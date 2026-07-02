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Εντοπίστηκαν 54 μετανάστες μετά από προσάραξη ιστιοφόρου στην Κω
Εντοπίστηκαν 54 μετανάστες μετά από προσάραξη ιστιοφόρου στην Κω
Οι μετανάστες οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κω
Στον εντοπισμό και τη διάσωση 54 μεταναστών προχώρησαν οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές στην Κω, μετά από περιστατικό με ιστιοφόρο σκάφος που βρέθηκε σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή δυτικά-νοτιοδυτικά του νησιού.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές Κω, Καλύμνου και Λέρου για την ύπαρξη ιστιοφόρου σκάφους με δεκάδες αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο βρισκόταν σε δυσχερή θέση.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τα οποία εντόπισαν το ιστιοφόρο προσαραγμένο σε αβαθή ύδατα εντός του λιμένα Λιμνιώνα Κω, ενώ οι επιβαίνοντες του είχαν ήδη αποβιβαστεί με ασφάλεια στην ξηρά.
Στελέχη του Λιμενικού επιβιβάστηκαν στο σκάφος και προχώρησαν στην αποκόλλησή του, ενώ στη συνέχεια αυτό οδηγήθηκε με ίδια μέσα, υπό τη συνοδεία των περιπολικών, στο λιμάνι του Μαστιχαρίου, όπου κατασχέθηκε.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια χερσαίων ερευνών από στελέχη του Λιμενικού και της ΕΛΑΣ, εντοπίστηκαν συνολικά 54 μετανάστες στην ευρύτερη περιοχή, όλοι καλά στην υγεία τους. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Κω, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κω.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές Κω, Καλύμνου και Λέρου για την ύπαρξη ιστιοφόρου σκάφους με δεκάδες αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο βρισκόταν σε δυσχερή θέση.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τα οποία εντόπισαν το ιστιοφόρο προσαραγμένο σε αβαθή ύδατα εντός του λιμένα Λιμνιώνα Κω, ενώ οι επιβαίνοντες του είχαν ήδη αποβιβαστεί με ασφάλεια στην ξηρά.
Στελέχη του Λιμενικού επιβιβάστηκαν στο σκάφος και προχώρησαν στην αποκόλλησή του, ενώ στη συνέχεια αυτό οδηγήθηκε με ίδια μέσα, υπό τη συνοδεία των περιπολικών, στο λιμάνι του Μαστιχαρίου, όπου κατασχέθηκε.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια χερσαίων ερευνών από στελέχη του Λιμενικού και της ΕΛΑΣ, εντοπίστηκαν συνολικά 54 μετανάστες στην ευρύτερη περιοχή, όλοι καλά στην υγεία τους. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Κω, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κω.
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