Goldman Sachs: Βλέπει άνοδο στις τιμές φυσικού αερίου λόγω Μέσης Ανατολής - Εφιαλτικό σενάριο για TTF στα 100 ευρώ

Η αμερικανική τράπεζα αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, εκτιμώντας ότι οι καθυστερήσεις στις εξαγωγές LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ θα διατηρήσουν υψηλές τις τιμές - Το καλό και το κακό σενάριο