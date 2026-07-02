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Διελεύσεις μαχητικών πάνω από την Αττική σήμερα λόγω της ορκωμοσίας νέων αξιωματικών της Σχολής Ικάρων
Διελεύσεις μαχητικών πάνω από την Αττική σήμερα λόγω της ορκωμοσίας νέων αξιωματικών της Σχολής Ικάρων
Οι πολίτες ενδέχεται να παρατηρήσουν σχηματισμούς αεροσκαφών να πετούν πάνω από περιοχές της Αττικής
Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο πλαίσιο της τελετής ορκωμοσίας των νέων Ανθυποσμηναγών και Ανθυπολοχαγών της Σχολής Ικάρων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι διελεύσεις εντάσσονται στις προγραμματισμένες δραστηριότητες που συνοδεύουν την τελετή και θα πραγματοποιηθούν από τις 18:00 έως τις 20:30.
Όπως ενημερώνει το ΓΕΑ, οι πολίτες ενδέχεται να παρατηρήσουν σχηματισμούς αεροσκαφών να πετούν πάνω από περιοχές της Αττικής κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι διελεύσεις εντάσσονται στις προγραμματισμένες δραστηριότητες που συνοδεύουν την τελετή και θα πραγματοποιηθούν από τις 18:00 έως τις 20:30.
Όπως ενημερώνει το ΓΕΑ, οι πολίτες ενδέχεται να παρατηρήσουν σχηματισμούς αεροσκαφών να πετούν πάνω από περιοχές της Αττικής κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
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