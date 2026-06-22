Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό κέντρο ναυτιλιακών κεφαλαιαγορών, λέει ο πρόεδρος της Safe Bulkers
Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό κέντρο ναυτιλιακών κεφαλαιαγορών, λέει ο πρόεδρος της Safe Bulkers
Ο Λουκάς Μπαρμπαρής υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη όλες τις απαραίτητες δομές για να υποστηρίξει μια ισχυρή ναυτιλιακή χρηματιστηριακή αγορά
Ο πρόεδρος της εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Νέα Υόρκη Safe Bulkers του Πόλυ Β. Χατζηωάννου, η οποία έγινε η πρώτη ναυτιλιακή που πραγματοποίησε διπλή εισαγωγή στην Euronext Athens, παρουσίασε το σκεπτικό πίσω από την κίνηση αυτή, αναφέρθηκε στις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και κάλεσε περισσότερες ελληνικές ναυτιλιακές να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Αθήνα διαθέτει πλέον τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό κέντρο ναυτιλιακών κεφαλαιαγορών, αξιοποιώντας το γεγονός ότι αποτελεί ήδη το μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο της Ευρώπης.
Ο Λουκάς Μπαρμπαρής μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα «Πλοηγώντας την επιτυχία: Ευκαιρίες των κεφαλαιαγορών για τις ναυτιλιακές εταιρείες», που διοργάνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς, η Euronext Athens και η Fearnleys Securities, άρχισε την τοποθέτησή του παρουσιάζοντας τη σημερινή εικόνα της Safe Bulkers, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντική ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών της. Όπως ανέφερε, ο στόλος της εταιρείας αριθμεί σήμερα περίπου 45 πλοία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης, με παραγγελίες συνολικά 23 νεότευκτων πλοίων. «Η στρατηγική μας είναι διπλή. Αφενός η ανανέωση του στόλου και αφετέρου η αναβάθμιση των επιδόσεων των πλοίων μας», σημείωσε, περιγράφοντας τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση της εταιρείας σε μια περίοδο σημαντικών μεταβολών για τη διεθνή ναυτιλία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση της Safe Bulkers θεώρησε ότι η είσοδος στην Euronext Athens αποτελούσε μια στρατηγική κίνηση με ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.
Ο πρόεδρος της Safe Bulkers υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη όλες τις απαραίτητες δομές για να υποστηρίξει μια ισχυρή ναυτιλιακή χρηματιστηριακή αγορά: «Στην Αθήνα υπάρχουν περίπου 600 ναυτιλιακές εταιρείες. Υπάρχουν εξειδικευμένοι δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι, τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί και κάθε είδους υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ναυτιλία. Αυτό που δεν υπήρχε ήταν η υποδομή των κεφαλαιαγορών», τόνισε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext δημιουργεί πλέον μια εντελώς νέα προοπτική για την ελληνική αγορά. «Η παρουσία της Euronext στην Αθήνα μάς δίνει αυτή την ευκαιρία. Θεωρούμε ότι η εισαγωγή μας στην Αθήνα, παράλληλα με την κύρια εισαγωγή μας στη Νέα Υόρκη, θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε ευρωπαϊκούς επενδυτές και την ευρύτερη ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα», ανέφερε.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αναφορά του στις αποτιμήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών στις αμερικανικές αγορές. Υποστήριξε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν επηρεάσει αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται ο ναυτιλιακός κλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Τα τελευταία χρόνια οι ναυτιλιακές μετοχές στις ΗΠΑ αρκετές φορές είναι υποτιμημένες, κυρίως εξαιτίας των γεωπολιτικών συνθηκών», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η παρουσία της Safe Bulkers στην Αθήνα και στην ευρωπαϊκή επενδυτική αγορά αναμένεται να διευρύνει τη βάση των μετόχων της και να ενισχύσει τη διαπραγματευσιμότητα της μετοχής. «Θα προσελκύσουμε μεγαλύτερη προσοχή από τους επενδυτές, θα αυξήσουμε την παρουσία μας στην επενδυτική κοινότητα και θα μπορέσουμε να στηρίξουμε καλύτερα τη ρευστότητα της μετοχής μας», υπογράμμισε.
