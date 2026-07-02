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Άγρια επεισόδια στα Τίρανα με τραυματίες: Πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται κατά της κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή
Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον μεταλλικό φράχτη ασφαλείας που είχε στηθεί γύρω από τη Βουλή, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης. Λίγα λεπτά αργότερα η ένταση κλιμακώθηκε, με ομάδες συγκεντρωμένων να εκτοξεύουν πέτρες, αυγά και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς.
🚨🇦🇱LIVE: Police attack protesters after they threw eggs at the cars of MPs and government ministers in Tirana, Albania— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) July 2, 2026
⚡️The protests against Albania's political establishment are a continuation of the movement opposing the land grab, the sale of Sazan Island to Kushner, and… pic.twitter.com/NsQYSJq7WJ
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ 18 άτομα προσήχθησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας. Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα αλβανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν διαδηλωτές ακινητοποιημένους στο οδόστρωμα με χειροπέδες, την ώρα που οι αστυνομικοί πραγματοποιούν μαζικές προσαγωγές.
PROTESTUESIT E SHËNDETSHËM JANË TËRHEQUR DHE JA KUJT I KANË LËNË VENDIN— Eduard Shalsi (@EduardShalsi) July 2, 2026
Të mbetur një grusht njerëzish, të braktisur tashmë nga pjesa e shëndoshë e protestuesve, nuk po bëjnë gjë tjetër veçse po manifestojnë dëshpërimin e thellë që i ka kapluar. pic.twitter.com/XTLvhCrMvc
Αναστάτωση προκλήθηκε και όταν στελέχη της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη συγκέντρωση, με μέρος των διαδηλωτών να τα αποδοκιμάζει έντονα, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από το σημείο.
Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση ενός διαδηλωτή, ο οποίος υποστήριξε ότι «τους δίνουμε νερό και τριαντάφυλλα και εκείνοι μας απαντούν με βία», καλώντας τον κόσμο να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, καταδίκασε τα επεισόδια, υποστηρίζοντας ότι μια ειρηνική διαμαρτυρία μετατράπηκε σε βίαιη σύγκρουση.
These are the "social scum" PM Rama and his inner circle are talking about: women and young girls at the forefront of the protests demonstrating peacefully, and the elderly trying to stop the police from arresting young people. Shame! #Albania #flamingorevolution 🦩 https://t.co/x53okGTqey pic.twitter.com/Eksu4PIUgA— Tirana Report (@Tirana_Report) July 2, 2026
Οι αλβανικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ η κατάσταση στο κέντρο των Τιράνων εξακολουθεί να παραμένει τεταμένη.
Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται από τα τέλη Μαΐου, με αφορμή την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία. Το έργο συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ, και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Δείτε φωτογραφίες από τα επεισόδια
Φωτογραφίες: Reuters
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