Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικό ξέσπασμα και επαναφορά στις 2.500 μονάδες - Εκρηκτικό ράλι για τις τράπεζες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικό ξέσπασμα και επαναφορά στις 2.500 μονάδες - Εκρηκτικό ράλι για τις τράπεζες
Ο Γενικός Δείκτης πραγματοποίησε την καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων δύο μηνών και βλέπει ξανά τις φετινές κορυφές - Ισχυρές απώλειες για την Aktor, έκλεισε εντός του εύρους της τιμής διάθεσης για τις μετοχές που θα προκύψουν από την ΑΜΚ
Πειστική άνοδο σημείωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς, από τις 2.450 μονάδες που δεν κατάφερε να διασπάσει το προηγούμενο διήμερο, «σκαρφάλωσε» στις 2.500 μονάδες οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο στις φετινές κορυφές. Ξεκάθαρος πρωταγωνιστής ο τραπεζικός κλάδος, με κέρδη άνω του +3%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (21/7), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 50,88 μονάδες ή +2,08% και έκλεισε στις 2.500,79 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Υπενθυμίζεται ότι υψηλό έτους αποτελούν οι 2.560,34 μονάδες (κλείσιμο 6ης Ιουλίου). Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.451,58 μονάδες. Πρόκειται επίσης για την καλύτερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου τριμήνου και συγκεκριμένα από τις 6 Μαΐου (+3,17%). Θετικό είναι πλέον ξανά το πρόσημο του Ιουλίου (+1,67%), ενώ η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +17,92%.
Η Eurobank και η Πειραιώς ξεχώρισαν από τις τραπεζικές μετοχές με κέρδη +5% και άνω του +4%, αντίστοιχα, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank με άνοδο σχεδόν +4% και η Εθνική με πάνω από +3%. Από την άλλη πλευρά, η Aktor σημείωσε απώλειες -9% και βρέθηκε κάτω από τα 12 ευρώ, δηλαδή μέσα στο εύρος της τιμής διάθεσης (11,25 και 12 ευρώ) των νέων μετοχών από την εν εξελίξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η Motor Oil, καθώς η θυγατρική του ομίλου, Ireon Technologies, συμφώνησε να αποκτήσει το 50% της Nova στη Nova ICT έναντι 60,5 εκατ. ευρώ. Η Ireon προτίθεται να μεταβιβάσει μέρος του αποκτηθέντος ποσοστού σε στρατηγικούς επενδυτές εντός του 2026, διατηρώντας τελικά συμμετοχή μεταξύ 10% και 20%. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, το Latsco Family Office και η EOS Capital Partners θα συμμετέχουν στο νέο μετοχικό σχήμα με συνολικό ποσοστό 30%. Η Nova ICT, η οποία ιδρύθηκε το 2023, αναπτύσσει έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε διάφορους κλάδους.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει επίσης στραμμένο στην Aktor. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ του ομίλου έχει ήδη υπερκαλυφθεί πάνω από δύο φορές, πριν καν ολοκληρωθεί η πλήρης συμμετοχή των Αμερικανών επενδυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει το τελικό μέγεθος της συναλλαγής στα 700-750 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας μια ευρύτερη κατανομή σε διεθνείς επενδυτές. Παράλληλα, όπως σημειώνει η Aktor σε σημερινή ανακοίνωση, «λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως και τις 20 Ιουλίου 2026, το εύρος της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στην προσφορά αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί σε 11,25 – 12 ευρώ ανά νέα μετοχή». Υπενθυμίζεται ότι η προσφορά περιλαμβάνει μια εγχώρια κατανομή 20% και μια διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση 80%, ενώ οι υφιστάμενοι βασικοί μέτοχοι προτίθενται να καλύψουν έως και 350 εκατ. ευρώ.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (21/7), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 50,88 μονάδες ή +2,08% και έκλεισε στις 2.500,79 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Υπενθυμίζεται ότι υψηλό έτους αποτελούν οι 2.560,34 μονάδες (κλείσιμο 6ης Ιουλίου). Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.451,58 μονάδες. Πρόκειται επίσης για την καλύτερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου τριμήνου και συγκεκριμένα από τις 6 Μαΐου (+3,17%). Θετικό είναι πλέον ξανά το πρόσημο του Ιουλίου (+1,67%), ενώ η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +17,92%.
Η Eurobank και η Πειραιώς ξεχώρισαν από τις τραπεζικές μετοχές με κέρδη +5% και άνω του +4%, αντίστοιχα, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank με άνοδο σχεδόν +4% και η Εθνική με πάνω από +3%. Από την άλλη πλευρά, η Aktor σημείωσε απώλειες -9% και βρέθηκε κάτω από τα 12 ευρώ, δηλαδή μέσα στο εύρος της τιμής διάθεσης (11,25 και 12 ευρώ) των νέων μετοχών από την εν εξελίξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ.
Μπαράζ διεργασιών σε Aktor, Motor Oil και αποκοπές μερισμάτωνΗ ΑΒΑΞ διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,1 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,095 ευρώ ανά μετοχή), με την καταβολή να ξεκινά στις 27 Ιουλίου. Αύριο (22/7) θα ακολουθήσουν η αποκοπή μερίσματος της Jumbo (0,7 ευρώ ανά μετοχή) και η επιστροφή κεφαλαίου της Alter Ego Media (0,09 ευρώ ανά μετοχή). Την Τετάρτη 23 Ιουλίου σειρά έχει η αποκοπή μερίσματος της Bally’s Intralot (0,0163 ευρώ ανά μετοχή).
Στο επίκεντρο βρίσκεται η Motor Oil, καθώς η θυγατρική του ομίλου, Ireon Technologies, συμφώνησε να αποκτήσει το 50% της Nova στη Nova ICT έναντι 60,5 εκατ. ευρώ. Η Ireon προτίθεται να μεταβιβάσει μέρος του αποκτηθέντος ποσοστού σε στρατηγικούς επενδυτές εντός του 2026, διατηρώντας τελικά συμμετοχή μεταξύ 10% και 20%. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, το Latsco Family Office και η EOS Capital Partners θα συμμετέχουν στο νέο μετοχικό σχήμα με συνολικό ποσοστό 30%. Η Nova ICT, η οποία ιδρύθηκε το 2023, αναπτύσσει έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε διάφορους κλάδους.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει επίσης στραμμένο στην Aktor. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ του ομίλου έχει ήδη υπερκαλυφθεί πάνω από δύο φορές, πριν καν ολοκληρωθεί η πλήρης συμμετοχή των Αμερικανών επενδυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει το τελικό μέγεθος της συναλλαγής στα 700-750 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας μια ευρύτερη κατανομή σε διεθνείς επενδυτές. Παράλληλα, όπως σημειώνει η Aktor σε σημερινή ανακοίνωση, «λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως και τις 20 Ιουλίου 2026, το εύρος της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στην προσφορά αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί σε 11,25 – 12 ευρώ ανά νέα μετοχή». Υπενθυμίζεται ότι η προσφορά περιλαμβάνει μια εγχώρια κατανομή 20% και μια διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση 80%, ενώ οι υφιστάμενοι βασικοί μέτοχοι προτίθενται να καλύψουν έως και 350 εκατ. ευρώ.
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