Από τις πιο ηχηρές παρεμβάσεις της εκδήλωσης ήταν η ανοιχτή πρόσκληση του προέδρου της Safe Bulkers προς τις υπόλοιπες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. «Πιστεύω ότι αν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια, δεν θα πετύχει», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Θα ήθελα να ενθαρρύνω περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες να εισαχθούν εδώ. Από την εμπειρία που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο». Στο σημείο αυτό διατύπωσε ίσως τη χαρακτηριστικότερη φράση της τοποθέτησής του: «Η Ελλάδα είναι η βασική πλοιοκτήτρια χώρα της Ευρώπης. Γιατί να μην αποτελεί και τη βάση των κεφαλαιαγορών για τη ναυτιλία;» Η συγκεκριμένη αποστροφή αποτύπωσε το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής του. Η πρωτοκαθεδρία της Ελλάδας στη διεθνή πλοιοκτησία μπορεί και πρέπει να συνοδευτεί από αντίστοιχη παρουσία στις χρηματοπιστωτικές αγορές που εξυπηρετούν τη ναυτιλία.
Ο Λουκάς Μπαρμπαρής αναφέρθηκε διεξοδικά και στη διαδικασία της διπλής εισαγωγής, η οποία διήρκεσε περίπου τέσσερις μήνες. Όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η ευθυγράμμιση των κανονιστικών απαιτήσεων του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς. «Η βασική προσπάθεια ήταν να εναρμονίσουμε τις απαιτήσεις του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης με εκείνες της Αθήνας. Δεν θέλαμε να κάνουμε την ίδια δουλειά δύο φορές», εξήγησε.
Η Safe Bulkers, όπως είπε, δημιούργησε έναν αναλυτικό συγκριτικό πίνακα των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα δύο χρηματιστήρια, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αποκλίσεις και να επιλυθούν. «Πρακτικά ανοίξαμε τον δρόμο για όλους όσοι θα ακολουθήσουν. Πλέον γνωρίζουν ότι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν επιπλέον απαιτήσεις και περιττό διοικητικό βάρος σε μια παρόμοια διαδικασία», τόνισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός πλαισίου που επιτρέπει σε εταιρείες με εισαγωγή στη Νέα Υόρκη να διαπραγματεύονται παράλληλα και στην Αθήνα, χωρίς σημαντικές πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τις δημοσιοποιήσεις.
Ο πρόεδρος της Safe Bulkers ξεκαθάρισε ότι η εισαγωγή σε χρηματιστήριο δεν αποτελεί αυτοσκοπό ούτε υποκαθιστά τη σωστή λειτουργία μιας ναυτιλιακής επιχείρησης. «Οι καλές εταιρείες πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν με βάση τα πλεονεκτήματα και την εμπειρία τους. Αυτή η εμπειρία είναι που έκανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη παγκοσμίως», σημείωσε. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι κεφαλαιαγορές προσφέρουν πολύτιμα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. «Οι κεφαλαιαγορές σου δίνουν πρόσθετα εργαλεία. Μπορείς να εκδώσεις ομόλογα, μπορείς να εκδώσεις μετοχές, μπορείς να αξιοποιήσεις τόσο ίδια κεφάλαια όσο και δανειακά κεφάλαια. Σου προσφέρουν ευελιξία», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Μπαρμπαρής εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η πρωτοβουλία της Safe Bulkers θα αποτελέσει την αρχή μιας ευρύτερης τάσης. «Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος», είπε όταν ρωτήθηκε αν αναμένει να δει περισσότερες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες να εισάγονται στην Euronext Athens. Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προβλέποντας ότι στο μέλλον ενδέχεται να εμφανιστούν εταιρείες που δεν θα επιλέξουν απλώς μια διπλή εισαγωγή, αλλά θα έχουν ως κύρια αγορά διαπραγμάτευσης την Αθήνα. «Πιστεύω ότι σταδιακά, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και του αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, θα δούμε ακόμη και εταιρείες που δεν θα είναι διπλά εισηγμένες, αλλά θα έχουν ως κύρια εισαγωγή το Χρηματιστήριο Αθηνών», εκτίμησε.
