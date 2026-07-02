Μαρινάκης για το νέο Καραϊσκάκη: «Θα φτιάξουμε το θέατρο των ονείρων μας, θέλει δύο χρόνια να κατασκευαστεί και θα παίζουμε στο ΟΑΚΑ», βίντεο

5.000 τμ για εστίαση, καφέ και κιόσκια εξυπηρέτησης

Το έργο που θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το «θέατρο των ονείρων μας» το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο» είπε στην αρχική του τοποθέτηση.«Το 2010 όταν ανέλαβα το τιμόνι του Ολυμπιακού δήλωσα ότι έχω 3 στόχους. Να είναι ο Ολυμπιακός αυτάρκης, παντοδύναμος οικονομικά και να μην έχει κανέναν ανάγκη. Αυτή την στιγμή ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος οικονομικά και ατενίζει το μέλλον του με ασφάλεια και σιγουριά.Έχει το δικό του υπερσύγχρονο νέο προπονητικό κέντρο στο Ρέντη το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο βελτιώνεται όπως και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ιδιόκτητων γραφείων του Συλλόγου ο οποίος έχει πλέον όλους τους πόρους, για να αντέχει το μεγαλύτερο ελληνικό μπάτζετ και μια ομάδα επιπέδου Champions League.Αυτά έγιναν με τεράστιες επενδύσεις από μέρους μου, όπως τεράστιες ήταν και οι επενδύσεις στο γήπεδο Καραϊσκάκη που πλέον δε χωράει την ομάδα που ονειρευόμαστε να μεγαλουργεί ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.Γι’ αυτό και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θέσεις και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα, ένα τεχνολογικό θαύμα για το οποίο θα καμαρώνει ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς, η Ελλάδα μας.O δεύτερος στόχος, το 2010 όταν ανέλαβα, ήταν να γίνει ο Ολυμπιακός μέλος της ποδοσφαιρικής ελιτ και να διαπρέψει στην Ευρώπη.Τα τελευταία 16 χρόνια βρεθήκαμε στις καλύτερες θέσεις στην Ιστορία στο ranking της UEFA, ζήσαμε τεράστιες νίκες απέναντι σε γίγαντες του ποδοσφαίρου!Ο Ολυμπιακός, συμπεριλαμβάνεται πλέον από όλους τους Ευρωπαίους στα ελίτ κλαμπ. Αποκορύφωμα το ΕΠΟΣ του 2024 με την κατάκτηση του Conference League και του Champions League από τους Νέους μας.Ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που μια ομάδα κατέκτησε την ίδια χρονιά Ευρωπαϊκό και Ευρωπαϊκό στους Νέους! Ήταν ένα θαύμα!Ένα όνειρο, ενός αιώνα για κάθε Ολυμπιακό για κάθε ΕΛΛΗΝΑ το ζήσαμε, το απολαύσαμε πάνω σε ελληνικά χώματα και εύχομαι να είναι η αρχή για ακόμα μεγαλύτερες δόξες για όλες τις ελληνικές ομάδες. Το τρίτο που είχα θέσει ως στόχο, ήταν ένας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ που θα σαρώνει σε τίτλους και θα γράφει ιστορία σε όλα τα σπορ».Το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες και στα ωραία βίντεο. Έχουμε ξεκινήσει περισσότερο από έναν χρόνο τις μελέτες και την προετοιμασία με την εταιρία που θα αναλάβει. Είναι μια ρύθμιση για το ύψος. 53-54 μέτρα. Υπάρχει ο πύργος του Πειραιά των 85 μέτρων, έχουμε δει με εξπρές διαδικασίες να παίρνουν άδειες πύργοι όπως στο Ελληνικό. Δεν χρειάζεται να συζητάμε αν μπορεί το γήπεδο να ανέβει. Εμείς περιμέναμε, είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος της σεζόν και σε δύο χρόνια να είμαστε έτοιμοι. Τώρα με αυτή την καθυστέρηση το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν τα σχέδια είναι τον επόμενο Μάιο».«Όνειρό μου ήταν ένας ενιαίος πανίσχυρος Ολυμπιακός που θα σαρώνει σε όλα τα αθλήματα. Ο Ολυμπιακός άλλαξε για πάντα την ιστορία του και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους στην Ευρώπη μαζί με την Μπαρτσελόνα.Στο ποδόσφαιρο έχουμε 19 τίτλους από το 2010, όλοι μαζί 300 τίτλοι για τον σύλλογο στα 16 χρόνια, ένα όνειρο τρελό που έγινε πραγματικότητα. Μιλάμε για μια κοσμογονία που όμοιά της δεν έχει ζήσει ο αθλητισμός. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Ολυμπιακός. Τα όνειρα δεν τελειώνουν και είναι ήδη μεγαλύτερα. Κεντήσαμε 4ο αστέρι και ευρωπαϊκό αστέρι. Θέλουμε και πέμπτο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των ομάδων με περισσότερα από 50 πρωταθλήματα. Ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα ευρωπαϊκά. Στην αρχή το πίστευε ένας, μετά περισσότεροι, τώρα ξέρουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Όπως έχω δηλώσει στο τέλος είμαστε πάντα νικητές».Για τις μεταγραφές: «Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την ομάδα κάθε χρόνο πιο δυνατή. Υπάρχει μπάτζετ 30 εκατομμύρια για μεταγραφές. Οι άνθρωποί μας, οι σκάουτερ, ο προπονητής μας κάνουν τις σωστές επιλογές. Έχουμε ήδη πολύ καλή ομάδα και τη νέα σεζόν θα είμαστε οι πιο δυνατοί και θα ξαναγυρίσουμε εκεί που έχουμε συνηθίσει να είμαστε πρωταθλητές».