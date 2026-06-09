posokanei: Νέα εφαρμογή για σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία

Μέσω του posokanei, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά