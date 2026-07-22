ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το διεθνές χαρτοφυλάκιο που χτίζει ο όμιλος από τη Ρουμανία έως τις ΗΠΑ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το διεθνές χαρτοφυλάκιο που χτίζει ο όμιλος από τη Ρουμανία έως τις ΗΠΑ
Η σιδηροδρομική σύμβαση των 800 εκατ. ευρώ που ενισχύει την παρουσία της εταιρείας σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές υποδομών της ΝΑ Ευρώπης και το αμερικάνικο deal για cloud storage
Η νέα σιδηροδρομική σύμβαση συνολικού ύψους 800 εκ. ευρώ που υπέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη Ρουμανία ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του ομίλου σε μια αγορά με σημαντικό κατασκευαστικό αντικείμενο και μεγάλες ανάγκες σε υποδομές.
Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία ο κύκλος των μεγάλων έργων στην Ελλάδα, που τροφοδοτήθηκε σε σημαντικό βαθμό από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τα προηγούμενα χρόνια εισέρχεται σταδιακά σε φάση ωρίμανσης. Στο πλαίσιο αυτό, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό λειτουργεί ως βασικός άξονας για τη διατήρηση υψηλού ανεκτέλεστου και την εξασφάλιση νέου κατασκευαστικού αντικειμένου τα επόμενα χρόνια.
Με ισχυρή θέση στις υποδομές και την ενέργεια, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει την παρουσία της κυρίως στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί επιλεκτικά ανοίγματα σε νέους τομείς, όπως οι ψηφιακές υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία ο κύκλος των μεγάλων έργων στην Ελλάδα, που τροφοδοτήθηκε σε σημαντικό βαθμό από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τα προηγούμενα χρόνια εισέρχεται σταδιακά σε φάση ωρίμανσης. Στο πλαίσιο αυτό, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό λειτουργεί ως βασικός άξονας για τη διατήρηση υψηλού ανεκτέλεστου και την εξασφάλιση νέου κατασκευαστικού αντικειμένου τα επόμενα χρόνια.
Με ισχυρή θέση στις υποδομές και την ενέργεια, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει την παρουσία της κυρίως στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί επιλεκτικά ανοίγματα σε νέους τομείς, όπως οι ψηφιακές υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα