Η AVE αναζητά ξανά το μοντέλο που θα την οδηγήσει στην κερδοφορία

Μετά την αναδίπλωση στην Carrefour, η διοίκηση χτίζει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο με αιχμή τα φαρμακεία, τη Yalco και τις εξαγορές, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει έναν όμιλο που δεν θα εξαρτάται από μία μόνο δραστηριότητα