέκταση σε νέες χώρες της ηπείρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός εξετάζει την είσοδό του στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει τα πρώτα του βήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία.
Η προσπάθεια αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στρατηγική μετατόπιση για την JPMorgan, η οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχεί στην αγορά λιανικής τραπεζικής, διαθέτοντας το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και αποτελώντας τον μεγαλύτερο εκδότη πιστωτικών καρτών.
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Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός εξετάζει την είσοδό του στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει τα πρώτα του βήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία.
"I'm jealous." Jamie Dimon wants JPMorgan to act more like fintechs such as Revolut as his firm grows across Europe. https://t.co/3BvSsAtLzT— Bloomberg (@business) July 2, 2026
Η προσπάθεια αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στρατηγική μετατόπιση για την JPMorgan, η οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχεί στην αγορά λιανικής τραπεζικής, διαθέτοντας το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και αποτελώντας τον μεγαλύτερο εκδότη πιστωτικών καρτών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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