Θεοδωρικάκος: Οι τιμές 2.000 κωδικών μειώθηκαν 6% χάρη στο πλαφόν – «Πάγωμα» τιμών σε όλα τα προϊόντα το καλοκαίρι

Ο υπουργός Ανάπτυξης για τη μείωση του κόστους ενέργειας υπογράμμισε ότι σε 1-2 εβδομάδες θα επιστρέψουμε σε τιμές οι οποίες υπήρχαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος