Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανία Τίρανα Επεισόδια

Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται κατά της κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή

Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) στο κέντρο των Τιράνων, όταν μεγάλη διαδήλωση έξω από το αλβανικό Κοινοβούλιο μετατράπηκε σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων.

Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον μεταλλικό φράχτη ασφαλείας που είχε στηθεί γύρω από τη Βουλή, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Λίγα λεπτά αργότερα η ένταση κλιμακώθηκε, με ομάδες συγκεντρωμένων να εκτοξεύουν πέτρες, αυγά και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με υδροφόρες, δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού, επιχειρώντας να απωθήσουν το πλήθος και να αποτρέψουν την παραβίαση του αστυνομικού κλοιού. Σε αρκετά σημεία της πρωτεύουσας επικράτησε πανικός, ενώ δεν έλειψαν οι συμπλοκές σώμα με σώμα.-

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ 18 άτομα προσήχθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας. Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν διαδηλωτές ακινητοποιημένους στο οδόστρωμα με χειροπέδες, την ώρα που οι αστυνομικοί πραγματοποιούν μαζικές προσαγωγές.

Η ένταση επεκτάθηκε και κοντά στο υπουργείο Εσωτερικών, όπου διαδηλωτές επιχείρησαν να απομακρύνουν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα ασφαλείας, φωνάζοντας ότι «ο δρόμος είναι δικός μας». Παράλληλα, πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από αστυνομικά τμήματα ζητώντας την απελευθέρωση όσων είχαν προσαχθεί.

Αναστάτωση προκλήθηκε και όταν στελέχη της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη συγκέντρωση, με μέρος των διαδηλωτών να τα αποδοκιμάζει έντονα, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από το σημείο.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση ενός διαδηλωτή, ο οποίος υποστήριξε ότι «τους δίνουμε νερό και τριαντάφυλλα και εκείνοι μας απαντούν με βία», καλώντας τον κόσμο να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, καταδίκασε τα επεισόδια, υποστηρίζοντας ότι μια ειρηνική διαμαρτυρία μετατράπηκε σε βίαιη σύγκρουση.


Οι αλβανικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ η κατάσταση στο κέντρο των Τιράνων εξακολουθεί να παραμένει τεταμένη.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται από τα τέλη Μαΐου, με αφορμή την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία. Το έργο συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ, και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.


Δείτε φωτογραφίες από τα επεισόδια

Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Φωτογραφίες: Reuters
42 ΣΧΟΛΙΑ

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