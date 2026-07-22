ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το διεθνές χαρτοφυλάκιο που χτίζει ο όμιλος από τη Ρουμανία έως τις ΗΠΑ

Η σιδηροδρομική σύμβαση των 800 εκατ. ευρώ που ενισχύει την παρουσία της εταιρείας σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές υποδομών της ΝΑ Ευρώπης και το αμερικάνικο deal για cloud storage