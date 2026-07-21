Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με ώθηση από τα μικροτσίπ - Το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα και τη Fed
Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με ώθηση από τα μικροτσίπ - Το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα και τη Fed
Επέστρεψαν στα κέρδη όλοι οι δείκτες με πρωταγωνιστή τον Nasdaq - Αγοραστικό ενδιαφέρον κυρίως για τις τεχνολογικές μετοχές, παρά τις ανησυχίες για Ιράν, πετρέλαιο, δασμούς και επιτόκια
Η Wall Street ανέκαμψε την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν την πρόσφατη διόρθωση της αγοράς για να τοποθετηθούν εκ νέου στις μετοχές, με τον κλάδο των ημιαγωγών να πρωταγωνιστεί χάρη στις εκτιμήσεις ότι το επενδυτικό κύμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να έχει σημαντικά περιθώρια ανόδου. Πάντως, η άνοδος στον τεχνολογικό κλάδο δεν επεκτάθηκε στις εταιρείες λογισμικού, οι οποίες δέχθηκαν πιέσεις μετά από αρνητικές αξιολογήσεις αναλυτών.
Έτσι, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,74% στις 52.224 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,89% στις 7.509 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,29% φτάνοντας τις 25.837 μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε πωλήσεις τίτλων. Η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε κατά περίπου 3 μονάδες βάσης, στο 4,628%, ενώ του 2ετούς έφτασε το 4,261%.
Η αγορά πήρε ανάσες χάρη στη δυναμική επιστροφή των αγοραστών στις μετοχές των κατασκευαστών μικροτσίπ που είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις τις προηγούμενες ημέρες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Philadelphia Index Semiconductor, που διολίσθησε σε bear market την περασμένη Παρασκευή, ανέβηκε πάνω από 5% στη σημερινή συνεδρίαση, ενώ και σε επίπεδο χρονιάς παραμένει ιδιαίτερα κερδισμένος στο +60% χάρη στο εκπληκτικό ράλι της άνοιξης και το απίστευτο ρεκόρ των 18 συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων στα τέλη Απριλίου.
Ωστόσο, ο κλάδος παραμένει ευάλωτος, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα. Σύμφωνα με το τμήμα συναλλαγών της UBS, η πρόσφατη διόρθωση δημιουργεί πλέον ευκαιρίες για σταδιακή επανατοποθέτηση στις μετοχές των ημιαγωγών, καθώς η πτώση των μετοχών υψηλής δυναμικής φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της. Αν και πολλά θα εξαρτηθούν από την κατεύθυνση των αποτελεσμάτων τριμήνου.
Όπως επεσήμανε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro, η φετινή περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων θα αποτελέσει κρίσιμη δοκιμασία όχι μόνο για τον τεχνολογικό κλάδο αλλά και για το σύνολο της αγοράς. «Το βάρος της απόδειξης έχει αλλάξει. Οι επενδυτές δεν αρκούνται πλέον στο αν οι εταιρείες μπορούν να αντέξουν την αβεβαιότητα. Θέλουν ισχυρή ανάπτυξη και προβλέψεις που να δικαιολογούν τις υψηλές αποτιμήσεις», ανέφερε.
Την αυλαία για τις Big Tech ανοίγουν την Τετάρτη οι Tesla, Alphabet και IBM, με την Intel να έπεται την Πέμπτη και το… βαρύ πυροβολικό των Microsoft, Meta Platforms, Apple και Amazon να ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα.
Ειδικά για την μητρική της Google, η Ντάνι Χιούσον, επικεφαλής χρηματοοικονομικής ανάλυσης της AJ Bell υποστήριξε ότι «υπάρχουν ακόμη σημαντικές ανησυχίες για το τεράστιο ύψος των επενδύσεων της Alphabet στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες αναμένεται να απορροφήσουν μεγάλο μέρος των ταμειακών ροών της τα επόμενα χρόνια. Για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς, η εταιρεία θα πρέπει να συνεχίσει να παρουσιάζει ισχυρά αποτελέσματα και να αποδείξει ότι αυτές οι επενδύσεις αρχίζουν να αποδίδουν».
Σε γενικές γραμμές, πάντως, η εικόνα της περιόδου αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερα θετική μέχρι τώρα. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, περισσότερο από το 90% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών ως προς την κερδοφορία.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μαρκ Χέφελε της UBS Global Wealth Management, σε νέο σημείωμα του, εκτίμησε ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια ανόδου για τις διεθνείς αγορές μετοχών χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση των εταιρικών κερδών. Αν και προειδοποίησε ότι οι μεγάλες αποκλίσεις στις αποδόσεις των μεμονωμένων μετοχών, σε συνδυασμό με τους γεωπολιτικούς και πληθωριστικούς κινδύνους, καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση καλά διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων.
Πραγματικά, το γεωπολιτικό ρίσκο δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Στη σημερινή συνεδρίαση η άνοδος των τεχνολογικών μετοχών επισκίασε τις ανησυχίες που προκαλεί η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, η οποία ωθεί υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου, ωστόσο η αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων μπορεί να αλλάξει και πάλι τα δεδομένα για τη Federal Reserve.
Έτσι, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,74% στις 52.224 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,89% στις 7.509 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,29% φτάνοντας τις 25.837 μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε πωλήσεις τίτλων. Η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε κατά περίπου 3 μονάδες βάσης, στο 4,628%, ενώ του 2ετούς έφτασε το 4,261%.
Η αγορά πήρε ανάσες χάρη στη δυναμική επιστροφή των αγοραστών στις μετοχές των κατασκευαστών μικροτσίπ που είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις τις προηγούμενες ημέρες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Philadelphia Index Semiconductor, που διολίσθησε σε bear market την περασμένη Παρασκευή, ανέβηκε πάνω από 5% στη σημερινή συνεδρίαση, ενώ και σε επίπεδο χρονιάς παραμένει ιδιαίτερα κερδισμένος στο +60% χάρη στο εκπληκτικό ράλι της άνοιξης και το απίστευτο ρεκόρ των 18 συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων στα τέλη Απριλίου.
Ωστόσο, ο κλάδος παραμένει ευάλωτος, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα. Σύμφωνα με το τμήμα συναλλαγών της UBS, η πρόσφατη διόρθωση δημιουργεί πλέον ευκαιρίες για σταδιακή επανατοποθέτηση στις μετοχές των ημιαγωγών, καθώς η πτώση των μετοχών υψηλής δυναμικής φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της. Αν και πολλά θα εξαρτηθούν από την κατεύθυνση των αποτελεσμάτων τριμήνου.
Όπως επεσήμανε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro, η φετινή περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων θα αποτελέσει κρίσιμη δοκιμασία όχι μόνο για τον τεχνολογικό κλάδο αλλά και για το σύνολο της αγοράς. «Το βάρος της απόδειξης έχει αλλάξει. Οι επενδυτές δεν αρκούνται πλέον στο αν οι εταιρείες μπορούν να αντέξουν την αβεβαιότητα. Θέλουν ισχυρή ανάπτυξη και προβλέψεις που να δικαιολογούν τις υψηλές αποτιμήσεις», ανέφερε.
Την αυλαία για τις Big Tech ανοίγουν την Τετάρτη οι Tesla, Alphabet και IBM, με την Intel να έπεται την Πέμπτη και το… βαρύ πυροβολικό των Microsoft, Meta Platforms, Apple και Amazon να ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα.
Ειδικά για την μητρική της Google, η Ντάνι Χιούσον, επικεφαλής χρηματοοικονομικής ανάλυσης της AJ Bell υποστήριξε ότι «υπάρχουν ακόμη σημαντικές ανησυχίες για το τεράστιο ύψος των επενδύσεων της Alphabet στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες αναμένεται να απορροφήσουν μεγάλο μέρος των ταμειακών ροών της τα επόμενα χρόνια. Για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς, η εταιρεία θα πρέπει να συνεχίσει να παρουσιάζει ισχυρά αποτελέσματα και να αποδείξει ότι αυτές οι επενδύσεις αρχίζουν να αποδίδουν».
Σε γενικές γραμμές, πάντως, η εικόνα της περιόδου αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερα θετική μέχρι τώρα. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, περισσότερο από το 90% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών ως προς την κερδοφορία.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μαρκ Χέφελε της UBS Global Wealth Management, σε νέο σημείωμα του, εκτίμησε ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια ανόδου για τις διεθνείς αγορές μετοχών χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση των εταιρικών κερδών. Αν και προειδοποίησε ότι οι μεγάλες αποκλίσεις στις αποδόσεις των μεμονωμένων μετοχών, σε συνδυασμό με τους γεωπολιτικούς και πληθωριστικούς κινδύνους, καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση καλά διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων.
Πραγματικά, το γεωπολιτικό ρίσκο δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Στη σημερινή συνεδρίαση η άνοδος των τεχνολογικών μετοχών επισκίασε τις ανησυχίες που προκαλεί η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, η οποία ωθεί υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου, ωστόσο η αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων μπορεί να αλλάξει και πάλι τα δεδομένα για τη Federal Reserve.
Με τις αμερικανικές δυνάμεις να συνεχίζουν τα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων για δέκατη διαδοχική ημέρα και την Τεχεράνη να απαντά χτυπώντας στόχους στα κράτη του Κόλπου δεν διαφαίνονται για την ώρα ελπίδες αποκλιμάκωσης.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του, υποστήριξε βέβαια ότι το Ιράν «θέλει απεγνωσμένα να συναντηθεί» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει ενδιαφέρον για συνομιλίες μέχρι να είναι έτοιμο για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει με κανένα τρόπο πυρηνικά όπλα.
Υπό τα δεδομένα αυτά οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία αγγίζοντας υψηλό πέντε εβδομάδων. Η προθεσμιακή τιμή του Brent έκλεισε στα 90,85 δολάρια και το αμερικανικό WTI έφτασε τα 84,91 δολάρια το βαρέλι.
Τα προγνωστικά για τη Fed θέλουν το συμβούλιο να κρατά και πάλι στάση αναμονής στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο οι αγορές χρήματος προεξοφλούν στο 64% τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Σημειωτέον ότι πιθανός παράγοντας αποσταθεροποίησης μπορεί να αποτελέσει και η αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Λευκός Οίκος είναι αποφασισμένος να ανακοινώσει νέο γύρο δασμών σε τουλάχιστον 60 χώρες, με αφορμή την λήξη την ερχόμενη Παρασκευή του γενικού δασμού ύψους 10% που είχε επιβάλλει μετά την ακύρωση των ανταποδοτικών δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ανάμεσα στις χώρες που θα βρεθούν στο στόχαστρο συμπεριλαμβάνονται κορυφαίοι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ, ενώ ήδη η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέους δασμούς 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων.
Σε επίπεδο μετοχών, οι ημιαγωγοί είχαν την τιμητική τους με επίκεντρο κυρίως τα μικροτσίπ μνήμης όπως της Micron Technology και της Western Digital, ενώ σε ρυθμούς ράλι κινήθηκε η AMD και η Intel, με αφορμή και το νέο κύμα περικοπών θέσεων εργασίας που ανακοίνωσε.
Θετικά υποδέχτηκε η αγορά και την είδηση ότι η Apple ετοιμάζεται να λανσάρει το πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης Apple Upgrade, το οποίο αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο διαθέτει τις συσκευές της.
Επίσης τα ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου έδωσαν σημαντική ώθηση στην 3M, την General Motors και την Hasbro, ενώ αξιοσημείωτο ήταν το rebound της SpaceX που κινήθηκε επιτέλους ανοδικά μετά από ένα σερί επτά αρνητικών συνεδριάσεων που έφεραν τη μετοχή της αρκετά κάτω από την τιμή του IPO (στα 135 δολάρια).
Στον αντίποδα, κόντρα στο θετικό ρεύμα του τεχνολογικού κλάδου κινήθηκαν οι εταιρείες λογισμικού, με τις μετοχές τους να πιέζονται από την απόφαση των Morgan Stanley και Jefferies να υποβαθμίσουν εταιρείες του κλάδου όπως οι Adobe, Workday και Datadog.
Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε και η μετοχή της Halliburton, παρότι τα αποτελέσματά της ξεπέρασαν οριακά τις εκτιμήσεις, καθώς η ενεργειακή έχει επηρεαστεί από τη σημαντική μείωση της δραστηριότητας της στη Μέση Ανατολή, που μάλιστα θα παραταθεί.
Μεγάλες απώλειες παρουσίασαν επίσης οι Danaher, MSCI και Genuine Parts, καθώς οι επενδυτές δεν αντέδρασαν θετικά στις επιδόσεις τους για το τρίμηνο και τις εκτιμήσεις για το guidance.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του, υποστήριξε βέβαια ότι το Ιράν «θέλει απεγνωσμένα να συναντηθεί» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει ενδιαφέρον για συνομιλίες μέχρι να είναι έτοιμο για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει με κανένα τρόπο πυρηνικά όπλα.
Υπό τα δεδομένα αυτά οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία αγγίζοντας υψηλό πέντε εβδομάδων. Η προθεσμιακή τιμή του Brent έκλεισε στα 90,85 δολάρια και το αμερικανικό WTI έφτασε τα 84,91 δολάρια το βαρέλι.
Τα προγνωστικά για τη Fed θέλουν το συμβούλιο να κρατά και πάλι στάση αναμονής στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο οι αγορές χρήματος προεξοφλούν στο 64% τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Σημειωτέον ότι πιθανός παράγοντας αποσταθεροποίησης μπορεί να αποτελέσει και η αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Λευκός Οίκος είναι αποφασισμένος να ανακοινώσει νέο γύρο δασμών σε τουλάχιστον 60 χώρες, με αφορμή την λήξη την ερχόμενη Παρασκευή του γενικού δασμού ύψους 10% που είχε επιβάλλει μετά την ακύρωση των ανταποδοτικών δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ανάμεσα στις χώρες που θα βρεθούν στο στόχαστρο συμπεριλαμβάνονται κορυφαίοι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ, ενώ ήδη η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέους δασμούς 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων.
Σε επίπεδο μετοχών, οι ημιαγωγοί είχαν την τιμητική τους με επίκεντρο κυρίως τα μικροτσίπ μνήμης όπως της Micron Technology και της Western Digital, ενώ σε ρυθμούς ράλι κινήθηκε η AMD και η Intel, με αφορμή και το νέο κύμα περικοπών θέσεων εργασίας που ανακοίνωσε.
Θετικά υποδέχτηκε η αγορά και την είδηση ότι η Apple ετοιμάζεται να λανσάρει το πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης Apple Upgrade, το οποίο αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο διαθέτει τις συσκευές της.
Επίσης τα ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου έδωσαν σημαντική ώθηση στην 3M, την General Motors και την Hasbro, ενώ αξιοσημείωτο ήταν το rebound της SpaceX που κινήθηκε επιτέλους ανοδικά μετά από ένα σερί επτά αρνητικών συνεδριάσεων που έφεραν τη μετοχή της αρκετά κάτω από την τιμή του IPO (στα 135 δολάρια).
Στον αντίποδα, κόντρα στο θετικό ρεύμα του τεχνολογικού κλάδου κινήθηκαν οι εταιρείες λογισμικού, με τις μετοχές τους να πιέζονται από την απόφαση των Morgan Stanley και Jefferies να υποβαθμίσουν εταιρείες του κλάδου όπως οι Adobe, Workday και Datadog.
Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε και η μετοχή της Halliburton, παρότι τα αποτελέσματά της ξεπέρασαν οριακά τις εκτιμήσεις, καθώς η ενεργειακή έχει επηρεαστεί από τη σημαντική μείωση της δραστηριότητας της στη Μέση Ανατολή, που μάλιστα θα παραταθεί.
Μεγάλες απώλειες παρουσίασαν επίσης οι Danaher, MSCI και Genuine Parts, καθώς οι επενδυτές δεν αντέδρασαν θετικά στις επιδόσεις τους για το τρίμηνο και τις εκτιμήσεις για το guidance.
Πηγή: www.newmoney.gr
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