Τράπεζα Πειραιώς: Πέντε διεθνείς διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Η Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα, από το 1992 που ξεκίνησε ο θεσμός των Euromoney Awards, που κατακτά τον πανευρωπαϊκό τίτλο «Europe's Best Bank for Corporate Responsibility» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά