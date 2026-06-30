Τι κρύβουν αυτοί που κριτικάρουν τους πάντες και τα πάντα;

Όσο εύκολο είναι να κριτικάρει κάποιος έναν συνάνθρωπό του, τόσο βαθύτερος είναι ο λόγος που το κάνει