Fourlis: Εθελούσια, 10 λουκέτα και κόστος 10,7 εκατ. ευρώ για την αναδιοργάνωση του ομίλου

Στον μεγαλύτερο οργανωτικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό της ιστορίας του προχωρά ο όμιλος Fourlis, αναλαμβάνοντας μέσα στο 2026 έκτακτο κόστος 10,7 εκατ. ευρώ για την κεντροποίηση λειτουργιών, πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, κλείσιμο ζημιογόνων καταστημάτων και αναδιάρθρωση μέρους του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων του.Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η διοίκηση στη γενική συνέλευση των μετόχων, το σχέδιο περιλαμβάνει το κλείσιμο 10 καταστημάτων, πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη Holland & Barrett και την επιτάχυνση της οργανωτικής αναδιάρθρωσης, με στόχο να προκύψουν επαναλαμβανόμενα οφέλη άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2027.Διαβάστε περισσότερα: