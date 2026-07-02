Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.
Μαρινάκης για το νέο Καραϊσκάκη: «Θα φτιάξουμε το θέατρο των ονείρων μας, θέλει δύο χρόνια να κατασκευαστεί και θα παίζουμε στο ΟΑΚΑ», βίντεο
Μαρινάκης για το νέο Καραϊσκάκη: «Θα φτιάξουμε το θέατρο των ονείρων μας, θέλει δύο χρόνια να κατασκευαστεί και θα παίζουμε στο ΟΑΚΑ», βίντεο
Το νέο Καραϊσκάκη θα έχει χωρητικότητα 53.000 και θα είναι έτοιμο δύο χρόνια μετά από την χορήγηση άδειας - Ζητήθηκε από την κυβέρνηση αύξηση του ύψους κατά 22 μέτρα - Ο Ολυμπιακός θέλει και επέκταση της σύμβασης με την ΕΟΕ - Δείτε βίντεο από την μακέτα του νέου γηπέδου στο οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να μπει έχοντας ράψει το 5ο αστέρι (50 πρωταθλήματα) στη φανέλα του
Παρουσιάστηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη το νέο Καραϊσκάκη το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εξ' ολοκλήρου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Το νέο γήπεδο όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ και θα είναι το «Θέατρο των ονείρων» των Ολυμπιακών και το πιο σύγχρονο και μεγαλύτερο στην Ελλάδα.
Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεων και θα κατασκευαστεί σε δύο χρόνια από τότε που θα βγει η άδεια. Σε εκείνο το διάστημα ο Ολυμπιακός θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. «Μόνο το ΟΑΚΑ χωράει τους οπαδούς μας, έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές στιγμές. Για δύο χρόνια θα είμαστε στο ΟΑΚΑ» είπε σχετικά ο κ. Μαρινάκης.
Επιπλέον ο Ολυμπιακός ζήτησε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επέκταση του χρόνου της σύμβασης με μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα. Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είχε πάρει το 2004 με ενοίκιο για 49 χρόνια το «Γ. Καραϊσκάκης».
Ο κ. Μαρινάκης επιπλέον επεσήμανε ότι στόχος της ομάδας είναι να κατακτηθεί το 50ο πρωτάθλημα και να μπει το 5ο αστέρι στη φανέλα του Ολυμπιακού.
«Έχουμε ήδη φτάσει τα 48 Πρωταθλήματα. Θέλουμε να φτάσουμε τα 50 πρωταθλήματα, σύντομα, και να κεντήσουμε το 5ο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των μόλις 5 ομάδων σε ολόκληρο τον πλανήτη που έχουν κατακτήσει περισσότερα από 50 εθνικά πρωταθλήματα! Και φυσικά αγωνιζόμαστε και για τα επόμενα ευρωπαϊκά», είπε σχετικά με τους τίτλους.
«Να φτιάξουμε το θέατρο των ονείρων μας»
«Σήμερα είναι ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια μέρα ιστορική και για την πόλη που γέννησε τον Θρύλο του αθλητισμού, τον Πειραιά, αλλά και για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί στην ιστορία του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, ένα μοναδικό έργο για το οποίο δε ζητήθηκε, δεν δόθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί.
Δυστυχώς όμως, η κυβέρνηση, μας έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω γιατί, από την στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε από το κράτος ούτε μισό ευρώ. Σε αντίθεση με ότι έγινε με άλλα γήπεδα τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός.
Θέλω να ενημερώσω λοιπόν ότι από πλευράς μας, έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες και προετοιμασία, και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Ζητάμε από τον Σεπτέμβριο του 2025 μια ρύθμιση που αφορά στο ύψος και αν την είχαμε θα είχαμε ήδη οικοδομική άδεια. Επίσης ζητάμε μια χρονική επέκταση της σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην οποία θα προσφέρουμε οικειοθελώς ένα μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα.
Αν είχαμε τη ρύθμιση θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε ήδη μια χρονιά χωρίς λόγο.
Το νέο γήπεδο όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ και θα είναι το «Θέατρο των ονείρων» των Ολυμπιακών και το πιο σύγχρονο και μεγαλύτερο στην Ελλάδα.
Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεων και θα κατασκευαστεί σε δύο χρόνια από τότε που θα βγει η άδεια. Σε εκείνο το διάστημα ο Ολυμπιακός θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. «Μόνο το ΟΑΚΑ χωράει τους οπαδούς μας, έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές στιγμές. Για δύο χρόνια θα είμαστε στο ΟΑΚΑ» είπε σχετικά ο κ. Μαρινάκης.
Επιπλέον ο Ολυμπιακός ζήτησε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επέκταση του χρόνου της σύμβασης με μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα. Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός είχε πάρει το 2004 με ενοίκιο για 49 χρόνια το «Γ. Καραϊσκάκης».
Ο κ. Μαρινάκης επιπλέον επεσήμανε ότι στόχος της ομάδας είναι να κατακτηθεί το 50ο πρωτάθλημα και να μπει το 5ο αστέρι στη φανέλα του Ολυμπιακού.
«Έχουμε ήδη φτάσει τα 48 Πρωταθλήματα. Θέλουμε να φτάσουμε τα 50 πρωταθλήματα, σύντομα, και να κεντήσουμε το 5ο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των μόλις 5 ομάδων σε ολόκληρο τον πλανήτη που έχουν κατακτήσει περισσότερα από 50 εθνικά πρωταθλήματα! Και φυσικά αγωνιζόμαστε και για τα επόμενα ευρωπαϊκά», είπε σχετικά με τους τίτλους.
«Να φτιάξουμε το θέατρο των ονείρων μας»
«Σήμερα είναι ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια μέρα ιστορική και για την πόλη που γέννησε τον Θρύλο του αθλητισμού, τον Πειραιά, αλλά και για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί στην ιστορία του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, ένα μοναδικό έργο για το οποίο δε ζητήθηκε, δεν δόθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί.
Δυστυχώς όμως, η κυβέρνηση, μας έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω γιατί, από την στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε από το κράτος ούτε μισό ευρώ. Σε αντίθεση με ότι έγινε με άλλα γήπεδα τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός.
Θέλω να ενημερώσω λοιπόν ότι από πλευράς μας, έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες και προετοιμασία, και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Ζητάμε από τον Σεπτέμβριο του 2025 μια ρύθμιση που αφορά στο ύψος και αν την είχαμε θα είχαμε ήδη οικοδομική άδεια. Επίσης ζητάμε μια χρονική επέκταση της σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην οποία θα προσφέρουμε οικειοθελώς ένα μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα.
Αν είχαμε τη ρύθμιση θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε ήδη μια χρονιά χωρίς λόγο.
Το έργο που θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το «θέατρο των ονείρων μας» το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο» είπε στην αρχική του τοποθέτηση.
Συνεχίζοντας μίλησε για τους στόχους που έθεσε όταν ανέλαβε το 2010:«Το 2010 όταν ανέλαβα το τιμόνι του Ολυμπιακού δήλωσα ότι έχω 3 στόχους. Να είναι ο Ολυμπιακός αυτάρκης, παντοδύναμος οικονομικά και να μην έχει κανέναν ανάγκη. Αυτή την στιγμή ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος οικονομικά και ατενίζει το μέλλον του με ασφάλεια και σιγουριά.
Έχει το δικό του υπερσύγχρονο νέο προπονητικό κέντρο στο Ρέντη το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο βελτιώνεται όπως και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ιδιόκτητων γραφείων του Συλλόγου ο οποίος έχει πλέον όλους τους πόρους, για να αντέχει το μεγαλύτερο ελληνικό μπάτζετ και μια ομάδα επιπέδου Champions League.
Αυτά έγιναν με τεράστιες επενδύσεις από μέρους μου, όπως τεράστιες ήταν και οι επενδύσεις στο γήπεδο Καραϊσκάκη που πλέον δε χωράει την ομάδα που ονειρευόμαστε να μεγαλουργεί ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Γι’ αυτό και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θέσεις και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα, ένα τεχνολογικό θαύμα για το οποίο θα καμαρώνει ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς, η Ελλάδα μας.
O δεύτερος στόχος, το 2010 όταν ανέλαβα, ήταν να γίνει ο Ολυμπιακός μέλος της ποδοσφαιρικής ελιτ και να διαπρέψει στην Ευρώπη.
Τα τελευταία 16 χρόνια βρεθήκαμε στις καλύτερες θέσεις στην Ιστορία στο ranking της UEFA, ζήσαμε τεράστιες νίκες απέναντι σε γίγαντες του ποδοσφαίρου!
Ο Ολυμπιακός, συμπεριλαμβάνεται πλέον από όλους τους Ευρωπαίους στα ελίτ κλαμπ. Αποκορύφωμα το ΕΠΟΣ του 2024 με την κατάκτηση του Conference League και του Champions League από τους Νέους μας.
Ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που μια ομάδα κατέκτησε την ίδια χρονιά Ευρωπαϊκό και Ευρωπαϊκό στους Νέους! Ήταν ένα θαύμα!
Ένα όνειρο, ενός αιώνα για κάθε Ολυμπιακό για κάθε ΕΛΛΗΝΑ το ζήσαμε, το απολαύσαμε πάνω σε ελληνικά χώματα και εύχομαι να είναι η αρχή για ακόμα μεγαλύτερες δόξες για όλες τις ελληνικές ομάδες. Το τρίτο που είχα θέσει ως στόχο, ήταν ένας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ που θα σαρώνει σε τίτλους και θα γράφει ιστορία σε όλα τα σπορ».
Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού παρουσίασε σε βίντεο το νέο Καραϊσκάκη και τόνισε: «Το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες και στα ωραία βίντεο. Έχουμε ξεκινήσει περισσότερο από έναν χρόνο τις μελέτες και την προετοιμασία με την εταιρία που θα αναλάβει. Είναι μια ρύθμιση για το ύψος. 53-54 μέτρα. Υπάρχει ο πύργος του Πειραιά των 85 μέτρων, έχουμε δει με εξπρές διαδικασίες να παίρνουν άδειες πύργοι όπως στο Ελληνικό. Δεν χρειάζεται να συζητάμε αν μπορεί το γήπεδο να ανέβει. Εμείς περιμέναμε, είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος της σεζόν και σε δύο χρόνια να είμαστε έτοιμοι. Τώρα με αυτή την καθυστέρηση το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν τα σχέδια είναι τον επόμενο Μάιο».
Για τους τίτλους του ερασιτέχνη Ολυμπιακού και το 5ο αστέρι επεσήμανε: «Όνειρό μου ήταν ένας ενιαίος πανίσχυρος Ολυμπιακός που θα σαρώνει σε όλα τα αθλήματα. Ο Ολυμπιακός άλλαξε για πάντα την ιστορία του και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους στην Ευρώπη μαζί με την Μπαρτσελόνα.
Στο ποδόσφαιρο έχουμε 19 τίτλους από το 2010, όλοι μαζί 300 τίτλοι για τον σύλλογο στα 16 χρόνια, ένα όνειρο τρελό που έγινε πραγματικότητα. Μιλάμε για μια κοσμογονία που όμοιά της δεν έχει ζήσει ο αθλητισμός. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Ολυμπιακός. Τα όνειρα δεν τελειώνουν και είναι ήδη μεγαλύτερα. Κεντήσαμε 4ο αστέρι και ευρωπαϊκό αστέρι. Θέλουμε και πέμπτο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των ομάδων με περισσότερα από 50 πρωταθλήματα. Ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα ευρωπαϊκά. Στην αρχή το πίστευε ένας, μετά περισσότεροι, τώρα ξέρουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Όπως έχω δηλώσει στο τέλος είμαστε πάντα νικητές».
Για τις μεταγραφές τόνισε: Για τις μεταγραφές: «Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την ομάδα κάθε χρόνο πιο δυνατή. Υπάρχει μπάτζετ 30 εκατομμύρια για μεταγραφές. Οι άνθρωποί μας, οι σκάουτερ, ο προπονητής μας κάνουν τις σωστές επιλογές. Έχουμε ήδη πολύ καλή ομάδα και τη νέα σεζόν θα είμαστε οι πιο δυνατοί και θα ξαναγυρίσουμε εκεί που έχουμε συνηθίσει να είμαστε πρωταθλητές».
Η αναφορά στον Σωκράτη Κόκκαλη: «Είμαστε τυχεροί στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ που θα ζήσουμε δυο φορές το Καραϊσκάκη να αλλάζει, να ομορφαίνει, να εκσυγχρονίζεται! Η πρώτη ήταν το 2004 με τον Σωκράτη Κόκκαλη. Θέλω να τον ευχαριστήσω ξανά γι’ αυτό και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί.
Θα το ζήσουμε ξανά! Θα γιορτάσουμε ξανά! Θα δούμε το γήπεδό μας ξανά, να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας να μεγαλουργεί και να σηκώνει τρόπαια! Πάντα εδώ, πάντα στην ιερή γη που ποτίστηκε με το αίμα και τη θυσία του ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, Γεώργιου Καραϊσκάκη. Στην Γη που ακούμπησαν τα όνειρα, οι μνήμες εκατομμυρίων ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ και άνθισαν και έγιναν χαρές στη ΘΡΥΛΙΚΗ μας ΙΣΤΟΡΙΑ! Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε εικόνα στα όνειρα μας,να δούμε τις πρώτες εικόνες από το ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ Καραϊσκάκη».
Την εκδήλωση άνοιξε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης ο οποίος τόνισε: «Είναι μία ιστορία η οποία ξεκίνησε το 2003-04 επί προεδρίας του Σωκράτη Κόκκαλη και έγινε το μοναδικό ποδοσφαιρικό γήπεδο με ιδιωτικούς πόρους. Ήρθε η ώρα μετά από περίπου 22 χρόνια να προχωρήσουμε σε μία ανακατασκευή του γηπέδου με έναν εξωπραγματικό προϋπολογισμό για τα ελληνικά δεδομένα, περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μία πρόταση που δεν ζητάει τίποτε από το ελληνικό κράτος, ούτε ένα ευρώ. Ζητάει μόνο την έγκριση και μία νέα νομοθεσία που θα επιτρέψει να προχωρήσει άμεσα η επένδυση.
Θέλω να πιστεύω, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα γίνει άμεσα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος και χρόνος να συζητάει οποιοσδήποτε για τη μεγαλύτερη επένδυση που έγινε ποτέ στα γεωγραφικά όρια της πόλης μας και να έχει αναστολές. Όταν κάποιος θέλει να βάλει 250 εκατομμύρια και δεν ζητάει απολύτως τίποτα από το κράτος και έχει την ομόφωνη γνώμη του Συμβουλίου της πόλης, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να περιμένουμε. Καλώ από τη μεριά μου την Κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν να προχωρήσει σε αυτή τη ρύθμιση ώστε άλλο να ζήσουμε άλλο ένα όνειρο. Από την πλευρά μου ως Δήμαρχος Πειραιά και σαν Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού έχω διπλή χαρά και τιμή.
Πραγματικά το πιστεύω όταν το λέω, ότι η επένδυση αυτή θα αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο την είσοδο της πόλης του Πειραιά. Μία είσοδος που με ένα τέτοιο σύγχρονο γήπεδο που πέρα από αγώνες θα μπορούσε να φιλοξενήσει και άλλες δραστηριότητες. Συζητάμε επίσης με τον Ολυμπιακό και άλλου είδους μικρότερες παρεμβάσεις που θα δώσουν ώθηση στην πόλη μας. Χαίρομαι που το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την επένδυση».
Στην παρουσίαση στο δημοτικό θέατρο Πειραιά βρέθηκαν οι πρέσβεις των ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ισπανίας, Κατάρ και Σερβίας.
Τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του νέου Καραϊσκάκη
-Θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στην Ελλάδα, με χωρητικότητα πάνω από 53,000.
-Θα έχει χιλιάδες θέσεις parking και παρεμβάσεις για ρυθμίσεις που θα επιφέρουν την εξομάλυνση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που εξυπηρετούν το έργο!
