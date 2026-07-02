Η AVE αναζητά ξανά το μοντέλο που θα την οδηγήσει στην κερδοφορία
Η AVE αναζητά ξανά το μοντέλο που θα την οδηγήσει στην κερδοφορία
Μετά την αναδίπλωση στην Carrefour, η διοίκηση χτίζει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο με αιχμή τα φαρμακεία, τη Yalco και τις εξαγορές, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει έναν όμιλο που δεν θα εξαρτάται από μία μόνο δραστηριότητα
Λίγες ελληνικές εισηγμένες έχουν αλλάξει τόσο πολλές φορές επιχειρηματικό μοντέλο όσο η AVE. Από την Audio Visual της δεκαετίας του ’90 μέχρι την επαναφορά της Carrefour στην ελληνική αγορά, η εταιρεία αναζητά εδώ και χρόνια τον επόμενο πυλώνα ανάπτυξής της. Η χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων έδειξε ότι ένας ακόμη κύκλος κλείνει και ένας νέος ανοίγει. Όχι επειδή η AVE εγκαταλείπει απλώς το αρχικό σχέδιο για την Carrefour, αλλά επειδή επιχειρεί να αλλάξει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο όμιλος.
«Υποτιμήσαμε την ελληνική αγορά. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι το μοντέλο δεν λειτούργησε όπως περιμέναμε». Με αυτή τη φράση ο Θωμάς Ρούμπας εξήγησε γιατί η AVE εγκαταλείπει το αρχικό σχέδιο για την Carrefour. Η απόφαση αυτή αποτελεί την αφετηρία μιας συνολικής αναδιάρθρωσης, με στόχο ο όμιλος να πάψει να εξαρτάται από μία μόνο δραστηριότητα. Μάλιστα η διοίκηση παρουσίασε στους μετόχους ένα σχέδιο που προβλέπει έως το τέλος του έτους περίπου 20 συμμετοχές και θυγατρικές, από 13 σήμερα.
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«Υποτιμήσαμε την ελληνική αγορά. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι το μοντέλο δεν λειτούργησε όπως περιμέναμε». Με αυτή τη φράση ο Θωμάς Ρούμπας εξήγησε γιατί η AVE εγκαταλείπει το αρχικό σχέδιο για την Carrefour. Η απόφαση αυτή αποτελεί την αφετηρία μιας συνολικής αναδιάρθρωσης, με στόχο ο όμιλος να πάψει να εξαρτάται από μία μόνο δραστηριότητα. Μάλιστα η διοίκηση παρουσίασε στους μετόχους ένα σχέδιο που προβλέπει έως το τέλος του έτους περίπου 20 συμμετοχές και θυγατρικές, από 13 σήμερα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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