Τουρισμός: Πιο last minute από ποτέ το 2026, θετικές οι ενδείξεις για ισχυρό δεύτερο μισό της σεζόν
Τουρισμός: Πιο last minute από ποτέ το 2026, θετικές οι ενδείξεις για ισχυρό δεύτερο μισό της σεζόν
Όλα όσα ανέφερε η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων κ. Αγάπη Σμπώκου
Θετικές παραμένουν οι ενδείξεις για την πορεία της εφετινής τουριστικής περιόδου, με τις βασικές αγορές να διατηρούν τη δυναμική τους και τον κλάδο να προσβλέπει σε ένα δυνατό δεύτερο μισό της σεζόν. Η αβεβαιότητα πάντως λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει εφέτος σε κρατήσεις που πραγματοποιούνται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού από κάθε άλλη χρονιά.
Το στίγμα του εφετινού καλοκαιριού έδωσε χθες η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) κ. Αγάπη Σμπώκου επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η εφετινή σεζόν είναι πιο last minute από αυτό που έχουμε βιώσει ποτέ». Για τον ελληνικό τουρισμό, η ίδια τόνισε ότι παραμένει στρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας γιατί «εξακολουθεί να αναπτύσσεται παράλληλα με άλλους τομείς». Όμως, σύμφωνα με την ίδια, η επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι επανάληψη της προηγούμενης, κάτι που δεν είναι το ζητούμενο και φαίνεται τόσο από τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και από την στάση της ίδιας της κοινωνίας, η οποία ζητά μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής στους προορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν η βιωσιμότητα, η προστασία των φυσικών πόρων, η κοινωνική αποδοχή των τουριστικών επενδύσεων και η ουσιαστική σύνδεση του τουρισμού με τις τοπικές κοινωνίες.
«Βρισκόμαστε στο μέσο της τουριστικής περιόδου και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η σεζόν έχει ενδείξεις για ένα δυνατό δεύτερο μισό. Οι κύριες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα παραμένουν καλές, έστω κι αν οι προκλήσεις είναι δεδομένες όπως για παράδειγμα το να είμαστε προσαρμοστικοί στις εξελίξεις ή να προστατέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το κομμάτι της συνδεσιμότητας. Οι ενδείξεις που υπάρχουν είναι ότι και η εφετινή σεζόν μπορεί να πάει πολύ καλά», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Σμπώκου.
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Το στίγμα του εφετινού καλοκαιριού έδωσε χθες η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) κ. Αγάπη Σμπώκου επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η εφετινή σεζόν είναι πιο last minute από αυτό που έχουμε βιώσει ποτέ». Για τον ελληνικό τουρισμό, η ίδια τόνισε ότι παραμένει στρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας γιατί «εξακολουθεί να αναπτύσσεται παράλληλα με άλλους τομείς». Όμως, σύμφωνα με την ίδια, η επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι επανάληψη της προηγούμενης, κάτι που δεν είναι το ζητούμενο και φαίνεται τόσο από τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και από την στάση της ίδιας της κοινωνίας, η οποία ζητά μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής στους προορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν η βιωσιμότητα, η προστασία των φυσικών πόρων, η κοινωνική αποδοχή των τουριστικών επενδύσεων και η ουσιαστική σύνδεση του τουρισμού με τις τοπικές κοινωνίες.
«Βρισκόμαστε στο μέσο της τουριστικής περιόδου και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η σεζόν έχει ενδείξεις για ένα δυνατό δεύτερο μισό. Οι κύριες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα παραμένουν καλές, έστω κι αν οι προκλήσεις είναι δεδομένες όπως για παράδειγμα το να είμαστε προσαρμοστικοί στις εξελίξεις ή να προστατέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το κομμάτι της συνδεσιμότητας. Οι ενδείξεις που υπάρχουν είναι ότι και η εφετινή σεζόν μπορεί να πάει πολύ καλά», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Σμπώκου.
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