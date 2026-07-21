Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικό ξέσπασμα και επαναφορά στις 2.500 μονάδες - Εκρηκτικό ράλι για τις τράπεζες

Ο Γενικός Δείκτης πραγματοποίησε την καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων δύο μηνών και βλέπει ξανά τις φετινές κορυφές - Ισχυρές απώλειες για την Aktor, έκλεισε εντός του εύρους της τιμής διάθεσης για τις μετοχές που θα προκύψουν από την ΑΜΚ