Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με ώθηση από τα μικροτσίπ - Το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα και τη Fed

Επέστρεψαν στα κέρδη όλοι οι δείκτες με πρωταγωνιστή τον Nasdaq - Αγοραστικό ενδιαφέρον κυρίως για τις τεχνολογικές μετοχές, παρά τις ανησυχίες για Ιράν, πετρέλαιο, δασμούς και επιτόκια