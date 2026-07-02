TEN: Δεύτερη παραγγελία LNG Carrier στη Hyundai – Στα 20 πλοία το επενδυτικό πρόγραμμα των νεότευκτων
TEN: Δεύτερη παραγγελία LNG Carrier στη Hyundai – Στα 20 πλοία το επενδυτικό πρόγραμμα των νεότευκτων
Νέα επένδυση με ορίζοντα το 2029 – Εξασφαλισμένα έσοδα 3,5 δισ. δολαρίων και συνέχιση του μεγαλύτερου ναυπηγικού προγράμματος στην ιστορία της εταιρείας
Σε νέα επένδυση στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προχωρά η Tsakos Energy Navigation (TEN Ltd.), ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά των LNG carriers. Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε την παραγγελία δεύτερου πλοίου μεταφοράς LNG στα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries της Νότιας Κορέας, με προγραμματισμένη παράδοση το πρώτο τρίμηνο του 2029.
Με τη νέα αυτή παραγγελία, το πρόγραμμα νεότευκτων της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 20 πλοία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για ανανέωση και διαφοροποίηση του στόλου της σε αγορές με μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.
Παράλληλα, η TEN γνωστοποίησε ότι το πρώτο πλοίο του προγράμματος, το DP2 Shuttle Tanker “Anfield DP”, αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη Ιουλίου 2026 από τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας. Το πλοίο έχει ήδη εξασφαλίσει απασχόληση διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών από μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία, ενώ μέσω δικαιωμάτων επέκτασης η σύμβαση μπορεί να φθάσει έως και τα είκοσι χρόνια.
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Με τη νέα αυτή παραγγελία, το πρόγραμμα νεότευκτων της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 20 πλοία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για ανανέωση και διαφοροποίηση του στόλου της σε αγορές με μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.
Παράλληλα, η TEN γνωστοποίησε ότι το πρώτο πλοίο του προγράμματος, το DP2 Shuttle Tanker “Anfield DP”, αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη Ιουλίου 2026 από τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας. Το πλοίο έχει ήδη εξασφαλίσει απασχόληση διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών από μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία, ενώ μέσω δικαιωμάτων επέκτασης η σύμβαση μπορεί να φθάσει έως και τα είκοσι χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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