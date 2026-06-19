Κοτζίμα: Η «Μέκκα του τζιν» στην Ιαπωνία
Κοτζίμα: Η «Μέκκα του τζιν» στην Ιαπωνία
Από βιομηχανική περιοχή σε κέντρο για το premium denim που προσελκύει ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο
Στη δυτική Ιαπωνία, στην περιοχή Κοτζίμα της πόλης Κουρασίκι, βρίσκεται η λεγόμενη «Μέκκα του τζιν». Σε ένα δρομάκι μήκους 400 μέτρων, την Kojima Jeans Street, λειτουργούν τουλάχιστον 40 καταστήματα εξειδικευμένα στα τζιν, διαμορφώνοντας έτσι έναν μοναδικό κόμβο παραγωγής και εμπορίου, ο οποίος προσελκύει ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Χάρη στην τεχνογνωσία, τα εξαιρετικής ποιότητας υλικά και τη συνέπεια για την οποία φημίζονται οι Ιάπωνες, η Κοτζίμα έχει εξελιχθεί σε διεθνές σημείο αναφοράς για το premium denim.
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