Goldman Sachs: Βλέπει άνοδο στις τιμές φυσικού αερίου λόγω Μέσης Ανατολής - Εφιαλτικό σενάριο για TTF στα 100 ευρώ
Goldman Sachs: Βλέπει άνοδο στις τιμές φυσικού αερίου λόγω Μέσης Ανατολής - Εφιαλτικό σενάριο για TTF στα 100 ευρώ
Η αμερικανική τράπεζα αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, εκτιμώντας ότι οι καθυστερήσεις στις εξαγωγές LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ θα διατηρήσουν υψηλές τις τιμές - Το καλό και το κακό σενάριο
Σε ανοδική αναθεώρηση των βραχυπρόθεσμων προβλέψεων της για τις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη προχώρησε η Goldman Sachs, εκτιμώντας ότι η αποκατάσταση των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Περσικό Κόλπο θα καθυστερήσει περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, εξαιτίας των συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.
Η αναλύτρια της Goldman Sachs, Σαμάνθα Νταρτ, εκτιμά πλέον ότι οι εξαγωγές LNG από τον Περσικό Κόλπο θα επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα τον Οκτώβριο, αντί για τον Ιούλιο, όπως προέβλεπε προηγουμένως. Η καθυστέρηση αποδίδεται στις συνεχιζόμενες δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs, η καθυστέρηση αυτή θα μειώσει την παγκόσμια προσφορά LNG κατά τη θερινή περίοδο κατά περίπου 16 εκατ. τόνους ετησίως, ή περίπου 4%, γεγονός που θα περιορίσει τα αποθέματα φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Ευρώπη.
Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά πλέον ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες θα είναι γεμάτες μόλις κατά 67% στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ξεκινά η χειμερινή περίοδος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 74%. Παράλληλα, υπολογίζει ότι στο τέλος του χειμώνα, στα τέλη Μαρτίου, τα αποθέματα θα έχουν υποχωρήσει στο 28%, εφόσον οι θερμοκρασίες κινηθούν στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου TTF, το σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά. Η νέα εκτίμηση προβλέπει μέση τιμή 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το υπόλοιπο του τρίτου τριμήνου του 2026 και 53 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το τέταρτο τρίμηνο, έναντι προηγούμενων προβλέψεων για 41 και 40 ευρώ αντίστοιχα.
Αντιστοίχως, για το σύνολο του 2027, η τράπεζα αύξησε την πρόβλεψή της στα 31 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 30 ευρώ προηγουμένως.
Η τράπεζα επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι για τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της παραμένουν ανοδικοί και εξακολουθεί να συστήνει στους μεγάλους καταναλωτές φυσικού αερίου να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο (hedging) απέναντι σε ενδεχόμενη νέα εκτίναξη των τιμών τον χειμώνα.
Σε ένα δυσμενές σενάριο, όπου οι ενεργειακές εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή αποκατασταθούν σταδιακά μόνο μέσα στο 2027, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η τιμή του TTF θα πρέπει να ξεπεράσει τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προκειμένου να περιοριστεί επαρκώς η ασιατική ζήτηση για LNG.
Αντίθετα, εάν οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ αποκατασταθούν ταχύτερα από το αναμενόμενο, οι τιμές θα μπορούσαν να υποχωρήσουν εκ νέου προς τα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδο που θεωρείται το όριο στο οποίο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο γίνεται και πάλι ανταγωνιστική έναντι του άνθρακα.
Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Goldman Sachs διατήρησε την εκτίμησή της ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα κινηθούν πτωτικά, προβλέποντας μέση τιμή 19 ευρώ ανά μεγαβατώρα το 2028 και 16 ευρώ το 2029. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι αυτή η εκτίμηση προϋποθέτει την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.
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Η αναλύτρια της Goldman Sachs, Σαμάνθα Νταρτ, εκτιμά πλέον ότι οι εξαγωγές LNG από τον Περσικό Κόλπο θα επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα τον Οκτώβριο, αντί για τον Ιούλιο, όπως προέβλεπε προηγουμένως. Η καθυστέρηση αποδίδεται στις συνεχιζόμενες δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs, η καθυστέρηση αυτή θα μειώσει την παγκόσμια προσφορά LNG κατά τη θερινή περίοδο κατά περίπου 16 εκατ. τόνους ετησίως, ή περίπου 4%, γεγονός που θα περιορίσει τα αποθέματα φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Ευρώπη.
Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά πλέον ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες θα είναι γεμάτες μόλις κατά 67% στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ξεκινά η χειμερινή περίοδος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 74%. Παράλληλα, υπολογίζει ότι στο τέλος του χειμώνα, στα τέλη Μαρτίου, τα αποθέματα θα έχουν υποχωρήσει στο 28%, εφόσον οι θερμοκρασίες κινηθούν στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το ολλανδικό συμβόλαιο φυσικού αερίου TTF, το σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά. Η νέα εκτίμηση προβλέπει μέση τιμή 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το υπόλοιπο του τρίτου τριμήνου του 2026 και 53 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το τέταρτο τρίμηνο, έναντι προηγούμενων προβλέψεων για 41 και 40 ευρώ αντίστοιχα.
Αντιστοίχως, για το σύνολο του 2027, η τράπεζα αύξησε την πρόβλεψή της στα 31 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 30 ευρώ προηγουμένως.
Η τράπεζα επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι για τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της παραμένουν ανοδικοί και εξακολουθεί να συστήνει στους μεγάλους καταναλωτές φυσικού αερίου να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο (hedging) απέναντι σε ενδεχόμενη νέα εκτίναξη των τιμών τον χειμώνα.
Σε ένα δυσμενές σενάριο, όπου οι ενεργειακές εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή αποκατασταθούν σταδιακά μόνο μέσα στο 2027, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η τιμή του TTF θα πρέπει να ξεπεράσει τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προκειμένου να περιοριστεί επαρκώς η ασιατική ζήτηση για LNG.
Αντίθετα, εάν οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ αποκατασταθούν ταχύτερα από το αναμενόμενο, οι τιμές θα μπορούσαν να υποχωρήσουν εκ νέου προς τα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδο που θεωρείται το όριο στο οποίο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο γίνεται και πάλι ανταγωνιστική έναντι του άνθρακα.
Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Goldman Sachs διατήρησε την εκτίμησή της ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα κινηθούν πτωτικά, προβλέποντας μέση τιμή 19 ευρώ ανά μεγαβατώρα το 2028 και 16 ευρώ το 2029. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι αυτή η εκτίμηση προϋποθέτει την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.
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