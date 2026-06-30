Τι κρύβουν αυτοί που κριτικάρουν τους πάντες και τα πάντα;
Τι κρύβουν αυτοί που κριτικάρουν τους πάντες και τα πάντα;
Όσο εύκολο είναι να κριτικάρει κάποιος έναν συνάνθρωπό του, τόσο βαθύτερος είναι ο λόγος που το κάνει
Υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους τίποτα δεν είναι ποτέ αρκετά καλό. Το φαγητό ήταν άνοστο, η απόφαση ήταν λανθασμένη, το project θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερα. Σε μικρές δόσεις, η κριτική μπορεί να λειτουργεί σαν επιπλέον κίνητρο, το καύσιμο που θα μας κάνει να πάμε πιο μακριά και μας βοηθά να βελτιωθούμε. Όταν όμως η κριτική γίνεται μόνιμη στάση ζωής, αρχίζει να δημιουργεί μια διάχυτη ένταση γύρω από αυτούς που την ασκούν. Και τότε αξίζει να ρωτήσουμε: τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά;
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