Πηγή: newmoney.gr
Ο Λουκάς Μπαρμπαρής μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα «Πλοηγώντας την επιτυχία: Ευκαιρίες των κεφαλαιαγορών για τις ναυτιλιακές εταιρείες», που διοργάνωσαν η Τράπεζα Πειραιώς, η Euronext Athens και η Fearnleys Securities, άρχισε την τοποθέτησή του παρουσιάζοντας τη σημερινή εικόνα της Safe Bulkers, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντική ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών της. Όπως ανέφερε, ο στόλος της εταιρείας αριθμεί σήμερα περίπου 45 πλοία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης, με παραγγελίες συνολικά 23 νεότευκτων πλοίων. «Η στρατηγική μας είναι διπλή. Αφενός η ανανέωση του στόλου και αφετέρου η αναβάθμιση των επιδόσεων των πλοίων μας», σημείωσε, περιγράφοντας τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση της εταιρείας σε μια περίοδο σημαντικών μεταβολών για τη διεθνή ναυτιλία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση της Safe Bulkers θεώρησε ότι η είσοδος στην Euronext Athens αποτελούσε μια στρατηγική κίνηση με ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.
Ο πρόεδρος της Safe Bulkers υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη όλες τις απαραίτητες δομές για να υποστηρίξει μια ισχυρή ναυτιλιακή χρηματιστηριακή αγορά: «Στην Αθήνα υπάρχουν περίπου 600 ναυτιλιακές εταιρείες. Υπάρχουν εξειδικευμένοι δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι, τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί και κάθε είδους υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ναυτιλία. Αυτό που δεν υπήρχε ήταν η υποδομή των κεφαλαιαγορών», τόνισε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext δημιουργεί πλέον μια εντελώς νέα προοπτική για την ελληνική αγορά. «Η παρουσία της Euronext στην Αθήνα μάς δίνει αυτή την ευκαιρία. Θεωρούμε ότι η εισαγωγή μας στην Αθήνα, παράλληλα με την κύρια εισαγωγή μας στη Νέα Υόρκη, θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε ευρωπαϊκούς επενδυτές και την ευρύτερη ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα», ανέφερε.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αναφορά του στις αποτιμήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών στις αμερικανικές αγορές. Υποστήριξε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν επηρεάσει αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται ο ναυτιλιακός κλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Τα τελευταία χρόνια οι ναυτιλιακές μετοχές στις ΗΠΑ αρκετές φορές είναι υποτιμημένες, κυρίως εξαιτίας των γεωπολιτικών συνθηκών», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η παρουσία της Safe Bulkers στην Αθήνα και στην ευρωπαϊκή επενδυτική αγορά αναμένεται να διευρύνει τη βάση των μετόχων της και να ενισχύσει τη διαπραγματευσιμότητα της μετοχής. «Θα προσελκύσουμε μεγαλύτερη προσοχή από τους επενδυτές, θα αυξήσουμε την παρουσία μας στην επενδυτική κοινότητα και θα μπορέσουμε να στηρίξουμε καλύτερα τη ρευστότητα της μετοχής μας», υπογράμμισε.
Από τις πιο ηχηρές παρεμβάσεις της εκδήλωσης ήταν η ανοιχτή πρόσκληση του προέδρου της Safe Bulkers προς τις υπόλοιπες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. «Πιστεύω ότι αν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια, δεν θα πετύχει», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Θα ήθελα να ενθαρρύνω περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες να εισαχθούν εδώ. Από την εμπειρία που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο». Στο σημείο αυτό διατύπωσε ίσως τη χαρακτηριστικότερη φράση της τοποθέτησής του: «Η Ελλάδα είναι η βασική πλοιοκτήτρια χώρα της Ευρώπης. Γιατί να μην αποτελεί και τη βάση των κεφαλαιαγορών για τη ναυτιλία;» Η συγκεκριμένη αποστροφή αποτύπωσε το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής του. Η πρωτοκαθεδρία της Ελλάδας στη διεθνή πλοιοκτησία μπορεί και πρέπει να συνοδευτεί από αντίστοιχη παρουσία στις χρηματοπιστωτικές αγορές που εξυπηρετούν τη ναυτιλία.
«Αν είμαστε μόνοι μας, δεν θα πετύχει»
Ο Λουκάς Μπαρμπαρής αναφέρθηκε διεξοδικά και στη διαδικασία της διπλής εισαγωγής, η οποία διήρκεσε περίπου τέσσερις μήνες. Όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η ευθυγράμμιση των κανονιστικών απαιτήσεων του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς. «Η βασική προσπάθεια ήταν να εναρμονίσουμε τις απαιτήσεις του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης με εκείνες της Αθήνας. Δεν θέλαμε να κάνουμε την ίδια δουλειά δύο φορές», εξήγησε.
Η Safe Bulkers, όπως είπε, δημιούργησε έναν αναλυτικό συγκριτικό πίνακα των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα δύο χρηματιστήρια, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αποκλίσεις και να επιλυθούν. «Πρακτικά ανοίξαμε τον δρόμο για όλους όσοι θα ακολουθήσουν. Πλέον γνωρίζουν ότι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν επιπλέον απαιτήσεις και περιττό διοικητικό βάρος σε μια παρόμοια διαδικασία», τόνισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός πλαισίου που επιτρέπει σε εταιρείες με εισαγωγή στη Νέα Υόρκη να διαπραγματεύονται παράλληλα και στην Αθήνα, χωρίς σημαντικές πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τις δημοσιοποιήσεις.
Ο πρόεδρος της Safe Bulkers ξεκαθάρισε ότι η εισαγωγή σε χρηματιστήριο δεν αποτελεί αυτοσκοπό ούτε υποκαθιστά τη σωστή λειτουργία μιας ναυτιλιακής επιχείρησης. «Οι καλές εταιρείες πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν με βάση τα πλεονεκτήματα και την εμπειρία τους. Αυτή η εμπειρία είναι που έκανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη παγκοσμίως», σημείωσε. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι κεφαλαιαγορές προσφέρουν πολύτιμα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. «Οι κεφαλαιαγορές σου δίνουν πρόσθετα εργαλεία. Μπορείς να εκδώσεις ομόλογα, μπορείς να εκδώσεις μετοχές, μπορείς να αξιοποιήσεις τόσο ίδια κεφάλαια όσο και δανειακά κεφάλαια. Σου προσφέρουν ευελιξία», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Μπαρμπαρής εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η πρωτοβουλία της Safe Bulkers θα αποτελέσει την αρχή μιας ευρύτερης τάσης. «Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος», είπε όταν ρωτήθηκε αν αναμένει να δει περισσότερες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες να εισάγονται στην Euronext Athens. Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προβλέποντας ότι στο μέλλον ενδέχεται να εμφανιστούν εταιρείες που δεν θα επιλέξουν απλώς μια διπλή εισαγωγή, αλλά θα έχουν ως κύρια αγορά διαπραγμάτευσης την Αθήνα. «Πιστεύω ότι σταδιακά, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και του αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, θα δούμε ακόμη και εταιρείες που δεν θα είναι διπλά εισηγμένες, αλλά θα έχουν ως κύρια εισαγωγή το Χρηματιστήριο Αθηνών», εκτίμησε.
Βλέπει περισσότερες ναυτιλιακές στην Αθήνα
Πηγή: newmoney.gr
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