-Θα έχει Media Center 2000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο 320 θέσεων και ειδικούς χώρους εργασίας 1000 τ.μ και 5.000 τμ για εστίαση, καφέ και κιόσκια εξυπηρέτησης
- Θα έχει πρωτοποριακό και υπερσύγχρονο σύστημα μετακίνησης των θεατών εντός των χώρων του γηπέδου σε 4 επίπεδα με 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ανελκυστήρες και 20 διπλά κλιμακοστάσια και 70 θύρες πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα του γηπέδου. Το γήπεδο θα έχει 4 επίπεδα και συνολικό ύψος που θα ξεπερνά τα 52 μέτρα.
-Θα έχει νέα βιοκληματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων.
-Πάνω από 100 υπερπολυτελείς σουίτες διαφορετικών διαστάσεων
- Πάνω από 5.000 τμ premium hospitality χώροι
-10.000 τμ γιγαντοοθόνες LED που καθιστούν την κατασκευή τη μεγαλύτερη πολυεδρική οθόνη προβολής ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών γεγονότων στην Ευρώπη
- Στέγαστρο, υποδομή για τηλεοπτικά δίκτυα, εγκαταστάσεις ήχου και φωτός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δυο κοντρόλ ρουμ με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία καθιστούν το έργο ως κορυφαίο τεχνολογικά παγκοσμίως.
Οι φωτογραφίες από το νέο Καραϊσκάκη
Συνεχίζοντας μίλησε για τους στόχους που έθεσε όταν ανέλαβε το 2010:«Το 2010 όταν ανέλαβα το τιμόνι του Ολυμπιακού δήλωσα ότι έχω 3 στόχους. Να είναι ο Ολυμπιακός αυτάρκης, παντοδύναμος οικονομικά και να μην έχει κανέναν ανάγκη. Αυτή την στιγμή ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος οικονομικά και ατενίζει το μέλλον του με ασφάλεια και σιγουριά.
Έχει το δικό του υπερσύγχρονο νέο προπονητικό κέντρο στο Ρέντη το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο βελτιώνεται όπως και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ιδιόκτητων γραφείων του Συλλόγου ο οποίος έχει πλέον όλους τους πόρους, για να αντέχει το μεγαλύτερο ελληνικό μπάτζετ και μια ομάδα επιπέδου Champions League.
Αυτά έγιναν με τεράστιες επενδύσεις από μέρους μου, όπως τεράστιες ήταν και οι επενδύσεις στο γήπεδο Καραϊσκάκη που πλέον δε χωράει την ομάδα που ονειρευόμαστε να μεγαλουργεί ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Γι’ αυτό και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θέσεις και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα, ένα τεχνολογικό θαύμα για το οποίο θα καμαρώνει ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς, η Ελλάδα μας.
O δεύτερος στόχος, το 2010 όταν ανέλαβα, ήταν να γίνει ο Ολυμπιακός μέλος της ποδοσφαιρικής ελιτ και να διαπρέψει στην Ευρώπη.
Τα τελευταία 16 χρόνια βρεθήκαμε στις καλύτερες θέσεις στην Ιστορία στο ranking της UEFA, ζήσαμε τεράστιες νίκες απέναντι σε γίγαντες του ποδοσφαίρου!
Ο Ολυμπιακός, συμπεριλαμβάνεται πλέον από όλους τους Ευρωπαίους στα ελίτ κλαμπ. Αποκορύφωμα το ΕΠΟΣ του 2024 με την κατάκτηση του Conference League και του Champions League από τους Νέους μας.
Ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που μια ομάδα κατέκτησε την ίδια χρονιά Ευρωπαϊκό και Ευρωπαϊκό στους Νέους! Ήταν ένα θαύμα!
Ένα όνειρο, ενός αιώνα για κάθε Ολυμπιακό για κάθε ΕΛΛΗΝΑ το ζήσαμε, το απολαύσαμε πάνω σε ελληνικά χώματα και εύχομαι να είναι η αρχή για ακόμα μεγαλύτερες δόξες για όλες τις ελληνικές ομάδες. Το τρίτο που είχα θέσει ως στόχο, ήταν ένας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ που θα σαρώνει σε τίτλους και θα γράφει ιστορία σε όλα τα σπορ».
Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού παρουσίασε σε βίντεο το νέο Καραϊσκάκη και τόνισε: «Το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες και στα ωραία βίντεο. Έχουμε ξεκινήσει περισσότερο από έναν χρόνο τις μελέτες και την προετοιμασία με την εταιρία που θα αναλάβει. Είναι μια ρύθμιση για το ύψος. 53-54 μέτρα. Υπάρχει ο πύργος του Πειραιά των 85 μέτρων, έχουμε δει με εξπρές διαδικασίες να παίρνουν άδειες πύργοι όπως στο Ελληνικό. Δεν χρειάζεται να συζητάμε αν μπορεί το γήπεδο να ανέβει. Εμείς περιμέναμε, είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος της σεζόν και σε δύο χρόνια να είμαστε έτοιμοι. Τώρα με αυτή την καθυστέρηση το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν τα σχέδια είναι τον επόμενο Μάιο».
Για τους τίτλους του ερασιτέχνη Ολυμπιακού και το 5ο αστέρι επεσήμανε: «Όνειρό μου ήταν ένας ενιαίος πανίσχυρος Ολυμπιακός που θα σαρώνει σε όλα τα αθλήματα. Ο Ολυμπιακός άλλαξε για πάντα την ιστορία του και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους στην Ευρώπη μαζί με την Μπαρτσελόνα.
Στο ποδόσφαιρο έχουμε 19 τίτλους από το 2010, όλοι μαζί 300 τίτλοι για τον σύλλογο στα 16 χρόνια, ένα όνειρο τρελό που έγινε πραγματικότητα. Μιλάμε για μια κοσμογονία που όμοιά της δεν έχει ζήσει ο αθλητισμός. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Ολυμπιακός. Τα όνειρα δεν τελειώνουν και είναι ήδη μεγαλύτερα. Κεντήσαμε 4ο αστέρι και ευρωπαϊκό αστέρι. Θέλουμε και πέμπτο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των ομάδων με περισσότερα από 50 πρωταθλήματα. Ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα ευρωπαϊκά. Στην αρχή το πίστευε ένας, μετά περισσότεροι, τώρα ξέρουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Όπως έχω δηλώσει στο τέλος είμαστε πάντα νικητές».
Για τις μεταγραφές τόνισε: Για τις μεταγραφές: «Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την ομάδα κάθε χρόνο πιο δυνατή. Υπάρχει μπάτζετ 30 εκατομμύρια για μεταγραφές. Οι άνθρωποί μας, οι σκάουτερ, ο προπονητής μας κάνουν τις σωστές επιλογές. Έχουμε ήδη πολύ καλή ομάδα και τη νέα σεζόν θα είμαστε οι πιο δυνατοί και θα ξαναγυρίσουμε εκεί που έχουμε συνηθίσει να είμαστε πρωταθλητές».
Η αναφορά στον Σωκράτη Κόκκαλη: «Είμαστε τυχεροί στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ που θα ζήσουμε δυο φορές το Καραϊσκάκη να αλλάζει, να ομορφαίνει, να εκσυγχρονίζεται! Η πρώτη ήταν το 2004 με τον Σωκράτη Κόκκαλη. Θέλω να τον ευχαριστήσω ξανά γι’ αυτό και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί.
Θα το ζήσουμε ξανά! Θα γιορτάσουμε ξανά! Θα δούμε το γήπεδό μας ξανά, να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας να μεγαλουργεί και να σηκώνει τρόπαια! Πάντα εδώ, πάντα στην ιερή γη που ποτίστηκε με το αίμα και τη θυσία του ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, Γεώργιου Καραϊσκάκη. Στην Γη που ακούμπησαν τα όνειρα, οι μνήμες εκατομμυρίων ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ και άνθισαν και έγιναν χαρές στη ΘΡΥΛΙΚΗ μας ΙΣΤΟΡΙΑ! Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε εικόνα στα όνειρα μας,να δούμε τις πρώτες εικόνες από το ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ Καραϊσκάκη».
