Τράπεζα Πειραιώς: Πέντε διεθνείς διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026
Τράπεζα Πειραιώς: Πέντε διεθνείς διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026
Η Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα, από το 1992 που ξεκίνησε ο θεσμός των Euromoney Awards, που κατακτά τον πανευρωπαϊκό τίτλο «Europe's Best Bank for Corporate Responsibility» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
Η Πειραιώς απέσπασε πέντε διακρίσεις στο πλαίσιο του διεθνούς κύρους θεσμού Euromoney Awards for Excellence 2026, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της προσήλωση στην πολυδιάστατη εταιρική υπευθυνότητα και στο βιώσιμο, καινοτόμο τραπεζικό μοντέλο που αναπτύσσει, με επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πελάτη.
•Καλύτερη Τράπεζα στην Ευρώπη για την Εταιρική Υπευθυνότητα (Europe’s Best Bank for Corporate Responsibility)
•Καλύτερη Τράπεζα Λιανικής στην Ελλάδα (Greece’s Best Retail Bank)
•Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για Μεγάλες Επιχειρήσεις (Greece’s Best Bank for Large Corporates)
•Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για την Εταιρική Υπευθυνότητα (Greece’s Best Bank for Corporate Responsibility)
•Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για ESG (Greece’s Best Bank for ESG)
Η Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα, από το 1992 που ξεκίνησε ο θεσμός των Euromoney Awards, που κατακτά τον πανευρωπαϊκό τίτλο «Europe’s Best Bank for Corporate Responsibility» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μια διάκριση που αποτελεί ορόσημο για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
•Καλύτερη Τράπεζα στην Ευρώπη για την Εταιρική Υπευθυνότητα (Europe’s Best Bank for Corporate Responsibility)
•Καλύτερη Τράπεζα Λιανικής στην Ελλάδα (Greece’s Best Retail Bank)
•Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για Μεγάλες Επιχειρήσεις (Greece’s Best Bank for Large Corporates)
•Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για την Εταιρική Υπευθυνότητα (Greece’s Best Bank for Corporate Responsibility)
•Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για ESG (Greece’s Best Bank for ESG)
Η Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα, από το 1992 που ξεκίνησε ο θεσμός των Euromoney Awards, που κατακτά τον πανευρωπαϊκό τίτλο «Europe’s Best Bank for Corporate Responsibility» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μια διάκριση που αποτελεί ορόσημο για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
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