Το κράζουν αλλά… το θαυμάζουν – Το ChatGPT έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου χρηστών και γράφει ιστορία
Το κράζουν αλλά… το θαυμάζουν – Το ChatGPT έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου χρηστών και γράφει ιστορία
Ηθικές ανησυχίες, «μπλόκο» από το Πεντάγωνο και προειδοποιήσεις από τον Πάπα, κι όμως το ChatGPT γράφει ιστορία - Πώς η εφαρμογή της OpenAI έγινε η ταχύτερη στον κόσμο που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους χρήστες
Η αρχική ευφορία για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) φαίνεται πως έχει δώσει τη θέση της σε έναν βαθύ σκεπτικισμό. Το κλίμα στην κοινή γνώμη έχει γίνει σημαντικά πιο επιφυλακτικό, με τις αντιδράσεις να έρχονται πλέον από παντού, από φοιτητές που αποδοκιμάζουν έντονα κάθε αναφορά στην AI κατά τις ομιλίες αποφοίτησής τους φοβούμενοι για τις θέσεις εργασίας τους, μέχρι τον Πάπα και την ίδια την Anthropic (δημιουργό του Claude), που προειδοποιούν για τους κινδύνους μιας ανεξέλεγκτης ανάπτυξης.
Κι όμως, παρά το αυξανόμενο κύμα δυσπιστίας, η παγκόσμια χρήση της AI δεν δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης. Αντίθετα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αποδεικνύοντας ότι οι χρήστες μπορεί να γκρινιάζουν, αλλά στην πράξη δεν μπορούν να ξεκολλήσουν.
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Κι όμως, παρά το αυξανόμενο κύμα δυσπιστίας, η παγκόσμια χρήση της AI δεν δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης. Αντίθετα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αποδεικνύοντας ότι οι χρήστες μπορεί να γκρινιάζουν, αλλά στην πράξη δεν μπορούν να ξεκολλήσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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