Την εκδήλωση άνοιξε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης ο οποίος τόνισε: «Είναι μία ιστορία η οποία ξεκίνησε το 2003-04 επί προεδρίας του Σωκράτη Κόκκαλη και έγινε το μοναδικό ποδοσφαιρικό γήπεδο με ιδιωτικούς πόρους. Ήρθε η ώρα μετά από περίπου 22 χρόνια να προχωρήσουμε σε μία ανακατασκευή του γηπέδου με έναν εξωπραγματικό προϋπολογισμό για τα ελληνικά δεδομένα, περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μία πρόταση που δεν ζητάει τίποτε από το ελληνικό κράτος, ούτε ένα ευρώ. Ζητάει μόνο την έγκριση και μία νέα νομοθεσία που θα επιτρέψει να προχωρήσει άμεσα η επένδυση.
Θέλω να πιστεύω, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα γίνει άμεσα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος και χρόνος να συζητάει οποιοσδήποτε για τη μεγαλύτερη επένδυση που έγινε ποτέ στα γεωγραφικά όρια της πόλης μας και να έχει αναστολές. Όταν κάποιος θέλει να βάλει 250 εκατομμύρια και δεν ζητάει απολύτως τίποτα από το κράτος και έχει την ομόφωνη γνώμη του Συμβουλίου της πόλης, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να περιμένουμε. Καλώ από τη μεριά μου την Κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν να προχωρήσει σε αυτή τη ρύθμιση ώστε άλλο να ζήσουμε άλλο ένα όνειρο. Από την πλευρά μου ως Δήμαρχος Πειραιά και σαν Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού έχω διπλή χαρά και τιμή.
Πραγματικά το πιστεύω όταν το λέω, ότι η επένδυση αυτή θα αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο την είσοδο της πόλης του Πειραιά. Μία είσοδος που με ένα τέτοιο σύγχρονο γήπεδο που πέρα από αγώνες θα μπορούσε να φιλοξενήσει και άλλες δραστηριότητες. Συζητάμε επίσης με τον Ολυμπιακό και άλλου είδους μικρότερες παρεμβάσεις που θα δώσουν ώθηση στην πόλη μας. Χαίρομαι που το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την επένδυση».
Στην παρουσίαση στο δημοτικό θέατρο Πειραιά βρέθηκαν οι πρέσβεις των ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ισπανίας, Κατάρ και Σερβίας.
Τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του νέου Καραϊσκάκη
-Θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στην Ελλάδα, με χωρητικότητα πάνω από 53,000.
-Θα έχει χιλιάδες θέσεις parking και παρεμβάσεις για ρυθμίσεις που θα επιφέρουν την εξομάλυνση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που εξυπηρετούν το έργο!
-Θα έχει Media Center 2000 τετραγωνικών μέτρων με αμφιθέατρο 320 θέσεων και ειδικούς χώρους εργασίας 1000 τ.μ και 5.000 τμ για εστίαση, καφέ και κιόσκια εξυπηρέτησης
- Θα έχει πρωτοποριακό και υπερσύγχρονο σύστημα μετακίνησης των θεατών εντός των χώρων του γηπέδου σε 4 επίπεδα με 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ανελκυστήρες και 20 διπλά κλιμακοστάσια και 70 θύρες πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα του γηπέδου. Το γήπεδο θα έχει 4 επίπεδα και συνολικό ύψος που θα ξεπερνά τα 52 μέτρα.
-Θα έχει νέα βιοκληματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων.
-Πάνω από 100 υπερπολυτελείς σουίτες διαφορετικών διαστάσεων
- Πάνω από 5.000 τμ premium hospitality χώροι
-10.000 τμ γιγαντοοθόνες LED που καθιστούν την κατασκευή τη μεγαλύτερη πολυεδρική οθόνη προβολής ποδοσφαιρικών και πολιτιστικών γεγονότων στην Ευρώπη
- Στέγαστρο, υποδομή για τηλεοπτικά δίκτυα, εγκαταστάσεις ήχου και φωτός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δυο κοντρόλ ρουμ με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία καθιστούν το έργο ως κορυφαίο τεχνολογικά παγκοσμίως.
Οι φωτογραφίες από το νέο Καραϊσκάκη
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