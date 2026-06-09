Πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και 150 ευρώ ανά παιδί

Οι πληρωμές ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ η έκτακτη ενίσχυση για τα παιδιά, οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων - Τι ισχύει για χωριστές δηλώσεις γονέων

Από τις εβδομαδιαίες πληρωμές ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις συντάξεις Ιουλίου και την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, ο Ιούνιος συγκεντρώνει σημαντικές καταβολές για συνταξιούχους, ανέργους, μητέρες και οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα.



Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, από τις 8 έως και τις 12 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του



Παράλληλα, εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων του ΕΦΚΑ, οι συντάξεις Ιουλίου αναμένεται να καταβληθούν σε δύο κύματα, με τα ποσά να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.



Οι συντάξεις Ιουλίου, οι επικρατέστερες ημερομηνίες Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου, αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.



Στην ίδια πληρωμή περιλαμβάνονται οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς.



Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, με πίστωση στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, αναμένεται να ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, OTE, ΔEH, λοιπά εντασσόμενα Ταμεία, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.



Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ Από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπεται να καταβληθούν στις 8 Ιουνίου 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα. Στις καταβολές αυτές περιλαμβάνονται επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, καθώς και παροχές που συνδέονται με ασθένεια και ατυχήματα.



Επιπλέον, από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 14 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.



Οι καταβολές από τη ΔΥΠΑ Από τη ΔΥΠΑ έχουν προγραμματιστεί τρεις βασικές κατηγορίες πληρωμών μέσα στην ίδια περίοδο.



Κλείσιμο

-1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

-20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.



Εκτακτη ενίσχυση ανά παιδί Έως τις 30 Ιουνίου 2026 προβλέπεται να καταβληθεί η έκτακτη



έως τιςκαι την έκτακτη, ο Ιούνιος συγκεντρώνει σημαντικές καταβολές για συνταξιούχους, ανέργους, μητέρες και οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα., από τις 8 έως και τις 12 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ Παράλληλα, εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων του ΕΦΚΑ, οι συντάξεις Ιουλίου αναμένεται να καταβληθούν σε δύο κύματα, με τα ποσά να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου, αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.Στην ίδια πληρωμή περιλαμβάνονται οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς.Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, με πίστωση στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, αναμένεται να ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, OTE, ΔEH, λοιπά εντασσόμενα Ταμεία, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.Από τον e-ΕΦΚΑ προβλέπεται να καταβληθούν στις 8 Ιουνίου 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα. Στις καταβολές αυτές περιλαμβάνονται επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, καθώς και παροχές που συνδέονται με ασθένεια και ατυχήματα.Επιπλέον, από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 14 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.Από τη ΔΥΠΑ έχουν προγραμματιστεί τρεις βασικές κατηγορίες πληρωμών μέσα στην ίδια περίοδο.-19 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.-1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.-20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.Έως τις 30 Ιουνίου 2026 προβλέπεται να καταβληθεί η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης σε ξεχωριστή πλατφόρμα, καθώς η πληρωμή θα γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.



Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο ορίζεται έως 40.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ορίζεται έως 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.



Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων.



Τι ισχύει για χωριστές δηλώσεις Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.



Σε περίπτωση χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα.



Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Αν το τέκνο δηλώνεται ως εξαρτώμενο μόνο από τον έναν γονέα, το ποσό καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε αυτόν.



Ειδικά για περιπτώσεις προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή της δήλωσης για το φορολογικό έτος 2024, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, εφόσον η σχετική μεταβολή στο Μητρώο της ΑΑΔΕ έχει γίνει έως τις 31 Ιουλίου 2026.