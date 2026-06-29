Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές σε βασικά προϊόντα, έρχεται νέα αποκλιμάκωση από τον Σεπτέμβριο

Στο Μαξίμου «κλείδωσε» η πρώτη «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία» για τις τιμές - Το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου - Διατηρούνται για όλο το καλοκαίρι οι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου προαναγγέλλονται νέες παρεμβάσεις σε βασικά αγαθά

πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου και τη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τη διατήρηση των σημερινών μειωμένων τιμών και την προετοιμασία νέου κύκλου μειώσεων από τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την



Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ Ιωάννης Γιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Γιάννης Μασούτης και ο Γενικός Διευθυντής της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας κ. Απόστολος Πεταλάς.



σταθεροποίηση των τιμών σε πρώτη φάση τους μήνες του καλοκαιριού». Όπως είπε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην οικονομία επιτρέπουν τη μετάβαση από τα έκτακτα διοικητικά μέτρα σε μια συμφωνία με την αγορά.





Τι συμφωνήθηκε



πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους ολοκληρώνει τον κύκλο του στις 30 Ιουνίου και δεν παρατείνεται. Στη θέση του, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύθηκαν ότι οι μειωμένες τιμές που εφαρμόζονται ήδη σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Παράλληλα ξεκινά άμεσα κοινή προετοιμασία, ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να εφαρμοστεί νέο πακέτο σημαντικών μειώσεων σε βασικά προϊόντα που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά.



Όπως διευκρίνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, «η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι θα παραμείνουν αυτές οι μειώσεις το επόμενο δίμηνο, ενώ θα υπάρξει προετοιμασία ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά». Η κυβέρνηση δεν έθεσε συγκεκριμένο ποσοτικό στόχο για τις μειώσεις, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι επιδιώκει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες.



Γιατί αποσύρεται το πλαφόν



Ο υπουργός Ανάπτυξης συνέδεσε την απόφαση με την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και τη σταδιακή υποχώρηση του κόστους μεταφορών και παραγωγής, εκτιμώντας ότι δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις ώστε η αποκλιμάκωση να περάσει στις τελικές τιμές των προϊόντων.



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Ο ρόλος της νέας Αρχής



Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πάντως ότι η άρση του πλαφόν δεν σημαίνει χαλάρωση της εποπτείας. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα συμμετάσχει στην προετοιμασία της συμφωνίας, αλλά και στην παρακολούθηση της εφαρμογής της, αξιολογώντας στην πράξη τη συνέπεια των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις.



Όπως ανέφερε ο υπουργός, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των τιμών και «θα αξιολογηθεί η αξιοπιστία όλων», αφήνοντας σαφές μήνυμα ότι οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη σύσκεψη θα ελεγχθούν στην πράξη.



Το στοίχημα του Σεπτεμβρίου



Η συμφωνία αποτελεί την κορύφωση μιας στρατηγικής που ξεκίνησε με την πλατφόρμα «Πόσο Κάνει», την οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν ήδη χρησιμοποιήσει περισσότεροι από 300.000 πολίτες, συνεχίστηκε με τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και πλέον περνά σε μια νέα φάση, με τη συμμετοχή της ίδιας της αγοράς στη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών.



Την κατάργηση τουστο μεικτό περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου και τη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τηκαι την προετοιμασίαανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο υπουργός Ανάπτυξης, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδαςκαι ο Γενικός Διευθυντής της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδαςς. υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για μια νέα φάση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι «υπήρξε συναντίληψη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων, με». Όπως είπε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην οικονομία επιτρέπουν τη μετάβαση από τα έκτακτα διοικητικά μέτρα σε μια συμφωνία με την αγορά.Τοολοκληρώνει τον κύκλο του στιςΣτη θέση του, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύθηκαν ότι οι μειωμένες τιμές που εφαρμόζονται ήδη σε περίπουθα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του. Παράλληλα ξεκινά άμεσα κοινή προετοιμασία, ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να εφαρμοστείπου καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά.Όπως διευκρίνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, «η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι θα παραμείνουν αυτές οι μειώσεις το επόμενο δίμηνο, ενώ θα υπάρξει προετοιμασία ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά». Η κυβέρνηση δεν έθεσε, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι επιδιώκει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες.Ο υπουργός Ανάπτυξης συνέδεσε την απόφαση με την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και τη σταδιακή υποχώρηση του κόστους μεταφορών και παραγωγής, εκτιμώντας ότι δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις ώστε η αποκλιμάκωση να περάσει στις τελικές τιμές των προϊόντων.Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αυτό που θέλαμε να πάρουμε από το πλαφόν, το πήραμε. Δεν ξανανεβαίνουν οι τιμές», υποστηρίζοντας ότι το μέτρο λειτούργησε αποτρεπτικά απέναντι σε νέες ανατιμήσεις. Δεν δίστασε, μάλιστα, να χαρακτηρίσει το πλαφόν «αγρίως παρεμβατικό, σοσιαλιστικό» μέτρο, τονίζοντας ότι επιβλήθηκε λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησαν ο πόλεμος και η ενεργειακή κρίση και πλέον μπορεί να αποσυρθεί.Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πάντως ότιΗ Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα συμμετάσχει στην προετοιμασία της συμφωνίας, αλλά και στην παρακολούθηση της εφαρμογής της, αξιολογώντας στην πράξη τη συνέπεια των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις.Όπως ανέφερε ο υπουργός, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των τιμών και «θα αξιολογηθεί η αξιοπιστία όλων», αφήνοντας σαφές μήνυμα ότι οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη σύσκεψη θα ελεγχθούν στην πράξη.Η συμφωνία αποτελεί την κορύφωση μιας στρατηγικής που ξεκίνησε με την, την οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν ήδη χρησιμοποιήσει περισσότεροι από 300.000 πολίτες, συνεχίστηκε με τη δημιουργία τηςκαι πλέον περνά σε μια νέα φάση, με τη συμμετοχή της ίδιας της αγοράς στη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών.

Το μεγάλο στοίχημα, πλέον, είναι αν η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Μαξίμου θα μεταφραστεί σε ουσιαστικό όφελος για τα νοικοκυριά. Όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο υπουργός, οι λεπτομέρειες για το εύρος και τη διάρκεια των νέων μειώσεων θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα, με στόχο από τις αρχές Σεπτεμβρίου να παρουσιαστεί ένα οργανωμένο σχέδιο αποκλιμάκωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Εάν στο μεσοδιάστημα κάποιος απ' τους εμπλεκόμενους προβεί σε ανατιμήσεις ο υπουργός τόνισε ότι «γι' αυτό το λόγο κάναμε και τις ανακοινώσεις προκειμένου να αξιολογείτε και να αξιολογείται η αξιοπιστία ημών και υμών».



Η δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκου



«Η αντιμετώπιση του θέματος του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε σήμερα η σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς.



Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες.



Στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντίληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων, σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία απολύτως αύξηση.



Θέλω να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6%, εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη, που είχαμε εκτάκτως επιβάλει.



Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμήνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.



Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών.



Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου».