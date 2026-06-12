Το κράζουν αλλά… το θαυμάζουν – Το ChatGPT έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου χρηστών και γράφει ιστορία

Ηθικές ανησυχίες, «μπλόκο» από το Πεντάγωνο και προειδοποιήσεις από τον Πάπα, κι όμως το ChatGPT γράφει ιστορία - Πώς η εφαρμογή της OpenAI έγινε η ταχύτερη στον κόσμο που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους χρήστες