ΑΑΔΕ: Έξι στους δέκα ελέγχους σε συνεργεία και μεταφορές έβγαλαν παραβάσεις
ΑΑΔΕ: Έξι στους δέκα ελέγχους σε συνεργεία και μεταφορές έβγαλαν παραβάσεις
Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποκάλυψε 6.292 παραβάσεις, έφερε πρόστιμα 500.000 ευρώ και λουκέτα σε 12 επιχειρήσεις των κλάδων του αυτοκινήτου και των μεταφορών
Περισσότεροι από έξι στους δέκα στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ το 2026 με τη βοήθεια του Ψηφιακού Πελατολογίου κατέληξαν στον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων, επιβεβαιώνοντας ότι το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο εξελίσσεται σε ένα από τα ισχυρότερα μέσα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Οι έλεγχοι αποκάλυψαν 6.292 παραβάσεις, οδήγησαν στην επιβολή προστίμων ύψους 500.000 ευρώ και σε διήμερη αναστολή λειτουργίας 12 επιχειρήσεων, με συνεργεία, εμπόρους αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, επιχειρήσεις μεταφορών, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλες δραστηριότητες του κλάδου να βρίσκονται στο επίκεντρο των διασταυρώσεων της φορολογικής διοίκησης.
Τα αποτελέσματα του 2025
Η αξιοποίηση των στοιχείων του Ψηφιακού Πελατολογίου ξεκίνησε δυναμικά ήδη από το 2025, οδηγώντας σε στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων, στην εμπορία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, στις μεταφορές, στη στάθμευση, στην πλύση, στη βαφή και σε άλλες συναφείς δραστηριότητες.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 949 στοχευμένοι έλεγχοι, από τους οποίους:
•505 επιχειρήσεις βρέθηκαν με παραβάσεις, με ποσοστό παραβατικότητας 53,2%.
•Καταγράφηκαν συνολικά 5.882 παραβάσεις.
•Από αυτές, 1.095 αφορούσαν μη διαβίβαση αποδείξεων.
•1.026 αφορούσαν μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων.
•Διαπιστώθηκαν 4 παραβάσεις μη επίδειξης στοιχείων.
•Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 3.753 λοιπές παραβάσεις.
•Η συνολική αποκρυβείσα αξία ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ.
•Παράλληλα επιβλήθηκαν τέσσερις αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών.
Ακόμη υψηλότερη παραβατικότητα το 2026
Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο έντονη μέσα στο 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.145 στοχευμένοι έλεγχοι, από τους οποίους οι 693 κατέληξαν σε διαπίστωση παραβάσεων, ανεβάζοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο 60,5%.
Αναλυτικά βεβαιώθηκαν:
•2.552 παραβάσεις σε επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών.
•3.474 παραβάσεις σε υποστηρικτικές δραστηριότητες μεταφορών.
•91 παραβάσεις στο λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών.
•33 παραβάσεις στο χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών.
•81 παραβάσεις σε επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων.
•61 παραβάσεις στις χερσαίες μεταφορές επιβατών.
Συνολικά, στους κλάδους που συνδέονται με το οικοσύστημα του αυτοκινήτου και των μεταφορών διαπιστώθηκαν 6.292 παραβάσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 500.000 ευρώ, ενώ 12 επιχειρήσεις οδηγήθηκαν σε διήμερη αναστολή λειτουργίας.
Πώς αξιοποιείται το Ψηφιακό Πελατολόγιο
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα δεδομένα του Ψηφιακού Πελατολογίου χρησιμοποιούνται πλέον ως εργαλείο ανάλυσης κινδύνου για την επιλογή των επιχειρήσεων που θα ελεγχθούν. Μέσα από τα στοιχεία που καταγράφονται, οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να κατευθύνουν τους ελέγχους σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα παραβατικότητας, περιορίζοντας τις τυχαίες δειγματοληψίες και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων ετών δείχνουν, σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, ότι το Ψηφιακό Πελατολόγιο εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα ψηφιακά εργαλεία για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών.
Οι έλεγχοι αποκάλυψαν 6.292 παραβάσεις, οδήγησαν στην επιβολή προστίμων ύψους 500.000 ευρώ και σε διήμερη αναστολή λειτουργίας 12 επιχειρήσεων, με συνεργεία, εμπόρους αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, επιχειρήσεις μεταφορών, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλες δραστηριότητες του κλάδου να βρίσκονται στο επίκεντρο των διασταυρώσεων της φορολογικής διοίκησης.
Τα αποτελέσματα του 2025
Η αξιοποίηση των στοιχείων του Ψηφιακού Πελατολογίου ξεκίνησε δυναμικά ήδη από το 2025, οδηγώντας σε στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων, στην εμπορία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, στις μεταφορές, στη στάθμευση, στην πλύση, στη βαφή και σε άλλες συναφείς δραστηριότητες.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 949 στοχευμένοι έλεγχοι, από τους οποίους:
•505 επιχειρήσεις βρέθηκαν με παραβάσεις, με ποσοστό παραβατικότητας 53,2%.
•Καταγράφηκαν συνολικά 5.882 παραβάσεις.
•Από αυτές, 1.095 αφορούσαν μη διαβίβαση αποδείξεων.
•1.026 αφορούσαν μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων.
•Διαπιστώθηκαν 4 παραβάσεις μη επίδειξης στοιχείων.
•Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 3.753 λοιπές παραβάσεις.
•Η συνολική αποκρυβείσα αξία ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ.
•Παράλληλα επιβλήθηκαν τέσσερις αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών.
Ακόμη υψηλότερη παραβατικότητα το 2026
Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο έντονη μέσα στο 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.145 στοχευμένοι έλεγχοι, από τους οποίους οι 693 κατέληξαν σε διαπίστωση παραβάσεων, ανεβάζοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο 60,5%.
Αναλυτικά βεβαιώθηκαν:
•2.552 παραβάσεις σε επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών.
•3.474 παραβάσεις σε υποστηρικτικές δραστηριότητες μεταφορών.
•91 παραβάσεις στο λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών.
•33 παραβάσεις στο χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών.
•81 παραβάσεις σε επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων.
•61 παραβάσεις στις χερσαίες μεταφορές επιβατών.
Συνολικά, στους κλάδους που συνδέονται με το οικοσύστημα του αυτοκινήτου και των μεταφορών διαπιστώθηκαν 6.292 παραβάσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 500.000 ευρώ, ενώ 12 επιχειρήσεις οδηγήθηκαν σε διήμερη αναστολή λειτουργίας.
Πώς αξιοποιείται το Ψηφιακό Πελατολόγιο
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα δεδομένα του Ψηφιακού Πελατολογίου χρησιμοποιούνται πλέον ως εργαλείο ανάλυσης κινδύνου για την επιλογή των επιχειρήσεων που θα ελεγχθούν. Μέσα από τα στοιχεία που καταγράφονται, οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να κατευθύνουν τους ελέγχους σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα παραβατικότητας, περιορίζοντας τις τυχαίες δειγματοληψίες και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων ετών δείχνουν, σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, ότι το Ψηφιακό Πελατολόγιο εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα ψηφιακά εργαλεία για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών.
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