«Είμαστε τυχεροί στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ που θα ζήσουμε δυο φορές το Καραϊσκάκη να αλλάζει, να ομορφαίνει, να εκσυγχρονίζεται! Η πρώτη ήταν το 2004 με τον Σωκράτη Κόκκαλη. Θέλω να τον ευχαριστήσω ξανά γι’ αυτό και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί.Θα το ζήσουμε ξανά! Θα γιορτάσουμε ξανά! Θα δούμε το γήπεδό μας ξανά, να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας να μεγαλουργεί και να σηκώνει τρόπαια! Πάντα εδώ, πάντα στην ιερή γη που ποτίστηκε με το αίμα και τη θυσία του ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, Γεώργιου Καραϊσκάκη. Στην Γη που ακούμπησαν τα όνειρα, οι μνήμες εκατομμυρίων ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ και άνθισαν και έγιναν χαρές στη ΘΡΥΛΙΚΗ μας ΙΣΤΟΡΙΑ! Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε εικόνα στα όνειρα μας,να δούμε τις πρώτες εικόνες από το ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ Καραϊσκάκη».Την εκδήλωση άνοιξε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης ο οποίος τόνισε: «Είναι μία ιστορία η οποία ξεκίνησε το 2003-04 επί προεδρίας του Σωκράτη Κόκκαλη και έγινε το μοναδικό ποδοσφαιρικό γήπεδο με ιδιωτικούς πόρους. Ήρθε η ώρα μετά από περίπου 22 χρόνια να προχωρήσουμε σε μία ανακατασκευή του γηπέδου με έναν εξωπραγματικό προϋπολογισμό για τα ελληνικά δεδομένα, περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μία πρόταση που δεν ζητάει τίποτε από το ελληνικό κράτος, ούτε ένα ευρώ. Ζητάει μόνο την έγκριση και μία νέα νομοθεσία που θα επιτρέψει να προχωρήσει άμεσα η επένδυση.Θέλω να πιστεύω, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα γίνει άμεσα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος και χρόνος να συζητάει οποιοσδήποτε για τη μεγαλύτερη επένδυση που έγινε ποτέ στα γεωγραφικά όρια της πόλης μας και να έχει αναστολές. Όταν κάποιος θέλει να βάλει 250 εκατομμύρια και δεν ζητάει απολύτως τίποτα από το κράτος και έχει την ομόφωνη γνώμη του Συμβουλίου της πόλης, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να περιμένουμε. Καλώ από τη μεριά μου την Κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν να προχωρήσει σε αυτή τη ρύθμιση ώστε άλλο να ζήσουμε άλλο ένα όνειρο. Από την πλευρά μου ως Δήμαρχος Πειραιά και σαν Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού έχω διπλή χαρά και τιμή.Πραγματικά το πιστεύω όταν το λέω, ότι η επένδυση αυτή θα αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο την είσοδο της πόλης του Πειραιά. Μία είσοδος που με ένα τέτοιο σύγχρονο γήπεδο που πέρα από αγώνες θα μπορούσε να φιλοξενήσει και άλλες δραστηριότητες. Συζητάμε επίσης με τον Ολυμπιακό και άλλου είδους μικρότερες παρεμβάσεις που θα δώσουν ώθηση στην πόλη μας. Χαίρομαι που το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την επένδυση».Στην παρουσίαση στο δημοτικό θέατρο Πειραιά βρέθηκαν οι πρέσβεις των ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ισπανίας, Κατάρ και Σερβίας.-Θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στην Ελλάδα, με χωρητικότητα πάνω από 53,000.-Θα έχει χιλιάδες θέσεις parking και παρεμβάσεις για ρυθμίσεις που θα επιφέρουν την εξομάλυνση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που εξυπηρετούν το έργο!-Θα έχει Media Center 2000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο 320 θέσεων και ειδικούς χώρους εργασίας 1000 τ.μ και- Θα έχει πρωτοποριακό και υπερσύγχρονο σύστημα μετακίνησης των θεατών εντός των χώρων του γηπέδου σε 4 επίπεδα με 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ανελκυστήρες και 20 διπλά κλιμακοστάσια και 70 θύρες πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα του γηπέδου. Το γήπεδο θα έχει 4 επίπεδα και συνολικό ύψος που θα ξεπερνά τα 52 μέτρα.-Θα έχει νέα βιοκληματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων.-Πάνω από 100 υπερπολυτελείς σουίτες διαφορετικών διαστάσεων- Πάνω από 5.000 τμ premium hospitality χώροι-10.000 τμ γιγαντοοθόνες LED που καθιστούν την κατασκευή τη μεγαλύτερη πολυεδρική οθόνη προβολής ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών γεγονότων στην Ευρώπη- Στέγαστρο, υποδομή για τηλεοπτικά δίκτυα, εγκαταστάσεις ήχου και φωτός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δυο κοντρόλ ρουμ με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία καθιστούν το έργο ως κορυφαίο τεχνολογικά παγκοσμίως.