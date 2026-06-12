Γιατί η σειρά γέννησης επηρεάζει τη ζωή των παιδιών
Γιατί η σειρά γέννησης επηρεάζει τη ζωή των παιδιών
Τι δείχνουν έρευνες για τις παιδικές ασθένειες και τον ποιοτικό χρόνο με τους γονείς και πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη των μικρότερων αδελφών
«Τα δεύτερα είναι πάντα πιο κοινωνικά», «τα πρώτα είναι πιο επιμελή και προσπαθούν περισσότερο», «τα τρίτα μεγαλώνουν μόνα τους». Πολλοί είναι οι μύθοι που συνοδεύουν τη σειρά γέννησης των παιδιών. Οι ερευνητές εκτιμούν πως πράγματι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα μικρότερα και τα μεγαλύτερα αδέλφια. Όπως αναφέρει η Washington Post, συχνά τα πρωτότοκα παιδιά λειτουργούν ως πρότυπα για τα μικρότερα αδέλφια τους, τα οποία ωστόσο απολαμβάνουν περισσότερα πλεονεκτήματα.
Εντούτοις, έρευνα του 2005 έδειξε ότι στις ΗΠΑ τα μικρότερα αδέλφια έχουν χαμηλότερα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους, χαμηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, χειρότερους δείκτες ψυχικής υγείας και, στην περίπτωση των γυναικών, υψηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης κατά την εφηβεία. Όσο πιο αργά γεννιέται ένα παιδί, σύμφωνα με τη μελέτη, τόσο χειρότερα είναι κατά μέσο όρο τα αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Εντούτοις, έρευνα του 2005 έδειξε ότι στις ΗΠΑ τα μικρότερα αδέλφια έχουν χαμηλότερα εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους, χαμηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, χειρότερους δείκτες ψυχικής υγείας και, στην περίπτωση των γυναικών, υψηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης κατά την εφηβεία. Όσο πιο αργά γεννιέται ένα παιδί, σύμφωνα με τη μελέτη, τόσο χειρότερα είναι κατά μέσο όρο τα αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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