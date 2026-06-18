Κήπος: Οδηγός επιβίωσης κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο
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Κήπος: Οδηγός επιβίωσης κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο

Απλές αλλά ουσιαστικές κινήσεις για να παραμείνουν τα φυτά σας ζωντανά, υγιή και παραγωγικά όλο το καλοκαίρι

Κήπος: Οδηγός επιβίωσης κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο
Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και ο κήπος μας βρίσκεται στην πιο παραγωγική, αλλά και την πιο απαιτητική του φάση. Οι μεγάλες ζέστες της Ελλάδας επιβάλλουν σωστό προγραμματισμό και έξυπνες κινήσεις για να διατηρήσουμε τα φυτά μας καταπράσινα και γεμάτα ζωντάνια. Ας δούμε τις βασικότερες εργασίες που πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα αυτή την εποχή.


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