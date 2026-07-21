Eurostat: Ευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας στη μείωση του δημόσιου χρέους

Μειώθηκε κατά 9,4 μονάδες μέσα σε έναν χρόνο και κατά σχεδόν 70 μονάδες σε σχέση με το ρεκόρ που είχε σημειωθεί την περίοδο της πανδημίας, με τη χώρα μας να πετυχαίνει τον υψηλότερο ρυθμό μείωσης του χρέους στην ΕΕ και στον ΟΟΣΑ