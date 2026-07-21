Politico: Η πρωτότυπη πρόταση Πιερρακάκη για να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΕ
Politico: Η πρωτότυπη πρόταση Πιερρακάκη για να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΕ
«Πρόκειται για τηλεπικοινωνιακή πολιτική αλά Ντράγκι», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του
Μπορούν να βρεθούν νέα έσοδα χωρίς νέους φόρους; Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, πιστεύει ότι ένα μέρος της απάντησης βρίσκεται… στον αέρα, προτείνοντας να αξιοποιηθούν διαφορετικά τα έσοδα από τις δημοπρασίες ραδιοφάσματος κινητών επικοινωνιών.
Όπως αναφέρει το Politico, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εισηγείται μια νέα προσέγγιση για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τα σημαντικά έσοδα που σήμερα καταλήγουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς από τις δημοπρασίες συχνοτήτων να κατευθύνονται εν μέρει στις Βρυξέλλες. Η πρόταση κατατίθεται σε μια περίοδο όπου κορυφώνεται η συζήτηση για το νέο επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.
«Είναι τηλεπικοινωνιακή πολιτική αλά Ντράγκι», δήλωσε, παραπέμποντας στις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο καλύτερος συντονισμός και η εναρμόνιση των διαδικασιών με τις οποίες τα κράτη-μέλη εκχωρούν τις συχνότητες που χρησιμοποιούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, κάτι που, όπως υποστηρίζει, θα ενίσχυε και την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών τεχνολογικών υποδομών.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ένωση τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων Connect Europe, από το 2020 οι εταιρείες έχουν δαπανήσει περισσότερα από 50 δισ. ευρώ για την εξασφάλιση αδειών χρήσης φάσματος.
Η πρακτική αυτή έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική, καθώς θεωρείται ότι επιβαρύνει οικονομικά τους παρόχους αντί να ενθαρρύνει νέες επενδύσεις. Ο πρώην επίτροπος της ΕΕ Τιερί Μπρετόν είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν το φάσμα «αγελάδα παραγωγής μετρητών» για τις κυβερνήσεις.
Τότε η Ελλάδα αποφάσισε να διαθέσει το 25% των εσόδων από τη δημοπρασία φάσματος στη δημιουργία επενδυτικού ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), με στόχο τη χρηματοδότηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα του 5G.
Κατά τον ίδιο, ένα τέτοιο μοντέλο θα επέτρεπε στην Ευρώπη να διαθέτει συνολικά περισσότερους πόρους για επενδύσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
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Όπως αναφέρει το Politico, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εισηγείται μια νέα προσέγγιση για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τα σημαντικά έσοδα που σήμερα καταλήγουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς από τις δημοπρασίες συχνοτήτων να κατευθύνονται εν μέρει στις Βρυξέλλες. Η πρόταση κατατίθεται σε μια περίοδο όπου κορυφώνεται η συζήτηση για το νέο επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.
«Είναι τηλεπικοινωνιακή πολιτική αλά Ντράγκι», δήλωσε, παραπέμποντας στις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο καλύτερος συντονισμός και η εναρμόνιση των διαδικασιών με τις οποίες τα κράτη-μέλη εκχωρούν τις συχνότητες που χρησιμοποιούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, κάτι που, όπως υποστηρίζει, θα ενίσχυε και την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών τεχνολογικών υποδομών.
EXCLUSIVE: Greek Finance Minister Kyriakos Pierrakakis is floating a potentially bold new way to raise money for the EU:— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 21, 2026
Redirect lucrative proceeds from national spectrum auctions to Brussels.
But the idea will be a tough sell.
🔗 https://t.co/fxcMTWJnog pic.twitter.com/VOPbd7hP0m
Το σημερινό σύστημα και οι επικρίσειςΣήμερα, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην Ευρώπη καλούνται να συμμετέχουν σε διαφορετικές εθνικές διαδικασίες για την απόκτηση φάσματος, με τα έσοδα από τις δημοπρασίες να εισρέουν στους κρατικούς προϋπολογισμούς.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ένωση τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων Connect Europe, από το 2020 οι εταιρείες έχουν δαπανήσει περισσότερα από 50 δισ. ευρώ για την εξασφάλιση αδειών χρήσης φάσματος.
Η πρακτική αυτή έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική, καθώς θεωρείται ότι επιβαρύνει οικονομικά τους παρόχους αντί να ενθαρρύνει νέες επενδύσεις. Ο πρώην επίτροπος της ΕΕ Τιερί Μπρετόν είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν το φάσμα «αγελάδα παραγωγής μετρητών» για τις κυβερνήσεις.
Το ελληνικό μοντέλο ως παράδειγμαΟ Κυριάκος Πιερρακάκης πρότεινε η Ευρώπη να αξιοποιήσει ως πρότυπο την ελληνική εμπειρία του 2020, την οποία χαρακτήρισε ως την «πιο καινοτόμο δημοπρασία».
Τότε η Ελλάδα αποφάσισε να διαθέσει το 25% των εσόδων από τη δημοπρασία φάσματος στη δημιουργία επενδυτικού ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), με στόχο τη χρηματοδότηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα του 5G.
Η πρόταση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμόΗ ιδέα που παρουσιάζει ο πρόεδρος του Eurogroup προβλέπει ότι: το 75% των εσόδων από τις δημοπρασίες συχνοτήτων θα κατευθύνεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (Multiannual Financial Framework – MFF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το υπόλοιπο 25% θα διοχετεύεται σε ειδικό επενδυτικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Κατά τον ίδιο, ένα τέτοιο μοντέλο θα επέτρεπε στην Ευρώπη να διαθέτει συνολικά περισσότερους πόρους για επενδύσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
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