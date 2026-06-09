posokanei: Νέα εφαρμογή για σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία
posokanei: Νέα εφαρμογή για σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία
Μέσω του posokanei, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά
Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το «posokanei», η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μέσω του «posokanei» οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά.
Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό φαινομένων αισχροκέρδειας, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος ζωής των νοικοκυριών.
Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τον διάλογο με τους εμπορικούς φορείς, με στόχο τη διατήρηση των τιμών σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα και τη στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις της περιόδου.
Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό φαινομένων αισχροκέρδειας, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος ζωής των νοικοκυριών.
Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τον διάλογο με τους εμπορικούς φορείς, με στόχο τη διατήρηση των τιμών σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα και τη στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις της περιόδου.
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