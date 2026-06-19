Κοτζίμα: Η «Μέκκα του τζιν» στην Ιαπωνία
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Κοτζίμα: Η «Μέκκα του τζιν» στην Ιαπωνία

Από βιομηχανική περιοχή σε κέντρο για το premium denim που προσελκύει ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο

Κοτζίμα: Η «Μέκκα του τζιν» στην Ιαπωνία
Στη δυτική Ιαπωνία, στην περιοχή Κοτζίμα της πόλης Κουρασίκι, βρίσκεται η λεγόμενη «Μέκκα του τζιν». Σε ένα δρομάκι μήκους 400 μέτρων, την Kojima Jeans Street, λειτουργούν τουλάχιστον 40 καταστήματα εξειδικευμένα στα τζιν, διαμορφώνοντας έτσι έναν μοναδικό κόμβο παραγωγής και εμπορίου, ο οποίος προσελκύει ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Χάρη στην τεχνογνωσία, τα εξαιρετικής ποιότητας υλικά και τη συνέπεια για την οποία φημίζονται οι Ιάπωνες, η Κοτζίμα έχει εξελιχθεί σε διεθνές σημείο αναφοράς για το premium denim.


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